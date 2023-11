Fanoušek slíbil vypít hrnek moči, pokud bude brzy oznámeno GTA 6. A nelhal

Na termín oficiálního představení dalšího pokračování značky Grand Theft Auto se čekalo dlouho. Zatvrzelé mlčení vývojářů jen nahrávalo konspiračním teoriím, „zaručených“ termínů se v posledních letech na sociálních sítích objevilo bezpočet. Jeden z fanoušků se dokonce nedávno snažil datum vyčíst i z polohy Měsíce vůči Zemi (viz náš článek).

Fanoušek se ke svému činu možná nechal v GTA inspirovat názvem fiktivního piva Pisswasser.

Žádný div, že nejnovějším „zaručeným“ zprávám, že by k prolomení ticha mělo dojít ještě během tohoto týdne už mnozí nevěřili a to ani navzdory tomu, že jejich pravost potvrdil i známý herní novinář Jason Schreier. Uživatel Redditu vystupující pod přezdívkou JohnnyRockhard62 dal dokonce své opovržení nad těmito drby zvláštním slibem, že pokud by snad GTA bylo skutečně brzy oznámeno, napije se vlastní moči.

Příspěvku se kvůli jeho absurditě dostalo pozornosti širokého publika, nikdo však nepředpokládal, že by za tento anonymní „štěk“ byl myšlen vážně. Když později k oznámení skutečně došlo, „Johnny“ ukázal opravdový charakter a jako každý správný muž slovo dodržel. Rodiče na něj musí být jistě pyšní.

Své počínání dokonce zvěčnil na kameru a tak se nyní touto dekadentní performancí můžete pokochat celý svět. Část diskutujících si myslí, že jde o podvrh, podle jiných jde jednoduše o nadšence hledajícího jakékoliv důvody, kterými by si ospravedlnil své zvláštní choutky.

Většině lidí to asi připadá nechutné, ale konzumace moči není pro některé kultury nic nemístného. Ostatně tzv. urinoterpie je zavedenou léčebnou metodou i v západní alternativní medicíně, kromě pití (vlastní i cizí) se jí pacienti i potírají. Ve starověkém Římě byla moč využívána k bělení zubů a američtí odpůrci vakcinace ji zase doporučovali jakožto nejlepší ochranu proti viru covid-19. V naší databázi jsem našel článek o jisté Ruby Karyo z USA, která na doporučení svého otce pije svou vlastní moč už jedenáct let a dokonce k tomu vede i svého partnera, aby mu prý nevypadávaly vlasy.

Co se týče Grand Theft Auta 6, první trailer bychom měli vidět už počátkem srpna, na samotné vydání si ale budeme muset počkat ještě mnoho měsíců, ne-li let.