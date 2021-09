Sega odhalí na Tokyo Game Show nové RPG

Během prezentace Segy a její dceřiné společnosti Atlus na letoší akci Tokyo Game Show bude odhaleno nové RPG. Event poběží od 30. září do 3. října, přičemž zhruba hodinová předváděčka Segy připadá na 1. října. Žádné další podrobnosti prozatím neznáme. Fandové už nyní doufají v oznámení, které se týká značky Phantasy Star. Atlus se totiž většinou o „svá“ odhalení stará sám, takže to pravděpodobně nebude nic s Personou 6 či Projectem Re Fantasy. Ale uvidíme, co se z toho nakonec vyklube.