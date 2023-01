Také druhý díl seriálového hitu The Last of Us na HBO zlomil rekord

Premiéru druhé epizody sledovalo ve Spojených státech 5,7 milionu diváků, zatímco první díl 4,7 milionu diváků. Právě nárůst sledovanosti o 22 procent v druhém týdnu je v historii HBO u původní tvorby dosud největší, informuje Variety. Mimochodem, počet diváků pilotního dílu po prvním týdnu narostl téměř čtyřnásobně na 18 milionů.

Start seriálového The Last of Us znamenal pro HBO druhou největší premiéru za víc než dekádu. Lépe si za posledních třináct let vedl pouze Rod draka, což je prequel k televiznímu seriálu Hra o trůny.

Příběh se odehrává dvacet let po zániku moderní civilizace. Hlavními protagonisty jsou ostřílený, cynický Joel (Pedro Pascal), který musí propašovat čtrnáctiletou Ellie (Bella Ramseyová) z karanténní zóny. Společně se pak vydávají na cestu napříč Spojenými státy.

Seriál je poměrně věrný předloze, a byť některé věci mění a rozšiřuje, nejde za rámec hry. Rozšířený pilotní díl se víc věnoval době těsně před začátkem epidemie, zatímco ve druhém už sledujeme road trip po zničeném městě.

Seriál podle očekávání vyvolal i větší zájem o hru. Prozatím je k dispozici jen fragment dat z Británie, který zahrnuje pouze fyzické kopie hry. Prodeje The Last of Us Part 1, což je remake hry na PlayStation 5, vzrostly o 238 procent, zatímco The Last of Us: Remastered na PlayStation 4 o 322 procent, uvádí Gamesindustry.

Nové díly mají premiéru každé pondělí. Co na seriál prozatím říkáme, si můžete přečíst na Bonuswebu zde.