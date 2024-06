RECENZE: Co jsem to proboha právě hrál? Pravoslavná Indika je pořádný úlet

Že se bude Indika „tak trochu“ odlišovat od běžné produkce, bylo jasné už při jejím oficiálním oznámení, přeci jen historických her o pravoslavných jeptiškách v Rusku na přelomu 18. a 19. století, jejichž autoři by se odkazovali na díla Bulgakova a Dostojevského, nevychází zrovna příliš. Nic nás ovšem nemohlo připravit na to, jaký absurdní úlet nakonec dostaneme.

Indika nadhazuje témata, které se ve hrách jinak příliš neřeší.

Indika se příčí veškerým žánrovým škatulkám. Nejblíže má asi k „walking simulátorům“ (viz náš článek), protože jde o přísně lineární hru s velikým důrazem na vyprávění příběhu. V rámci těch pěti šesti hodin ovšem dojde i na „motocyklové“ závody, 2D retro pixelartovou plošinovku nebo řešení prostorových hádanek. Co je na tom nejzvláštnější, je pak skutečnost, že nejde jen o prvoplánovou snahu se odlišit, ale celé to dohromady dává svým bizarním způsobem smysl.

Hlavní hrdinkou je mladá jeptiška posedlá ďáblem, jehož neustálé komentáře nahlodávají její pevnou víru v Boha. Ostatní sestry v pravoslavném klášteře jsou si vědomé, že Indika se od nich „odlišuje“, a šikanují ji tak dlouho, až je nucena uprchnout. Na útěku se pak setkává s raněným dezertérem Iljou a tato nepravděpodobná dvojice se pak společně vydává na cestu za spásou.

Po většinu času jde o „simulátor chůze“, obsahuje však i několik akčních meziher.

Hra formou vnitřních dialogů s všudypřítomným „zlem“ filosofuje nad tématy víry a osobní svobody, což takto napsáno může vyznívat přehnaně „intelektuálně“, ve skutečnosti jsou však dialogy napsány vybroušeným a chytlavým stylem. Vývojáři, kteří kvůli svým otevřeně protiválečným postojům museli opustit Rusko a hru dodělali v kazachstánském exilu, se nebojí jít do hloubky a nadhazovat zajímavá témata, zároveň však ani na chvilku nenudí, a naopak někdy dokáže i rozesmát.

Zdejší humor je absurdní ve stylu Monty Pythonů, případně Undertale nebo Disco Elysia, abychom zůstali v herním světě, a mnohokrát budete přemýšlet nad tím, jak to vlastně autoři mysleli. A možná se nakonec ani nedoberete odpovědi, protože Indika dává dostatek prostoru pro vlastní interpretaci. A nejde jen o vytříbené dialogy, autoři si dělají legraci z herního média jako takového. Například vás za průzkum okolí odměňují body, za něž si pak můžete nakupovat nové schopnosti. Ty jsou ovšem ve výsledku úplně k ničemu a nemají na průchod prakticky žádný vliv.

Grafika není vždy pohledná, vyvažují to však originální záběry kamery.

Jinak vcelku poklidné tempo vyprávění bývá čas od času násilně přerušeno nějakou adrenalinovou scénou, která pořádně prověří vaše reflexy. Jde sice o vítané nabourání zaběhlých pořádků, ovšem díky krkolomnému ovládání hlavní postavy bývají tyto minihry často spíše opruz, protože je potřeba naučit se je prakticky zpaměti.

Nejednoznačně pak působí i grafické zpracování. Indiku pohání Unreal Engine 4, který dokáže místy vykouzlit nádherné a atmosférické scény, mnoho lokací však naproti tomu působí vyloženě odbytě a jde vlastně jen o jednoduché prázdné koridory bez jakýchkoliv doplňujících objektů. Více než o technologie jde však o umělecké zpracování, a tak je celkový dojem spíše kladný. Překvapí minimalistická práce s barvami a například virtuální kameraman se vskutku vyřádil, protože mnohé příběhové animace mají filmové parametry.

Pokud z výše uvedeného nemáte příliš jasnou představu, co je vlastně Indika zač, chyba není na vaší straně. A není ani na mé, jde totiž o mnohavrstevné umělecké dílo, které se už z podstaty vzpírá popisu, a je potřeba ho zažít. Ano, hratelnost místy dře a pokud na vás nezapůsobí podvratná atmosféra, patrně vás unudí k smrti. V opačném případě však dostanete svérázné dílo, které vám poskytne spoustu materiálu k přemýšlení, a i když se u něj nebudete bavit po celou dobu, patrně si ho budete pamatovat déle než většinu mainstreamových hitů.