Z porodní vany je výhled na zámek. Špitál v Náchodě ukázal nové pavilony

Luxusní výhled z porodní vany přímo na zámek, prostorné pokoje asi s 200 lůžky i dobře vybavené operační sály nabídne v dohledné době Oblastní nemocnice v Náchodě v čerstvě dokončených pavilonech. Kraj za ně zaplatil 1,344 miliardy korun.



Na náhradu za dosloužilé budovy se čeká skoro třicet let. A i po klíčovém rozhodnutí krajských politiků se jejich plány stále posouvaly. Současná koalice před třemi roky hodila do koše již připravený třetí tendr a stavební firmu vybrala až teprve na čtvrtý pokus.

„My jsme si oddechli, když kraj dokázal zakázku vysoutěžit. Podobnou zkušenost jsme měli sami s naší magnetickou rezonancí. Jakmile se jedná o technologicky náročnou zakázku, je velmi obtížné soutěžit nejen s ohledem na cenu, ale i na kvalitu,“ hodnotí ředitel Oblastní nemocnice Náchod Jan Mach, který je v managementu náchodské nemocnice čtyři roky a od letoška ji vede.

Všude to září novotou, na podlahách leží marmoleum. I když je to poněkud labyrint, jednotlivá patra se liší barvami. Dveře se otvírají automaticky, což usnadní převážení lůžek. Na porodnici vznikly čtyři boxy a vedlejší gynekologie bude mít malý sálek pro zákroky. Patro s ARO a JIP je propojeno přímo na heliport na střeše staršího ambulantního pavilonu, kde může přistát vrtulník.

„Tady ve třetím patře se nachází nejmoderněji vybavený operační sál, jsou tu obrazovky takzvaného videomanagementu, kde se dá natáčet průběh operace nebo zobrazovat životní funkce pacienta. V operačních svítidlech se nacházejí kamery. V rezervě je ještě další větší sál, kam se dá umístit robot,“ popisuje při prohlíce zástupce vedoucího odboru investic na krajském úřadu Václav Nýč.

Vysvětluje, že dva ze sedmi nových operačních sálů, určených pro zákroky na velkých kostech či výměnách kloubů, budou superčisté, proto se vždy nad nimi nacházejí technické místnosti s potřebnou vzduchotechnikou.

Primáři se podíleli už na přípravách, takže si většinou dokázali ohlídat, aby to bylo podle jejich představ.

„Naše oddělení se těší, protože se stěhujeme kompletně do nových prostor, nově pod nás bude patřit multioborová JIP, velmi oceníme i nový devítilůžkový dospávací pokoj, který nám chyběl, takže pacienti bývali po odděleních. Za mě je to úžasné,“ všímá si primář anesteziologicko-resuscitačního oddělení Petr Štěpánek.

„Stavebně je oddělení připraveno, zbývá dokončit výběrová řízení a dovybavit ho, je to už na dosah a reálné. Spousta Náchoďáků si přitom myslela, že dostavba nemocnice ani nenastane. Obdivuji, jak rychle stavba vyrostla,“ říká primář Štěpánek, podle nějž tím končí vtípky o tom, že se v náchodské nemocnici jen bourá a staví parkoviště. Jeho oddělení nemá ani nouzi o personál.



O radiology je nouze, snad je naláká nové prostředí

Pod zemí se nachází ještě patro, kde začnou sloužit zobrazovací metody. Pokud by bylo potřeba tam nastěhovat v budoucnu jiné přístroje, bude to možné provést střechou. Primář radiologie Marek Strnad však přímo u vzniku projektu nebyl a tvrdí, že právě jeho oddělení nebude mít optimální podmínky. „Oddělení bylo napasováno do provizorních prostor, nicméně to bude lepší než dosud,“ podotýká primář Strnad.

Radiologické oddělení se bude stěhovat už na přelomu roku mezi prvními. Ve staré budově zůstane nedávno pořízená magnetická rezonance a ambulance s ultrazvukem a rentgenem, náročné stěhování však čeká CT, pak skiagrafické pracoviště a mamologii.

Právě tady ale řeší nedostatek lékařů. Radiologové spíše zůstávají ve větších špitálech nebo míří za lepším výdělkem do soukromých zařízení.

„Všichni lékaři radiologové z regionu až na jednoho pracují v náchodské nemocnici na zkrácený či plný úvazek. Situace není dobrá v tom, že je spousta těch, kdo pracují v důchodovém věku, ale nemáme za ně náhradu. Radiologie je specifická i tím, že se obor úžasným způsobem vyvíjí a požadavky na radiologické a jiné metody pořád narůstají. Obor neustále roste a expanduje, je třeba získat těchto lékařů víc, k plnému vyškolení to však trvá pět let, u lékařek s rodinnými povinnostmi i deset let,“ upozorňuje primář Strnad.

Do budoucna by podle něj nemocnice měla mít až patnáct radiologů, když však nedávno bylo třeba vzít dva lékaře na magnetickou rezonanci, žádné nové lidi nezískala. S novou budovou a vybavením však Náchod bude pro lékaře i personál atraktivnější.

Za korony žili stavbaři v karavanovém městečku

Stavbaři pracovali uvnitř areálu dolní nemocnice za jejího běžného provozu. K tomu na jaře propukla koronavirová pandemie.

„Zvládli to dobře, navíc i s tím, co se odehrávalo na jaře. Část pracovníků měli zahraničních a hranice se zavřely. Když tu měla pracovat firma z Českých Budějovic, ani nebylo je kde ubytovat, protože zavřely penziony. Tak jim tu postavili karavanové městečko za nemocnicí. Předtím tu měla firma asi 400 dělníků, na začátku pandemie jen asi 150. Podařilo se jim nasmlouvat lidi, zvládli to, dokonce v termínu, opravdu klobouk dolů,“ říká ředitel Mach.

Politici z dosluhující pětikoalice sice na sobě v posledních týdnech nenechávají nit suchou kvůli blížícím se krajským volbám, svou chvilku slávy při stříhání pásky si sem ale svorně přišli vychutnat hejtman Jiří Štěpán (ČSSD), jeho náměstci Martin Červíček (ODS) a Aleš Cabicar (TOP 09) i radní pro investice Václav Řehoř (ODS). Jedná se přece jen o vůbec největší investici v historii Královéhradeckého kraje.

„Když jsem sem přijel poprvé jako náměstek, u personálu jsem cítil deziluze a nevěřícnost, že tento krok významný pro holdingové zdravotnictví se někdy vůbec podaří,“ glosuje náměstek pro zdravotnictví Cabicar a otevření nemocnice bere jako jedinečný okamžik.

Obě budovy získají vybavení za 400 milionů korun

Kromě samotné stavby kraj ještě počítá s nákupem přístrojů a vybavení za 400 milionů korun. Až stavbaři předají budovy, pavilony přejdou do zkušebního provozu. Do pavilonu K se pak přestěhuje dětské oddělení, oddělení porodnice, ARO a jednotka intenzivní péče, operační sály a všechny zobrazovací metody. Vznikne tím centrální část nemocnice s veškerou operativou. V pavilonu J pak budou navazovat lůžková oddělení ortopedie, chirurgie, gynekologie a porodnice.

„Ten barák je ohromný. Musím sklonit hlavu před našimi chlapy z výroby, protože nemocnici v takovém rozsahu jsme nikdy nestavěli, pouze po etapách, například v Trutnově či Jablonci nad Nisou. Je to pro nás výborná reference,“ tvrdí Radek Mrázek, generální ředitel firmy BAK stavební společnost, která s Geosan Group pracovala na stavbě od dubna 2018.

Královéhradecký kraj poprvé vypsal soutěž na modernizaci náchodské nemocnice v březnu 2012, rok nato ji zrušil, podobně to bylo u druhého tendru. Třetí soutěž zrušilo nové vedení kraje v prosinci 2017, protože mělo pochyby o její důvěryhodnosti, v té době ji už vyšetřovala policie. Poté vypsalo v srpnu 2017 čtvrtý tendr.

Krajský soud, který se zabýval druhým a třetím tendrem, v červenci nepravomocně uložil bývalému šéfovi investičního odboru kraje Emilu Kmoníčkovi pětiletý trest za pokus zmanipulovat zakázku. Lubomíra Červinského, externího poradce bývalého hejtmana Lubomíra France, však zprostil obžaloby.

Plány jsou i na další pavilon, rozhodnuto ale není

Ve výhledu je i další dostavba dolního areálu nemocnice. V druhé etapě by vznikl nový pavilon a starší by se upravily, pak by se přistěhovalo několik oddělení z horního areálu. Rozhodnutí bude na nových zastupitelích.

„Teoretickou možností je pokračovat s dostavbou nového pavilonu I. Druhou možností je přestavět pavilon E z roku 1938, kde sídlí například onkologie. Zabral by čtvercovou parcelu, kloníme se k osmipatrové krychli. V hrubém odhadu vychází druhá varianta o 100 až 150 milionů korun levněji,“ přibližuje radní pro investice Václav Řehoř.

Vývoj kolem koronaviru už napovídá, že v regionu přibývá lidí nakažených koronavirem. Od pondělka se nemocnice chystá zprovoznit sedm lůžek, aby se do péče o covidové pacienty mohla zapojit s dalšími okresními nemocnicemi, které se budou dělit o tyto případy s fakultní nemocnicí. V náchodském špitále onemocnělo v nynější vlně do deseti lidí z personálu, žádné z oddělení ale provoz neomezilo.

Zatímco novou nemocnici obhlížejí krajští zastupitelé či starostové, dole v ambulantním pavilonu je každodenní nápor marodů. „Opravdu tu nemocnici postavili hodně rychle, všechna čest. Jen aby to taky bylo kvalitní! Bojím se, že to někomu prodají,“ říká podezíravě seniorka po kontrole s kyčelním kloubem. Z nového špitálu se zatím nijak neraduje.