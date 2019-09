Udala expartnera za znásilnění jejich malé dcery, u soudu žena otočila

Incident se podle žalobkyně odehrál v období od prosince 2016 do května 2018 na Královéhradecku.

„Obžalovaný v opilosti přilehl k nezletilé dceři do postele a strčil jí prst do přirození,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně Lucie Žabková.

Jednatřicetiletý D. Č. nařčení ze znásilnění odmítl. „Nesouhlasím s tím. Jsem si jistý, že jsem dceři neublížil. Uráží mě to. Vždycky jsem se o ni staral,“ řekl obžalovaný na úvod své výpovědi.

Dceru prý neviděl dva a půl roku. Potom, co se s její matkou rozešel, byla dívka kvůli nevyhovujícím podmínkám předána do pěstounské péče.

„Celé si to vymyslela bývalá přítelkyně. Chce se mi pomstít za to, že jsem se s ní rozešel. Ona ví, že si žiji líp. Proto, když jsem jezdil ještě za dětmi, mi říkala, že mě dostane do vězení,“ podotkl obžalovaný.

Podle něj byla dcera upnutá na matku a lehce ovlivnitelná. „Přítelkyně jí něco řekla a ona to udělala, umí lhát. Kdyby se něco takového skutečně stalo, tak by se mě přece bála. Ona ví, že špatně vidím. Pokud jí však nandávám ponožku nebo ji pohladím po vlasech, tak to nemůže znamenat, že jsem ji osahával,“ narážel na svoje postižení. Trpí zeleným zákalem a už skoro nevidí.

Dívčina matka neuměla vysvětlit, proč šla vše hlásit na policii

Bývalá přítelkyně obžalovaného, která celou věc ohlásila na policii, u soudu obrátila. „Známe se spolu deset let, žili jsem spolu. Nevěřím, že to udělal. O dceru se staral normálně,“ uvedla žena.

Sama se prý o údajném incidentu dozvěděla od známého a kamarádek. „Řekl mi, že se mu obžalovaný svěřil, že znásilnil dceru. Pak mi kamarádky říkaly, že ji měl osahávat. Tak jsem šla na policii a pak na gynekologii, kde mi řekli, že nemá nic poškozeného,“ popsala.

U hlavního líčení opakovaně bývalého přítele hájila. „Dceři jsem pak říkala, že ji chtěl táta jen obejmout, a jak nevidí, tak ji jenom špatně vzal. Podle mě to celé není pravda,“ zdůraznila.

Žena však nedokázala senátu vysvětlit, proč šla na policii, když si myslí, že se to nestalo. „Byla jsem v šoku. Až pak jsem si to uvědomila. Dcera si hodně vymýšlela,“ odpověděla.

K hlavnímu líčení se dostavil i bratr obžalovaného, který se ho rovněž zastal. „Byl starostlivý táta. K dceři se choval normálně. On ví, že kdyby něco takového provedl, tak ho naše rodina odsoudí. Kdyby vykradl banku, tak se ho zastaneme, ale tohle se neodpouští,“ poznamenal bratr.

Pěstounka měla pochyby, zda dítě nemělo špatnou zkušenost

Před senát předstoupila i pěstounka, která měla rok a půl poškozenou v péči.

„Pamatuji si, jak se jí jednou nechtělo vstávat do školy. Šla jsem ji tedy vzbudit. Jindy totiž vstávala úplně sama. Když jsem na ni sáhla, tak vyletěla z postele a měla strach v očích. Pak mě napadlo, jestli ji někdo v minulosti sexuálně nezneužil,“ řekla pěstounka.

Dívka se jí prý se zážitkem svěřila až o něco později. „Povídaly jsme si, pak jen řekla, že jí tatínek znásilnil,“ podotkla.

Když k pěstounům přijela pracovnice z OSPOD, poškozená se opět rozmluvila. „Říkala, že jí volala babička. Matka obžalovaného. Slibovala jí, že když na policii řekne, že si všechno vymyslela, tak si ji vezmou k sobě. Byla z toho hodně špatná,“ sdělila před soudem pracovnice OSPOD.

Podle ní se dcera svého otce bála. „Nikdy o něm moc nemluvila. Když jsem se na něj zeptala, tak začala mluvit o něčem jiném,“ dodala.

Obžalovanému hrozí až dvanáct let ve vězení. Verdikt by měl padnout v pondělí.