Muž z Náchodska znásilnil malou neteř, doma měl dětské porno a drogy

Nejzávažnějšího trestného činu znásilnění se podle vyšetřovatelů muž dopustil loni v září na své malé neteři, kterou měl svěřenou na pár hodin na hlídání. Při tom si ji i fotil na mobil.

„Následnou domovní prohlídkou byla u něho doma v počítači nalezena fotografická elektronická pornografická díla zejména nezletilých dětí velmi nízkého věku,“ uvedla policejní mluvčí Iva Kormošová.

„Dále u něho policisté našli 830 gramů sušené marihuany, v které odborným zkoumáním zjistili více než 145 gramů čisté psychoaktivní látky delta 9-THC,“ dodala mluvčí.

O pár měsíců dříve, v polovině srpna loňského roku, se muž dopustil nebezpečného vyhrožování. Tehdy nejdříve slovně zaútočil na pětašedesátiletého muže kvůli jeho štěkajícím psům, poté mu ukázal za opaskem střelnou zbraň, kterou na něj následně s výhrůžkou zamířil.

„Policisté muži zbraň zadrželi a zjistili, že se jedná o plynovou samonabíjecí pistoli,“ upřesnila Kormošová.

Kvůli důvodné obavě, že by se nyní muž mohl skrývat nebo pokračovat v trestné činnosti, podali policisté státnímu zástupci podnět na vzetí do vazby. Soud následně muže do vazby poslal.

„Z evidencí policisté zjistili, že obviněný muž byl v době spáchání činů bez zaměstnání, byl veden na úřadu práce a v minulosti byl dvakrát odsouzen za mravnostní trestné činy,“ uvedla Kormošová.

V těchto dnech vyšetřovatelé podali návrh na podání obžaloby. Muže viní

ze zvlášť závažného zločinu znásilnění, ze zločinu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu a přečinů nebezpečného vyhrožování, zneužití dítěte k výrobě pornografie a výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií. Ve vězení může strávit až 12 let.