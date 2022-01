Muž čelí obžalobě ze znásilnění nezletilé, sex v penzionu si natáčel

Společnou noc v penzionu spolu strávili loni na jaře. Obžaloba tvrdí, že muž se s dívkou seznámil na sociálních sítích, a to tak, že ji kontaktoval pod několika smyšlenými profily, aby poškozenou krok za krokem manipuloval.

Podle spisu ji přes tyto profily vydíral a vyhrožoval jí, požadoval její intimní fotky a nutil ji, aby se před ním přes videohovor uspokojovala, což se po určitou dobu dělo s týdenní pravidelností.

Ve dvou případech se vydával za muže středního věku, později za muže ruské národnosti či dívku, která poškozené tvrdila, že se také stala obětí znásilnění.

„Poškozenou přiměl, aby pro něho zhotovila a poslala mu soubory obsahující její fotografie, a poté ji za použití pohrůžek spočívajících zejména v tom, že si ji najde a zabije, ublíží jí na zdraví, vytrhne dělohu z těla, pájkou upraví oči, zláme koleno, unese ji a bude prodávat na sex, že by od ní získané intimní snímky mohl zveřejnit v její škole a zaslat jejím rodičům nebo jim ublížit, když pohrozil jejich zabitím a zabitím jejich zvířat, donutil, aby činila vše, co po ní požadoval,“ stojí mimo jiné ve spisu.

Po několika měsících intenzivní komunikace dívku přiměl, aby s ním šla do penzionu, kde s ní měl pětkrát po sobě nechráněnou soulož a orální styk. Když s ním poté přestala komunikovat a odmítala se znovu vidět, opět jí podle obžaloby vyhrožoval.

Asi po třech týdnech se poškozená odhodlala obrátit na policii. Roman R., který byl již dříve opakovaně trestán, a to i za ohrožení mravní výchovy, skončil ve vazbě, odkud ho v úterý do soudní síně přivedla ostraha.

Video prý smazal, protože bylo nekvalitní

Ve výpovědi odmítl, že by nezletilou svedl k sexu proti její vůli. Podle svých slov věděl, že je mladá, ale zároveň si nebyl jist, kolik jí je přesně let. O svém věku mu prý také lhala.

„Z mého pohledu je to vše vykonstruované,“ prohlásil Roman R.

Přiznal, že s dívkou komunikoval přes falešné identity, soudu však nedokázal vysvětlit, čeho tím chtěl docílit. Soudu nabídl i jinou verzi příběhu, že je taky možné, že se někdo do jeho falešných účtů naboural a s dívkou si dopisoval místo něho. Zároveň odmítl, že by on sám dívce vyhrožoval nebo ji k čemukoliv nutil.

„Myslím, že jsem jí řekl, že je mi 48 let. Ano, o fotky jsem žádal, ale o pornografické ne. Byl jsem zvědavý. Už dříve jsem si dopisoval s mnoha dívkami, ale nikdy jsem žádné nevyhrožoval,“ prohlásil například.

Předseda senátu Petr Mráka muže několikrát konfrontoval s tím, že jeho výpovědi si protiřečí nebo že policii při prvních výsleších říkal něco jiného. Obžalovaný dále řekl, že se v den, kdy spolu skončili na pokoji, s dívkou sešel víckrát, což ona popírá. Řekl také, že si pohlavní styk s dívkou natáčel, ale video údajně smazal, protože bylo nekvalitní.

Z hlavního přelíčení vyplynulo, že policie při vyšetřování zajistila u Romana R. několik mobilů, ale kriminalisté se do nich nedokázali dostat, protože je obžalovaný už dříve zablokoval. Stejně tak nelze dohledat smazanou komunikaci na sociálních sítích, takže dosud není zcela jasné, co přesně si muž s dívkou na některých falešných profilech psal.

Řekl mi, že na Šumavě prodávají děti

Nezletilá vypovídala u soudu přes videokonferenci. Podle svých slov dělala, co jí obžalovaný řekl, protože se bála jeho výhrůžek, že ublíží jí a její rodině. Rodičům ani kamarádům zprvu nic neřekla, protože se bála jeho i toho, že na ni bude rodina naštvaná.

Obžalovaného prý viděla poprvé až v onen večer, protože i v případě společného videohovoru měl muž vypnutou kameru. Strach také uvedla jako důvod, proč se sešla s mužem, o kterém tušila, že je mu okolo padesátky, a proč ani po incidentu nikomu nic neřekla.

„Řekl mi, že má na Šumavě nějakou základnu, kde prodávají dět,i a že mě prodá na sex,“ uvedla. Když šla s mužem do penzionu, počítala prý s tím, že po ní bude požadovat sex. Z pokoje se prý později chtěla dostat, ale klíče od dveří nenašla.

K tomu, aby šla na policii, ji nakonec přiměla až kamarádka, které se svěřila.

Roman R. je obžalovaný z trestných činů znásilnění a sexuální nátlak, dále z přečinu zneužití dítěte k výrobě pornografie a z vydírání. Hrozí mu až 12 let vězení.