Běžkaře láká okruh v Orlickém Záhoří, ves by ráda umělý sníh i lanovku

Na česko-polském pomezí vybudovali osvětlený okruh dlouhý 4,5 kilometru, který osvětluje 160 ledkových lamp. Slaví s ním úspěch.

„Ukázalo se, že okruh je skutečně úžasná věc, troufám si říct, že je to fenomén. Někteří lyžaři nám říkají, že běžkování je nikdy nebavilo, ale jen do té doby, než si to vyzkoušeli u nás v noci na perfektně upraveném sněhu,“ říká Vojtěch Špinler, starosta Orlického Záhoří.

„Přestože by měl sloužit hlavně rekreačním lyžařům, jezdí k nám trénovat třeba i biatlonisté a jsou nadšení. V loňské sezoně se u nás i bez umělého zasněžování jezdilo 70 dnů, což je skvělé. Samozřejmě evidujeme počet lyžařů, ale hlavní je pro nás zvýšení ubytovacích kapacit, které bylo opravdu významné,“ tvrdí starosta.

Okruh je nachystán, i když podle zkušeností z posledních sezon v Záhoří vědí, že opravdová zima přichází až mezi 15. a 20. prosincem.

Je posekáno, mostky opravené, servisem prošla i rolba. Až nasněží, okruh by měl dostat i online kameru, aby lyžaři z domova spatřili, jaké je u hranic počasí nebo kolik je tu volných parkovacích míst. V plánu jsou rovněž čipy, aby lyžaři na informační tabuli viděli ujeté okruhy i svůj čas.



Okruh sice leží hned pod hlavním hřebenem Orlických hor, avšak běžkaře tu nečeká žádný motokros, jak biatlonisté přezdívají tvrdému okruhu v Oberhofu.

Bez nejmenších obav sem mohou zamířit i naprostí začátečníci: asi šest metrů široký a perfektně upravený „skejtový“ koberec má na každé straně vyfrézovanou stopu na klasiku. Nehyzdí jej šlápoty, jen v zatáčkách přechází stopa v umydlenou dráhu vypluženou méně zdatnými sjezdaři.

Přáli by si umělé zasněžování, ale peníze zatím vesnice nemá

Další vylepšení jsou už závislá na dotacích, obecní rozpočet by je neutáhl. Ostatně i výstavbu okruhu, který včetně rolby a technického vybavení přišel asi na 20 milionů korun, z 90 procent pokryly dotace.

„Uvažujeme o zasněžovacím systému, ale to je spíš otázka času, protože ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo školství sice vypisují dotace na sportovní zařízení, avšak aktuálně nikoli na zasněžování,“ pokračuje starosta. Sněhová děla by prý Orlickému Záhoří mohla půjčit společnost Techalpin.

Hlavním problémem je však nedostatek vody: „Nezasněžíte bez retenční nádrže, která bude zásobovat kanony. My bychom mohli mít moderní, krásné a technicky vyspělé zařízení, máme dokonce povolení na dvě nádrže, ale zatím nemáme peníze. A bez dotací to nepůjde.“

Obec by ráda stavěla lanovku na Korunu s celoročním provozem

Orlické Záhoří má v záloze ještě mnohem ambicióznější projekt než umělé zasněžování. Svého času se plánoval skiresort za téměř 200 milionů korun, zájem potvrdil investor ze zahraničí, obec dokonce vyhrála soud s ministerstvem pro místní rozvoj, které přípravu areálu překazilo, ale nyní svou pozornost upíná především na stavbu lanovky.

Vedla by na 1101 metrů vysokou Korunu, druhý nejvyšší vrchol Orlických hor, byla by celoročně využívaná a v zimě by sloužila hlavně bežkařům.

„Když se pustíte do podobného projektu, nebudete se stačit divit, kolik se najednou přiřítí organizací chránících přírodu nebo lidská práva a všechny se k tomu chtějí vyjadřovat a dělat posudky. Zkrátka vedeme papírovou bitvu,“ popisuje Špinler, jenž věří, že do tří let lanovka bude v provozu.

Lanovka by pomohla nejen Orlickému Záhoří, ale vhod by přišla i silničářům, záchranářům nebo řidičům autobusů. Kdyby se ji totiž v Záhoří podařilo postavit, byl by díky plánovanému parkovišti s kapacitou 250 aut konec s častými dopravními kolapsy v horském sedle pod Šerlichem, kde parkují desítky aut s běžkaři natěšenými na hřebenovou túru nebo se sjezdaři mířícími do skiareálu v polském Zielenieci.

Kvůli několik stovek metrů dlouhé řadě vozidel se nedaří udržet provoz ani kyvadlově, situace se opakuje už několikátý rok. Policie špatně parkující řidiče sice pokutuje, jenže ti jsou v té době většinou na hřebeni a lístek za oknem problém nevyřeší.

„Neprůjezdnost Deštného a Šerlichu je hrůzná. Byl jsem nahoře několikrát, když tam stál sypač, ale nemohl jet,“ potvrzuje Špinler.

Záběry z ledna 2018 zachycují úvodní sezonu na osvětleném okruhu v Orlickém Záhoří:

