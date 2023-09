Na Cyberpunk to pořád chce pořádnou mašinu. Proklepli jsme výkon na PC

Cyberpunk 2077 ve své verzi 2.0 hodnotí mnozí jako úplně novou hru. Autoři jednak vydali nový herní přídavek Phantom Liberty, ale i v základní verzi hry předělali spoustu prvků, které se v původním vydání tak docela nepovedly, přidali spoustu dalších drobností a ještě vylepšili některá grafická nastavení. Proto je vhodné se vedle naší recenze také ohlédnout i na PC verzi a zhodnotit, jak je na tom po stránce výkonu.

V první řadě je tu po grafické stránce úplně nové nastavení Ray Tracing Overdrive, což je nová experimentální technologie ještě detailnějšího sledování světelných paprsků, sledující vícero odrazů světla po sobě. Jinak řečeno, jde konečně o „plný ray tracing“, který sleduje celou cestu světelného paprsku, a simuluje tak co možná nejpřirozenější chování světla ve hře.

Ačkoliv to zní skvěle, stále platí, že ray tracing je opravdu ohromný zásah do výkonu hry a tato nová technologie dává i modernímu hardwaru zabrat více než kdy předtím. Ještě během testování tohoto režimu na jaře se objevily zprávy, že i ta vůbec nejvýkonnější herní grafická karta současnosti, Nvidia RTX 4090, měla se hrou v tomto režimu velké problémy. Nedostala se totiž při rozlišení 4K ani přes 20 FPS.

Aktuálně už je vše v ostré verzi, a my jsme proto vyzkoušeli, jak se hra hýbe na průměrnější PC sestavě. Konkrétně jde o dva roky starou kombinaci procesoru AMD Ryzen 5 3600, grafické karty RTX 3070 Ti a 16 GB operační paměti. To vše na monitoru s rozlišením 1440p, které jsme tedy pro všechna testovaná nastavení i používali.

Ve hře Cyberpunk 2077 je přítomný benchmark režim, který nám celou záležitost poměrně dost ulehčil. Nejprve jsem tedy nechal hru zvolit doporučená nastavení (kombinace high a ultra se zapnutým ray tracingem) a pouze měnil dokreslování DLSS mezi Quality a Performance. Zatímco v režimu Quality s doporučenými nastaveními dosáhl benchmark 45 FPS, přepnutím do Performance režimu se stejnými nastaveními se výkon zvedl na 53 FPS (hodnoty zaokrouhlujeme). Pořád to sice není optimálních 60 FPS, ale hratelné to je.

Výsledek v benchmarku s doporučenými nastaveními a DLSS Performance Výsledek v benchmarku s doporučenými nastaveními a DLSS Quality

Dále mne naopak zajímalo, jak si PC poradí s maximálními a minimálními nastaveními hry. Na nastavení Ray Tracing Overdrive s automatickým DLSS benchmark ukazoval 30 FPS, což je hodnota na PC na hranici hratelnosti, nicméně ne úplná tragédie. Zážitek to každopádně nebude vůbec dobrý. Naopak se vším na Low nastavení, ovšem v nativním 1440p rozlišení bez dokreslování obrazu, jsem s průměrnými 102 FPS stále nedosáhl na horní limit, který mi můj 144Hz monitor je schopný nabídnout. Tam by ho mohla ovšem pošťouchnout právě technologie DLSS.

Výsledek v benchmarku s minimálními detaily Výsledek benchmarku s maximálními detaily

Každopádně jsem usoudil, že i přes atraktivitu ray tracing technologie mi to prostě za takový velký zásah do plynulosti obrazu nestojí, a spokojil se proto s vypnutým ray tracingem, většinou detailů na High a DLSS na Balanced. A vyšlo mi z toho krásně plynulých 101 FPS:

Z toho lze každopádně vyvodit, že pokud nedisponujete jednou z těch aktuálně nejvýkonnějších grafických karet, připravte se na kompromisy v nastaveních. Musím ovšem zároveň podotknout, že i když jsem testoval hru se vším na minimálních hodnotách, v rozlišení 1440p je grafika vlastně pořád velice hezká a řekl bych, že by to dojmu ze Cyberpunku vlastně ani tolik neuškodilo. Rozhodně je ovšem rozumnější sáhnout po DLSS, které umí dělat opravdu divy.

Pokud se ovšem ptáte, o co vypnutím ray tracingu při hraní Cyberpunku 2.0 přijdete, pak nabízím srovnání hry na High detaily s vypnutým ray tracingem a se zapnutým na Overdrive hodnotu. Rozdíl je podle mne vždy znatelný, ovšem nemohu říci, že bych si pokaždé vybral tu verzi s přirozeným sledováním světelných paprsků. Hra prostě vypadá skvěle i tak.

Ray Tracing zapnuto Ray Tracing vypnuto

Ray Tracing zapnuto Ray Tracing vypnuto

Ray Tracing zapnuto Ray Tracing vypnuto

Ray Tracing zapnuto Ray Tracing vypnuto

Ray Tracing zapnuto Ray Tracing vypnuto