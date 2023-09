Vývojáři Cyberpunku se omlouvají za ukrajinskou lokalizaci. Uráží Rusy

Lokalizace her není jen o pouhém překladu slov, ale měla by brát v potaz i kontext a jemné nuance cílového jazyka. Ne každý obrat, přirovnání nebo slovní hříčka má v jiné řeči svůj ekvivalent a tak zkušený překladatel musí dát do své práce i něco ze sebe.

Vysmívaná pozice širokého dřepu se v ukrajinském překladu jmenuje „na Rusáka“.

Lidé, kteří překládali aktuální hit Phantom Liberty, odehrávající se ve fiktivním světě Cyberpunku 2077, do ukrajinštiny, se ovšem nechali unést až příliš, když do hry propašovali i několik odkazů na aktuálně probíhající válečný konflikt. V jednom místě například najdeme symbol krymských Tatarů namalovaný přes hrubou mapu Krymského poloostrova aktuálně okupovaného ruskou armádou. Jinde pak zase místo původní nenápadné urážky pošle jedna postava druhou „za lodí“, v jasném odkazu na slavnou větu „ruská válečná lodi, jdi do p*dele“ jednoho z obránců Hadího ostrova v prvních dnech války.

Reportéři z internetového magazínu Rock, Paper, Shotgun našli podobných „vtípků“ ještě několik a tak není divu, že se tato informace rychle dostala i k ruským hráčům. A těm se to samozřejmě nelíbí, jde prý o projev rusofobie a nacismu, někteří pak dokonce vyzývají k bojkotu.

Polské studio CD Projekt, které za hrou stojí, je v tom ovšem nevinně. I když v oficiálních prohlášeních stojí otevřeně na straně Ukrajiny, podporuje ji finančně a po začátku války se zcela stáhlo z ruského trhu (viz náš článek), za tento překlad se na sociální síti VK omluvilo a slíbilo rychlou nápravu. Lokalizaci totiž měla na starost externí společnost SBT a v podkladech, které dostala, žádné podobné texty nebyly.

Jakkoli se samozřejmě dá motivace ukrajinských překladatelů po roce a půl války pochopit, měnit význam cizího díla není asi ten správný způsob, jak veřejnost přesvědčit o svém pohledu na věc.