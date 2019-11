Díky Vašku, Havel navždy! Studentská zeď z krabic stojí navzdory počasí

Zhruba padesát metrů dlouhá a dva metry vysoká zeď „proti blbé náladě“ připomíná živelnou akci z prosince 1989. Tehdy vyrostla stěna, která symbolicky oddělovala sídlo okresního výboru komunistické strany od sídel národního výboru a bezpečnostních orgánů.

Na Ulrichovo náměstí nosili nejen studenti materiál na stavbu už od pondělí. Přidala se i řada škol a firem. Zeď je celá popsaná a pomalovaná. Nápisy na krabicích vyjadřují velkou úctu k prvnímu polistopadovému prezidentu Václavu Havlovi a oslavují svobodu a demokracii.

„Pravda a láska zvítězí“, „Havel na věky, Havel na hrad,“ ze stěny se toho dá vyčíst hodně. Někdo se pokusil disidenta a prezidenta nakreslit.

Jinde si studenti vtipně ostře rýpli i do politiků a současné vlády: „Vláda není tramvaj, uvolněte místo mladším“. - „Prezident rozdělil tuto zemi“ - „Až se k nám právo vrátí“ - „Soudruzi, zaktivizujte se a odchod!“

Na happening na hradeckém náměstí dorazily stovky lidí. Byli mezi nimi i tací, kteří na revoluční rok vzpomínají se slzami v očích.

„Je to úžasný, že se něco takového stalo. Dříve bylo všechno strašně těžké, když si k tomu vybavím šedesátý osmý, to je v této době pro lidi nepředstavitelné. Jsem šťastná, že tu máme demokracii a svobodu,“ řekla jedna z pamětnic.



Na náměstí přišla samozřejmě i řada vysokoškoláků, kteří zeď stavěli. „Myšlenka papírové zdi se mi zamlouvala. Stejně tak důležité mi přijde si připomínat 30 let svobody a důležitost demokracie,“ řekl student a člen akademického senátu hradecké univerzity David Grinberg.

„Jak když nám to někdo nepřeje“

Avšak stěna z krabic vůbec nevznikala snadno. Jinak většinou stabilní hradecké počasí si tentokrát dělalo, co chtělo. Od pondělního večera pršelo, krabice namokly a zeď se v úterý ráno zhroutila. Záhy vyrostla stěna znovu, jenže ve čtvrtek přišel silný vítr a krabice létaly vzduchem.



„Vážně to vypadalo, jako když nám to někdo nepřeje. V pondělí jsme zeď postavili a ona nám neuvěřitelně zmokla. Všech 650 krabic, které byly v té původní, jsme museli vyhodit. Ve středu ráno jsme začali stavět kompletně na novo. Nakonec se nám podařilo dát dohromady přes 800 krabic. Ve čtvrtek přišel silný vítr, který nám celou zeď zase skácel. Rozhodli jsme se tedy, že ji necháme ležet až do neděle. V neděli ráno jsme ji znovu se studenty postavili,“ popsal mluvčí Univerzity Hradec Králové Jakub Novák.



Do „záchranné akce“ se zapojily desítky studentů z hradecké univerzity a řada dobrovolníků, kteří zeď dokonce hlídali.

„Krabice kvůli nepřízni počasí zmizí už v pondělí. Prvotní plán byl, že jejich likvidace začne až v úterý, ale nakonec jsme se rozhodli takto,“ poznamenal Novák.

Náměstí Václava Havla

Původní zeď z krabic rostla v Hradci Králové od 12. prosince 1989 a táhla se prakticky přes celé náměstí, tehdy Gottwaldovo. Měla symbolicky oddělit komunisty od úřadů i policie.

Zatímco okresní výbor KSČ sídlil ve Steinského paláci, kde je dnes banka ČSOB, okresní národní výbor a policie sídlily naproti v budově někdejšího ředitelství státních drah, která dodnes slouží krajské policii (více o sametové revoluci v Hradci čtěte v článku Studenti v listopadu 1989 putovali rudým Hradcem).

Už v sobotu se hradecká univerzita zapojila do listopadových oslav, to když přejmenovala prostor v kampusu s fontánou a lavičkami na náměstí Václava Havla. Už v červnu plán akademiků odsouhlasilo hradecké zastupitelstvo.