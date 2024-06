Vybral miliony od fanoušků, měl konkurovat Diablu, teď Wolcen zavírá servery

Akční RPG Wolcen: Lords of Mayhem vyšlo v roce 2020, kdy byl na trhu veliký hlad po tzv. diablovkách, malé konkurence ovšem nedokázal využít a dočkal se jen vlažného přijetí. Hlavním tahákem měla být absolutní svoboda při profilování hráčovy postavy, na rozdíl od většiny „žánrovek“ tu totiž člověk nebyl omezený počátečním výběrem povolání, ale mohl si vybírat schopnosti tak, jak sám uznal za vhodné (více viz naše recenze).

Wolcen nebyl špatný. Jen nebyl dost dobrý.

Bohužel neuspokojivý technický stav v kombinaci s až příliš očividným vykrádáním značky Warhammer stáhl hru, na jejíž výrobu se hráči na Kickstarteru složili téměř deseti miliony korun, k průměru. A i když se vývojáři snažili, reputaci se jim zachránit nepodařilo. Proto se nyní rozhodli k vypnutí oficiálních serverů, čímž hru v podstatě ukončí, protože už nadále nebude dostupná hra více hráčů. Offline kampaň sice bude sice samozřejmě stále přístupná, ovšem k čemu je hledání lepšího vybavení a vylepšování postavy, když se s ní nemáte kde pochlubit?

Té hrstce fanoušků, kteří u hry dodnes zůstali, se to samozřejmě nelíbí a tak srazili její uživatelské hodnocení na Steamu na pouhých 16 %, to už ovšem na situaci nic nezmění. Proti znovuzrozenému Diablu 4 a přicházejícímu Path of Exile 2 nemá jednoduše Wolcen žádnou šanci.