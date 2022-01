Za znásilnění nezletilé zaplatí padesátník devíti lety a půl milionem

Za zločiny znásilnění a sexuální nátlak a přečiny vydírání a zneužití dítěte k výrobě pornografie hrozilo obžalovanému muži až 12 let vězení. Senát královéhradeckého soudu ho potrestal devíti lety ve věznici se zvýšenou ostrahou.

Navíc mu uložil ochranné sexuologické léčení, rozhodl o propadnutí několika zabavených mobilních telefonů a musí podle rozsudku zaplatit dívce náhradu nemajetkové újmy ve výši 500 tisíc korun. Jeho obhájce i státní zástupce si ponechali lhůtu na odvolání.

Podle obžaloby Roman R., který byl již dříve opakovaně trestán, a to i za ohrožení mravní výchovy, se s dívkou seznámil na sociálních sítích.

Kontaktoval ji pod několika smyšlenými profily, aby poškozenou krok za krokem manipuloval. Přes tyto profily dívku vydíral a vyhrožoval jí, požadoval její intimní fotky a nutil ji, aby se před ním přes videohovor uspokojovala, což se po určitou dobu dělo s týdenní pravidelností.

„Poškozenou přiměl, aby pro něho zhotovila a poslala mu soubory obsahující její fotografie, a poté ji za použití pohrůžek spočívajících zejména v tom, že si ji najde a zabije, ublíží jí na zdraví, vytrhne dělohu z těla, pájkou upraví oči, zláme koleno, unese ji a bude prodávat na sex, že by od ní získané intimní snímky mohl zveřejnit v její škole a zaslat jejím rodičům nebo jim ublížit, když pohrozil jejich zabitím a zabitím jejich zvířat, donutil, aby činila vše, co po ní požadoval,“ stojí mimo jiné ve spisu.

Řekl mi, že mě prodá na sex

Po několika měsících intenzivní komunikace dívku přiměl, aby s ním šla do penzionu, kde ji celou noc proti její vůli držel. I přesto, že se bránila, odstrkovala ho rukama a kopala nohama, měl s dívkou pětkrát nechráněnou soulož a orální styk.

Když s ním poté přestala komunikovat a odmítala se znovu vidět, opět jí podle obžaloby vyhrožoval. Asi po třech týdnech se poškozená odhodlala obrátit na policii. U soudu v úterý vypovídala přes videokonferenci. Údajně dělala, co jí obžalovaný řekl, protože se bála jeho výhrůžek.

„Řekl mi, že má na Šumavě nějakou základnu, kde prodávají děti, a že mě prodá na sex,“ uvedla. K tomu, aby šla na policii, ji nakonec přiměla až kamarádka, které se svěřila.

Roman R. u soudu odmítl vyhrožování i to, že by nezletilou nutil k sexu proti její vůli: „Z mého pohledu je to vše vykonstruované.“ Pohlavní styk s dívkou si natáčel, ale video údajně smazal, protože bylo nekvalitní. Policie mu zabavila několik mobilních telefonů, ale byly zablokované.