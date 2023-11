Co očekáváte od Grand Theft Auto 6?

Ondřej Martinů – Zcela upřímně v první řadě nečekám, že GTA 6 bude s vydáním spěchat. Přikláním se spíše k odhadům, že půjde o hru na rok 2025, a možná až jeho druhou polovinu. To, že uvidíme za měsíc první trailer, ještě vůbec nic neznamená a vydavatelství Rockstar si rádo dává načas, aby bylo vše na vydání hotové. Ale nechám se rád překvapit, v tomto ohledu je opravdu lepší nemít přehnaná očekávání.

U samotné hry doufám v to, že bude opět kontroverzní v tom správném slova smyslu, tedy, že se nebude bát urazit kohokoliv, že hře nebude chybět opět trochu šokující humor a také že se samozřejmě nebude brát moc vážně. Aby to nedopadlo jako nové Saints Row. Příliš se nebojím o to, že by novinka zase neposunula laťku pro hry s otevřeným světem. Těším se samozřejmě na návrat do Vice City a možná by bylo fajn i pár odkazů na tento legendární starší díl, na který moc rád vzpomínám.

Tadeáš Pepř – Odpověď bych rozdělil na dvě trochu odlišné dimenze. Co skutečně očekávám? Že zase půjde o megalomanský projekt, dotažený do nejmenších detailů, který posune hranice toho, co považujeme ve světě (nejen) městských akcí za možné. Že hra vyjde nejdříve v čistě příběhové, perfektně vyladěné verzi, a později vyjde i multiplayer, který zpočátku vůbec nebude fungovat. A že ten v průběhu dalších let vydělá stovky milionů dolarů. Taky to, že půjde o historicky nejdražší hru z hlediska nákladů na vývoj. Že každý nový trailer doslova položí komunitu hráčů na lopatky. A vlastně taky to, že hra vyjde někdy na konci roku 2025. Alespoň pokud se Rockstar bude držet tradice nastavené pátým dílem a Red Dead Redemption 2. Tušíte mimochodem, že od oznámení téhle fenomenální westernové akce uplynulo už více než 7 (!) let?

Grand Theft Auto 4

To všechno ale pochopitelně moc zajímavé není. Až druhá dimenze se totiž týká očekávání, které pramení spíše z přání hráče. Je mi vlastně v zásadě jedno, o čem šesté Grand Theft Auto bude, v jakém městě se bude odehrávat i za jaké postavy se v něm bude hrát. Ostatně to všechno už tak nějak tušíme z masivních úniků. Pro mě je klíčová vize návratu k vážnějšímu pojetí, které dělalo z Red Dead Redemption 2 tak výjimečnou hru a které skvěle fungovalo u GTA IV, pokračování, které mám vedle Vice City asi nejradši. Nerozporuji, že jsou osobitý humor a satira velmi důležitou součástí DNA Rockstar Games, dvě výše zmíněné hry ale dokazují, že autoři dokážou vyprávět nejsilnější a nejpamětihodnější příběhy v momentech, kdy k věci přistupují přece jen o něco seriózněji. Virtuální světy jsou pak o to uvěřitelnější, humor trefnější a sociální kritika štiplavější.

V případě Vice City, předpokládaného zaměření na drogové kartely a třeba i nějakých těch rasových třenic to navíc otevírá možnosti mnohem citlivější práce s potenciálně třaskavými motivy. To pak ve výsledku vůbec nemusí bránit bláznivějšímu pojetí multiplayeru, ve kterém klidně můžou létat motorky a hráči obchodovat s nukleárními ponorkami. Prostě tentokrát pánové z Glasgow, prosím, vsaďte na temnější notu.

Honza Kouba – Očekávám to, co od každého počinu Rockstar Games. Precizní, až absurdně detailní titul, u kterého budeme ještě léta žasnout nad úchvatnými detaily a pravděpodobně i luštit mnohé zapeklité hádanky podobné těm z Mount Shann a Chiliad. Rockstar jsou v tomhle mistři a už jen to mi stačí, abych nový přírůstek s napětím vyhlížel.

Jan Lysý – Přiznám se k velkému hříchu, série GTA mě přestala bavit po druhém dílu. Změna pojetí od třetího dílu mi nepřirostla k srdci, takže mě GTA 6 nechává chladným.

Jan Srp – To je jednoduché, očekávám nejpropracovanější hru všech dob. A nepochybuji, že ji dostanu, protože po Red Dead Redemption 2 mám v „Rockstáry“ absolutní důvěru, i po pěti letech od vydání je to ten nejvíc next-gen zážitek, jaký jsem kdy hrál. Osobně sice dávám přednost kratším, uzavřenějším příběhům a je mi jasné, že nakonec uvidím jen zlomek z toho, co GTA 6 bude nabízet, multiplayerová část mě pak vlastně nezajímá ani trochu, ale to vlastně nevadí.

Doufám v dospělý příběh, který zbourá řadu klišé a naštve spoustu lidí. Bojím se snad jen toho, aby to autoři nepřehnali s vtipy a nadsázkou, ty podle mě patří jen do vedlejších misí. Bez debat půjde o hru roku, otázkou zůstává jen kterého.