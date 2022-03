Hrdina z Hadího ostrova, který vykázal ruskou loď, se i s metálem vrátil domů

Jmenuje se Roman Gribov a aniž to tušil, nesmazatelně se zapsal do dějin války na Ukrajině. Obránce strategického Hadího ostrova v první den války poslal ruskou válečnou loď „na chuj“, čili do p*dele. Celý svět jej i jeho dvanáct kolegů považoval za mrtvé.

Dokonce i prezident Volodymyr Zelenskyj je vyznamenal posmrtně. Až o několik dní později se podařilo zjistit, že jsou vojáci naživu. Skončili v ruském zajetí, odkud se je Ukrajincům díky výměně zajatců podařilo dostat živé a zdravé.

Nyní si jednatřicetiletý Gribov od vedení svého rodného města Čerkasy převzal vyznamenání za zásluhy.

„Mám tu čest přivítat, aniž bych přeháněl, našeho legendárního obránce zpět doma. Roman se zapojil do obrany Hadího ostrova. Autor válečného pokřiku na ruské okupanty,“ řekl gubernátor čerkaské oblasti Ihor Taburec.

Vojáci podle něj celému světu vyjevili sílu, statečnost a odvahu Ukrajinců, kterým v krvi stále koluje krev kozáků. Naznačil, že v ruském zajetí nezažívali právě příjemné chvíle. „Navzdory mučení a morálnímu nátlaku Roman všechno vydržel a je příkladem ostatním Ukrajincům. S takovými obránci určitě zvítězíme!“ prohlásil.

Ještě před synovým návratem domů o něm Gribovova matka řekla médiím, že byl velký patriot, který nemohl jednat jinak, i když věděl, že ho to bude stát život. Sám Gribov o událostech na Hadím ostrově před kamerou nemluvil. Poděkoval však lidem za podporu. „Velmi silně ji cítíme. Inspiruje nás. Máme sílu. Máme pravdu. Zvítězíme. Sláva Ukrajině!“ řekl.

Jeho vzkaz ruské válečné lodi se mezitím stal legendou. Objevuje se na zdech, opakují jej námořníci, lidé si ho dávají na trička, placky a plátěné tašky, Gribovův výrok se stal součástí několika hudebních remixů.

Na krátko se dokonce těmito slovy přejmenovala Ruská ulice v Praze. Jako signál nesouhlasu je neváhají použít ani politici. A onu loď, jejíž výhrůžky strážci ostrova odmítli poslouchat, nakonec Ukrajinci potopili.

Gribov převzal vyznamenání: