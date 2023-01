HBO natočí druhou řadu seriálu The Last of Us

Po rekordní sledovanosti to není žádné velké překvapení, nicméně nyní to máme oficiálně: HBO potvrdilo, že natočí druhou řadu seriálu The Last of Us. „Jsem poctěn a upřímně řečeno ohromen tím, že se tolik lidí naladilo a spojilo s naším vyprávěním o cestě Joela a Ellie,“ řekl producent a autor herní předlohy Neil Druckmann. „Diváci nám dali šanci pokračovat a já jako fanoušek postav a světa, který Neil a Naughty Dog vytvořili, jsem připraven se do něj znovu ponořit,“ dodal producent Craig Mazin.