Videohry ukazují Rusy většinou jako nepřátele. Už minimálně čtyřicet let

Éra studené války udělala v západní popkultuře z Rusů tradiční nepřátele a videohry samozřejmě nejsou výjimkou. Už od osmdesátých let je tak spolu se zombie, mimozemšťany a nacisty pravidelně potkáváme v roli protivníků, se kterými není potřeba brát si servítky. Udělat výčet všech her, kde figurují na straně zla, by bylo vyčerpávající, pojďme se podívat aspoň na ty nejslavnější.