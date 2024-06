Slečno Croftová, nebezpečí je váš přítel. Animák Tomb Raider vyjde v říjnu

Herní archeoložku Laru Croft dnes pravděpodobně znají i ti, kteří se s počítačovými hrami příliš nekamarádí. Už v době svého vydání dokázala vykročit za hranice videoher, objevila se na obálkách časopisů a vznikly i filmy. Její sláva postupně uvadala, zájem nicméně opět nakopl restart celé série.

V roce 2013 vyšel Tomb Raider, který ukázal začátky Lary Croft a pokusil se ji vykreslit jako trochu vystrašenou, zranitelnou dívku. Následné díly Rise of the Tomb Raider (2015) a Shadow of the Tomb Raider (2018) už ovšem ukázaly přerod v sebevědomou, až chladnokrevnou ženu, která když se třese, tak už to není strachem, ale zimou.

Právě na události zmíněné trilogie naváže animovaný seriál Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, který bude mít premiéru 10. října na Netflixu. Víme, že o dabing se postará herečka Hayley Atwellová. Trailer, v němž Lara jede na motorce, aby o chvíli později vystřelila z luku a předvedla parádičku s brokovnicí, naznačuje, že toto rozhodně nebude zábava na způsob kurzu vyšívání.

Není to ovšem jediný chystaný návrat. V rámci nadcházející herní oslavy Summer Game Fest očekáváme představení nové hry, která taktéž naváže na trilogii. Amazon kromě toho ještě chystá hraný seriál, který má pod palcem Phoebe Waller-Bridge, známá ze seriálu Potvora.