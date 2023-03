Na Den Maria vyjde i nový bundle Switche s Mariem

Desátého března slavíme Den Maria (MAR10 DAY) a vzhledem k tomu, že se blíží i uvedení snímku Super Mario Bros. ve filmu, Nintendo neponechává nic náhodě. Na Den Maria se začne prodávat Nintendo Switch Mario Choose One Bundle, který obsahuje samolepky z filmu a nový majitel si vybere jednu ze tří digitálních her: Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe nebo New Super Mario Bros. U Deluxe. Po stránce designu to tentokrát žádná pecka není, Nintendo spíš chce být připravené na větší vlnu zájmu poté, co bude film uveden do kin.

O den dříve vyjde čtvrtá vlna tratí do veleúspěšných arkádových závodů Mario Kart 8 Deluxe. Fandové se tentokrát kromě osmi nových okruhů dočkají také další hratelné postavy – Birda.