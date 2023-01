Sledujte oceňovaný hit HBO The Last of Us zcela zdarma. S iDNES Premium

Na serveru Rottentomatoes, který dává dohromady vyznění jednotlivých recenzí, má nový seriál HBO The Last of Us průměrné hodnocení 97 %. Takhle vysoké číslo neměl ani prequel Hry o trůny, Rok draka, nebo Bílý lotus. Je vidět, že se adaptace známé videohry skutečně povedla a jde tedy nejspíš o vůbec první povedené filmové zpracování hry.

Ostatně, na seriálu se podílel sám její tvůrce, Neil Druckmann, a přibral k sobě scenáristu a producenta další povedené série HBO, Černobylu. Neil Druckmann a Craig Mazin vytvořili velice věrnou adaptaci (pokud jste hru hráli, asi vás nečeká příliš mnoho překvapení), ale prohloubili i postavy a svět, ve kterém se seriál odehrává.

Nacházíme se příběhově 20 let po zkáze civilizace, kdy houbovitá infekce nakazila miliony lidí a vytvořila z nich zabijácké zombies. Otrlý přeživší Joel je najat, aby propašoval čtrnáctiletou Ellie z nebezpečné karanténní zóny. Netuší proč je tak důležitá a moc se mu ani do té práce nechce, ale v tomhle světě nad kšeftíky nemůžete jen tak ohrnovat nos. Nakonec se vydávají na cestu napříč zdevastovanými Spojenými státy a začíná velké, depresivní dobrodružství…

