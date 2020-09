Chybí lékaři i sestry, výzvou budou opravy nemocnic v Jičíně i ve Dvoře

Nejdůležitější událostí byla první etapa přestavby nemocnice v Náchodě, kterou kraj chystal přes deset let. Původně chtěl stavět už v roce 2012, ale nakonec vybral firmu až ve čtvrtém tendru předloni.



Předchozí soutěž na poslední chvíli zrušilo jeho současné vedení hned po svém nástupu, a to i kvůli policejní razii, která těsně před minulými volbami provětrala chodby na krajském úřadě i doma u tehdejšího hejtmana Lubomíra France (ČSSD) a dalších aktérů, v kauze zmanipulované zakázky na náchodskou nemocnici (více čtěte v článku Za zmanipulování tendru dostal šéf odboru pět let).

„Nemocnice v Náchodě je jednoznačné plus. Poprvé se to úspěšně vysoutěžilo až za současné koalice a bylo to připraveno tak, že tendr vůbec prošel a na jeho základě se začalo stavět,“ vyzdvihuje předsedkyně zdravotního výboru zastupitelstva Dana Kracíková (STAN).

Kraj za dva pavilony J a K zaplatil téměř 1,4 miliardy korun bez započtení daně a dalších 400 milionů bude stát zdravotnické vybavení, které nemocnice pořídí do konce roku. Po Silvestru se do nich mají nastěhovat oddělení. Tím však práce neskončí. Aby se podařilo sestěhovat celou nemocnici do spodního areálu, připravuje kraj druhou etapu. Její dokončení bude úkolem nového vedení.

„Původně měl vzniknout ještě pavilon I, ale místo něj zrekonstruujeme pavilony D a E, na jejichž místě by měla být interna. Tím bychom ušetřili pozemky. Máme na to už připravené usnesení, ale nechtěli jsme to dávat na poslední jednání zastupitelstva, protože je férovější nechat to novým zastupitelům. Jsem však přesvědčen, že lepší řešení ať už ekonomicky, provozně, nebo technicky se tam nenajde. S kolegou Řehořem jsme vyzkoušeli všechny varianty,“ říká náměstek hejtmana pro zdravotnictví Aleš Cabicar (TOP 09).

Podle opozičního hnutí ANO však investice do náchodské nemocnice nepřinesla původní očekávání.

„To, proč vůbec byla spuštěna, bylo, aby se nemocnice centralizovala do dolního areálu, ale to se bohužel nestalo. Mělo to být v rámci jedné etapy, a s tím, že se projekt udělá na etapy, vedení kraje vyrukovalo až někdy předloni,“ tvrdí poslanec a člen zdravotního výboru kraje Jiří Mašek (ANO).

Další v pořadí: Jičín a Rychnov

Kraj investoval zejména do vybavení nemocnic, ale také do zateplení budov. Pracuje se třeba v Rychnově na zateplení hlavního pavilonu, nemocnice v Trutnově a v Náchodě mají nové magnetické rezonance.

V Trutnově navíc za 183 milionů rostou laboratoře a transfuze. Kraj má hotov projekt na nový pavilon pro onkologii, internu a klinické laboratoře v jičínské nemocnici. Stát by měl až 534 milionů bez daně a nyní se bude hledat zhotovitel. Hotov má být do tří let.

„Osobně mě mrzí, že se výstavba ještě nezahájila, protože příprava trvala poměrně dlouho,“ míní Kracíková, která dříve bývala ředitelkou nemocnice v Jičíně.

Dosud se nepodařilo zahájit modernizaci v Rychnově nad Kněžnou, kde nový pavilon s urgentním příjmem a operačními sály má přijít na více než 400 milionů korun. Kraji se totiž nepodařilo získat slíbených 300 milionů od ministerstva zdravotnictví. Zasekla se také přístavba operačních sálů ve Dvoře Králové nad Labem.

Zásadní otázkou v nadcházejících čtyřech letech však nebudou investice, nýbrž lidé. V kraji totiž chybí lékaři i sestry. Situace je kritická hlavně u stomatologů a pediatrů, ale také v psychiatrii. Jde sice o problém ambulantní sféry, avšak dopadá i na krajské nemocnice.

Předloni kvůli chybějícím pediatrům hrozilo uzavření dětského oddělení a porodnice v Rychnově. Rázem by se scvrkla téměř na polovinu. Nyní je kvůli odchodu tří lékařů mimo provoz porodnice v Trutnově.

„Úspěchem současného vedení je už jen to, že se mu i přes velmi kritickou personální situaci chod zdravotnictví podařilo udržet. Do budoucna bude personální situace alfa a omega,“ upozorňuje Mašek.

Co dál s holdingem

Kraj sice vyplatil miliony korun na stipendia pro mediky, avšak ti reálně v nemocnicích pomohou až za několik let. Je otázkou, jak rozložit umístění oborů v kraji, aby si oddělení nepřebírala personál. Jde o citlivou záležitost. Nikdo totiž nechce, aby se oddělení z jeho nemocnice přesunulo jinam.



„Pokud bych byl ve funkci náměstka dál, byl by to jeden z prvních kroků, k němuž bych přistoupil, snažil bych se přesvědčit nové zastupitele, že to je správná věc,“ připouští nutnost revidovat rozložení péče Cabicar.

Podle něj by se změny měly týkat hlavně lůžkových oddělení a plánovaných výkonů, nikoliv základních oborů.

„Cílem je, aby si nemocnice nekonkurovaly a nepřetahovaly si zaměstnance,“ připomíná hejtman Jiří Štěpán (ČSSD).

Nové vedení znovu otevře i otázku slučování, respektive fungování Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, pod který spadají nemocnice v Náchodě, Trutnově, Jičíně, Dvoře Králové nad Labem a Rychnově nad Kněžnou.



Kraj ji poprvé řešil v roce 2008, poté v letech 2015 a naposledy loni. Pokaždé záměr odložil. Jenže holding je pod palbou nejen opozice, ale i koaličních stran.

„Složitost stromečku za 15 let prokázala neschopnost kraje aktivně organizaci řídit. To se nám zdá jako dostatečný důkaz, že je potřeba vykročit jiným směrem,“ obhajoval už dříve nutnost změn radní kraje Karel Klíma (KDU-ČSL).

„Způsob řízení holdingu stále není optimální,“ kritizuje Kracíková. Přitom náměstek Cabicar začátkem roku strukturu vedení upravil, aby ředitelé nemocnic více spolupracovali. Přiznal však, že řešení je zatím v polovině cesty.