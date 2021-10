Začátkem září jsme vás informovali, že next-gen verze Cyberpunku 2077 a Zaklínače 3 to letos možná nestihnou. A už je to tady. CD Projekt vydal kratičké oznámení, v němž píše, že na doporučení týmů, které dohlížejí na vývoj, se obě verze odkládají na rok 2022. Vylepšený Cyberpunk 2077 by měl nově vyjít během prvního čtvrtletí 2022, zatímco next-gen Zaklínač 3 cílí až na druhé čtvrtletí.

Next-gen verze Cyberpunku 2077 a Zaklínače 3 se odkládají