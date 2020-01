Královehradecký kraj letos čeká dostavba hal CTP nebo nemocnice v Náchodě

MF DNES vybrala některé z očekávaných událostí letošního roku.

1 Kraj dokončí svůj největší tendr na autobusovou dopravu

Už v lednu začne Královéhradecký kraj podepisovat smlouvy s autobusovými dopravci, kteří zvítězili v desetiletém tendru na zajištění dotované linkové dopravy.

Hejtmanství uspělo s rozkladem proti rozhodnutí antimonopolního úřadu, který v září tendr zrušil, kvůli průtahům s výběrem firem však začnou nové autobusy jezdit o půl roku později.

Pět vybraných dopravců by mělo pro kraj začít jezdit od března 2021. Pro kraj jde o největší zakázku v historii, všechny smlouvy chce mít podepsané do konce ledna.

2 Haly CTP budou dokončené

Po dlouhých pěti letech se konečně pohne budování načerno rozestavěných hal u výpadovky na Třebechovice v Hradci Králové. Společnost CTP, která do dvou objektů hodlá umístit firmy zaměřené na lehkou výrobu, výzkum nebo farmacii, chce podle svého dřívějšího vyjádření stavět už zkraje letošního roku.

CTPark má nabídnout až 350 nových pracovních míst. Růst dvou hal se zastavil v březnu roku 2015 a Hradec Králové pokračování stavby posvětil vloni 30. dubna, kdy 21 z přítomných 36 zastupitelů dalo souhlas s využitím městských pozemků pro přístupovou cestu k halám.

3 Nové parkoviště u nemocnice pomůže zčásti

Také druhý brzo dokončený stavební projekt v Hradci Králové má spojitost se společností CTP, developer na něj dokonce městu věnoval 15 milionů korun. Provizorní parkoviště u fakultní nemocnice mělo být původně dokončené v únoru, avšak termín otevření se kvůli takzvaným vícepracím posune asi o jeden měsíc.

Vícepráce nakonec zvedly i náklady: namísto zhruba devíti milionů Hradec zaplatí přes 11 milionů bez DPH. Město rozhodlo, že nové parkoviště s 205 místy bude placené a bohužel zcela nezanikne černá parkovací plocha na břehu Labe. Město se aspoň rozhodlo umístit sem bariéry, které mají zredukovat počet míst asi o 150.

4 Otevřou se další rozhledny

Těsně před dokončením jsou v česko-polském pohraničí další dvě rozhledny coby součást evropského projektu Hřebenovka. Ještě na jaře by měly otevřít rozhledny na Feistově kopci nad Olešnicí i ve Vysoké Srbské, brzy by je navíc měly následovat i polské stavby v Czerńcu v blízkosti obce Międzylesie a na Kłodzkiej Górze.

Stavba rozhledny v Novém Hrádku na Šibeníku a informačního centra tamtéž i v Neratově čekají na podpis smlouvy s dodavateli. Je to přitom jen několik dnů, kdy v Neratově otevřeli obnovený Jánský most přes Divokou Orlici. Také ten je součástí projektu Hřebenovka.

5 Padne klíčové rozhodnutí o podobě fotbalového stadionu

Brzo na jaře by v Hradci Králové mělo padnout klíčové rozhodnutí, jak město naloží se stavbou fotbalového stadionu. Náměstek Jiří Bláha (ODS) má předložit návrh na březnovém zasedání zastupitelstva a je téměř jisté, že celý projekt dozná zásadních změn.

Budování arény je nejpravděpodobnější metodou zvanou Design and Build, tedy navrhni a postav. Aby se ušetřilo, nejspíš dojde k výraznému omezení naddimenzovaných prostor pro vedení fotbalového klubu, VIP lóží nebo skyboxů, možná se sníží i divácká kapacita, Hradec naopak trvá na víceúčelnosti stadionu, na což se při plánování zapomnělo. Město sice věří, že nebude nutné měnit územní rozhodnutí a vydané stavební povolení, jenže uchazeči o stavbu tím nejsou nikterak svázáni.

6 Zmizí ostuda Rokytnice, bývalá sovětská ubytovna

Od odchodu sovětských vojsk z Rokytnice v Orlických horách letos v březnu uplyne už 29 let. A právě na toto výročí připadá definitivní konec demolice bývalé sovětské ubytovny v areálu kasáren. Bourání objektu z počátku 80. let vyjde asi na sedm milionů korun, radnice na místě nevzhledného paneláku vysází zeleň, která bude areál kasáren chránit před větrem.

V další části vznikne zázemí a sklady pro technické služby města. Čtyřpatrový objekt dlouhý 120 metrů vyrostl v roce 1983 jako ubytovna pro důstojníky, rokytnická posádka čítala přes tři tisíce mužů.

VIDEO: Zchátralou ubytovnu sovětských vojáků čeká demolice

7 Pro nové úseky D11 a D35 se teprve vykupuje půda

Žádný nový úsek dálnice letos bohužel silničáři nezprovozní, budeme se tedy muset spokojit aspoň se sliby: Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) má ještě v prvním pololetí roku v plánu získat územní rozhodnutí pro úsek D11 z Jaroměře do Trutnova a začít vykupovat pozemky ve směru Trutnov - polská hranice. Výkupy půdy budou letos pokračovat rovněž v trase dálnice D35 z Hradce Králové na Jičín. Úsekem, který je nejblíž otevření, je trasa D11 Hradec Králové - Jaroměř. Jezdit by se tu mohlo v roce 2022.

VIDEO: Stavební firmy budují dálnici D11 mezi Hradcem Králové a Jaroměří

8 Trutnov přestavuje koupaliště

Vloni se poprvé neotevřelo letní koupaliště v Trutnově. Důvodem byl začátek rekonstrukce, která by měla skončit právě před začátkem letošní sezony. Opravy mají stát 73 milionů korun, namísto nevyhovující zámkové dlažby budou v bazénech téměř bezúdržbové nerezové vany. Trutnov měl původně v plánu ještě mnohem ambicióznější projekt: proměnu krytého bazénu u řeky Úpy s řadou atrakcí asi za 130 milionů korun však město odložilo na neurčito.

9 Konečně bude parkovací dům v Peci pod Sněžkou

Tisíce lyžařů, kteří při začátku sezony zažili dopravní kolapsy na silnici mezi Velkou Úpou a Pecí pod Sněžkou, vyhlížejí stavbu, která má být v Peci dokončená ještě před startem letní sezony. Stavba dopravního terminálu s parkovacím domem pro 450 vozidel je největší současnou investicí města, hned po zprovoznění chce navíc Pec začít realizovat parkovací dům pro 320 aut ve Velké Úpě. Kromě tří nadzemních pater bude mít parkovací dům v Peci také dvě podzemní podlaží, soustředí se tu i autobusové linky, vnitřní městská doprava a skibusy.

10 Skončí stavba v nemocnici v Náchodě

Výstavba dvou nových nemocničních objektů s nadzemním i podzemním propojením, objekt pro zdroj medicinálních plynů, chodníky i komunikace. To vše bude v areálu náchodské nemocnice dokončeno v polovině roku. Výstavba nových pavilonů začala loni na jaře, bude stát kolem 1,34 miliardy korun, nejméně na dalších 300 milionů pak přijdou přístroje. Obří investice se neobejde bez úvěru: kraj si na zaplacení nemocnice chce vzít úvěr 400 milionů korun.

11 Mohla by se pohnout stezka mechu a perníku

V dubnu uplyne jeden rok, kdy se s velkou parádou otevřel první pětikilometrový úsek cyklostezky z Hradce Králové do Pardubic. Podle sčítače už do Vysoké nad Labem dojelo, došlo či dobruslilo přes 70 tisíc lidí. V přípravě ke stavebnímu povolení jsou další dva úseky: Vysoká - Opatovice a Dříteč - Němčice s koncem až pod Kunětickou horou, budovat by se mohly začít spíš až v závěru roku. Propojení Opatovice – Dříteč je nyní ve fázi výkupu pozemků, výstavba by údajně mohla začít nejdříve v roce 2022.

12 Čtyři nové zóny začnou platit v Krkonoších

Proti novému rozdělení Krkonošského národního parku do zón, které určí režim ochrany přírody na dalších 15 let se strhla velká vlna kritiky, přesto nejspíš letos na podzim vstoupí v platnost. Pro návrh v červnu hlasovalo 39 a proti bylo deset členů rady. Proti se postavilo devět východokrkonošských obcí a SkiResort Černá hora - Pec. Podle nich může nová zonace bránit rozvoji celého regionu. Jaké dopady bude poměrně zásadní legislativní změna mít, ukážou až další měsíce.

13 Volby krajské i senátní připadnou na podzim

Nové krajské zastupitele a navíc i senátory v obvodech Hradec Králové, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou budou voliči vybírat letos na podzim. K velkým favoritům na post hejtmana se naposled zařadil Martin Červíček coby lídr kandidátky ODS společně s hnutím STAN a Východočeši. Lídrem Koalice pro Královéhradecký kraj bude Pavel Bělobrádek, kandidátku hnutí ANO povede podnikatel Jaromír Dědeček a pirátským lídrem je hradecký zastupitel Pavel Bulíček.

14 Banku v Hradci postaví, lávku přes Labe zatím ne

Až pro tisícovku zaměstnanců se sice otevře nejspíš na jaře příštího roku, stavba regionální centrály banky ČSOB přesto v sousedství hradeckého Aldisu vznikne ještě do konce letošního roku. Objekt má být mimořádně ohleduplný k životnímu prostředí, například k vytápění a chlazení budou sloužit tepelná čerpadla z vrtů hlubokých až 200 metrů, navíc má jít o nejzelenější kancelářskou budovu v České republice. Ke škodě města i investora však prozatím nevznikne nová lávka přes Labe, k čemuž se zavázal Hradec Králové. Kvůli zpoždění hrozí městu sankce 15,2 milionu korun.