EA dělají „fantasy Dooma“. Podívejte se na 6 minut z Immortals of Aveum

Ani veliké vydavatelství typu Electronic Arts nezavírá oči před nezávislou tvorbou. V rámci značky EA Originals už vydalo mnoho neotřelých a přitom skvěle vypadajících her, jako je Unravel, Lost in Random, Sea of Solitude a především vynikající It Takes Two, nejlepší hra roku 2021. Dalším titulem, který v rámci prestižní řady vyjde, budou Immortals of Aveum, kteří zatím působí jako fantasy Doom, jen méně násilný. Inu, podívejte se sami na ukázku.