A je to oficiální. První ukázku z Grand Theft Auta 6 uvidíme v prosinci

Že značka Grand Theft Auto bude dále pokračovat, bylo jasné už pár dnů od vydání famózního pátého dílu. K dnešnímu dni se prodalo neuvěřitelných 185 milionů kopií, což z něj dělá jednu z nejprodávanějších videoher historie.

Od jeho vydání už ovšem uběhlo více než deset let a tak fanoušci začali být pořádně nervózní. Že se na hře skutečně pracuje oficiálně vývojáři potvrdili až loni, jediné informace o jeho obsahu ovšem zatím známe z nešťastného úniku dat. Pokud by se mu dalo věřit, tak se prý vrátíme do města Vice City a hrát budeme moci i za ženskou postavu.

Čas spekulací se pomalu chýlí ke konci, studio Rockstar totiž ústy svého šéfa Sama Housera oficiálně potvrdilo, že hru blíže představí už na počátku prosince. Stane se tak ku příležitosti pětadvacátého výročí společnosti, která kromě Grand Theft Auto uchvátila herní publikum i westernovým Red Dead Redemption 2.

Je ovšem nezbytné si uvědomit, že mezi prvním trailerem a skutečným datem vydání může uběhnout ještě spoustu času. Kvůli stále oblíbenému pátému dílu „rockstáry“ nic netlačí a tak hru vydají až s ní budou stoprocentně spokojeni. Pokud můžeme usuzovat z předchozích her studia, GTA 6 nejprve vyjde na konzolích a až s odstupem na domácích počítačích. Ale raději nepředjímejme, vše důležité se snad dozvíme již za pár týdnů.

We are very excited to let you know that in early December, we will release the first trailer for the next Grand Theft Auto. We look forward to many more years of sharing these experiences with all of you.



Thank you,

Sam Houser