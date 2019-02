Řidiči v horském sedle na Šerlichu parkují na zákazu a blokují průjezd

Sedlo pod Masarykovou chatou je především nástupním místem na hřebenovku pro běžkaře, ale parkují tam i lyžaři, kteří míří ke sjezdovkám na české i polské straně hor.

Jenže stovky z nich nemají na hřebeni kde odstavit svá auta. Na hřebeni jsou sice dvě parkovací plochy, ty však o víkendech náporu lyžařů nestačí. Lidé proto nechávají stát auta přímo na silnici, ale tím blokují dopravu na hlavní spojnici mezi obcemi Deštné a Orlické Záhoří.

V sobotu před polednem, když byl na místě fotograf MF DNES, se řidiči na silnici hádali a byli agresivní.

„Auta, která postaví kdekoliv mimo povolená místa, neumožní průjezd v obou směrech a tím zcela paralyzují provoz. To je nepřípustné i kvůli zajištění průjezdu složek integrovaného záchranného systému, osobní a autobusové dopravy i zásobování,“ popisuje situaci na Šerlichu policejní mluvčí Alena Kacálková.

Řidiči stojí na silnici i přesto, že jim to výslovně zakazují značky. Cesta přitom není dost široká, aby se vedle parkujících vozů mohla míjet dvě osobní auta, natož pak autobusy nebo sypače. Kvůli několika stovkám metrů dlouhé řady vozidel se nedaří udržet provoz ani kyvadlově.

Situace se opakuje už několikátý rok po sobě a zhoršila se hlavně od doby, kdy čeští lyžaři začali jezdit do skiareálu v polském Zielenieci. Jedna z tamních sjezdovek totiž začíná přímo na hranici poblíž parkoviště na Šerlichu.

„Teď tam jezdí a parkují i turisti z Čech, protože hned z parkoviště mohou sjet na sjezdovku a dostanou se přímo do areálu. Navíc je tam nástupní místo na běžky a Masarykova chata jako výletní místo,“ jmenuje trojici turistických cílů vedoucí Správy CHKO Orlické hory David Rešl.

„Špunt“ zablokuje desítky aut

„Letos je to katastrofální. Neprůjezdnost Deštného a Šerlichu je hrůzná. Byl jsem nahoře několikrát. Stojí tam sypač a nemůže jet, nemůže hrnout, protože tam stojí neukáznění řidiči,“ říká starosta Orlického Záhoří Vojtěch Špinler a poukazuje i na nepřipravenost šoférů.

Ti často vyrážejí do sedla v tisíci metrech nad mořem bez zkušeností i potřebné výbavy. Teprve v kopci zjistí, že auto jízdu na vrstvě uježděného sněhu nezvládá, zastavují a nasazují řetězy.

„Jak zastaví jedno, hned stojí 50 aut. Všichni nadávají na cestáře, ale ti s tím už nic neudělají. Když tam stojí desítky aut, sypač neprojede,“ připomíná Špinler.

Obdobně hovoří i policisté, kteří se nahoru vydávají ve vozech s pohonem všech čtyř kol a často i s řetězy. „Jsou tam vyjeté koleje a kolegové by jinak měli problém. Jak se zasekne jedno auto, udělá špunt,“ upozorňuje Kacálková.

Krizová dopravní situace nemá rychlé řešení. Policie špatně parkující řidiče sice pokutuje, jenže ti jsou v té době většinou na hřebeni a lístek za oknem problém nevyřeší.

Hlídka by alespoň o víkendech, kdy je situace nejhorší, musela zůstávat na Šerlichu a dopravu usměrňovat. Avšak třeba v sobotu, kdy na místo vyrazil fotograf MF DNES, žádné policisty v sedle nepotkal.

Přitom právě na policisty nyní nejvíce spoléhají starostové okolních obcí i Královéhradecký kraj, kterému silnice patří. Jiné řešení totiž letos provést nestihne.

„Požádali jsme policii o spolupráci při zajištění dodržování dopravního značení,“ potvrzuje mluvčí kraje Sylvie Velčovská.

„Nemůžeme řidičům zakazovat cestu nahoru. To můžeme udělat až ve chvíli, kdy je tam problém. Nevíme, jestli řidič jede na parkoviště, nebo jen projíždí,“ uklidňuje očekávání policejní mluvčí.

Nové parkoviště jen tak nebude

Obec Deštné, v jejímž katastru se sedlo nachází, již začala připravovat rozšíření parkoviště. Od září platí změněný územní plán, který s novou plochou počítá. Jenže projekt musí projít posuzováním vlivů na životní prostředí (EIA) a to bude trvat téměř rok.

„EIA musí ukázat, kde to parkoviště může být. Původně to mělo být hotové za rok, ale teď se to o rok posouvá,“ říká starostka Deštného Alena Křížová.

V územním plánu je pro parkoviště rezervována větší plocha, než bude potřeba. Na hřebeni jsou chráněné rostliny. Posudek tak určí, kde je možné stání umístit, aby vzácnou flóru lidé nezničili.

„Vybere se plocha, která je z hlediska ochrany přírody nejméně konfliktní. Je možné, že to nebude jednolitá plocha, ale bude to rozčleněné do více částí,“ usuzuje Rešl.

Na hřebenovce bylo o víkendu rušno, dostatek sněhu přitáhl běžkaře.

Zatímco parkoviště by mohlo sloužit nejdříve za dva roky, starostové vyjednávají, jak hřebeni ulehčit už v příští sezoně. Chtějí, aby kraj podobně jako letní cyklobusy zavedl do Orlických hor také zimní skibus. Ten by měl jezdit na trase Rokytnice – Mezivrší – Orlické Záhoří – Šerlich – Deštné.

„Řekneme (běžkařům): Nechte auto tady, nahoru se necháte vyvézt a zpátky k autu přijedete. Myslím, že je to solidní nabídka,“ obhajuje návrh starosta Rokytnice v Orlických horách Petr Hudousek.

Vize počítá s vybudováním záchytných parkovišť v Horní Rokytnici a Deštném. Třetí už stojí v Orlickém Záhoří u běžkařského okruhu. Právě tuto plochu by mohli lyžaři využívat už nyní, jenže se tak neděje.

„Tady je volné parkoviště zdarma přímo na běžeckých tratích. Není problém, aby lidé sjeli tři kilometry dolů, zaparkovali a rovnou mohli skočit na běžky a jet. Máme dost místa na Jadrné, ale i v Černé Vodě a na Bedřichovce,“ podivuje se nad pohodlností běžkařů starosta Špinler.

Příjmy z parkovného na údržbu stop i na rozhledny?

Podle šéfa Skicentra Deštné Petra Prouzy by však pouze zavedení skibusu nepomohlo. Rozšíření parkoviště na Šerlichu je podle něj nutnost. Navíc ani Deštné není nafukovací a už nyní se tam provizorně parkuje na louce u Kozího chlívku, kterou nechává obec vyhrnovat.

„Myslíme si, že by měla vzniknout tři parkoviště – jedno vybuduje areál, druhé by mohlo být záchytné, může být třeba u Kozího chlívku, ale ne na zelené louce, protože při oblevě je tam bláto. Do jeho vybudování by se měl zapojit kraj. V první fázi však stejně musí být parkoviště na Šerlichu,“ říká Petr Prouza.

Prouza také navrhuje, aby parkoviště na hřebeni bylo zpoplatněné. Díky závoře by měla obec přehled o jeho zaplněnosti a informace by se mohly odesílat dolů pod kopec. Řidiči by tak hned věděli, že nahoře je plno.

„Obec potřebuje peníze na úpravu běžeckých stop. Na Velké Deštné má vyrůst také rozhledna, která bude potřebovat údržbu. Tyto věci by z parkovného šly financovat,“ tvrdí Prouza.

Na hřeben jedou autobusy, jenže poloprázdné. Zatím vedou auta

Zavedení skibusu podporuje i správa CHKO. Již v minulosti se o něm hovořilo, ale nikdy se nenašly peníze.

„Myšlenka je dobrá, ale ono to ani dnes moc nefunguje. Nahoru už autobusy jezdí, ale lidé je nevyužívají. Nemají k tomu motivaci. Raději si tam dojedou vlastním autem. Speciální linka by však mohla být vnímaná jinak,“ myslí si Rešl.

Na Šerlich jezdí již nyní několik spojů z Dobrušky, Rychnova, Náchoda a Lanškrouna. Jen za dopoledne autobus nahoru vyjede čtyřikrát od Deštného a jednou od Rokytnice a Orlického Záhoří, avšak řada lyžařů o těchto spojích vůbec neví. Propagace těchto zimních linek je minimální.

„Za průměrný zimní víkendový den dovezeme na Šerlich na 10 spojích dohromady 126 cestujících,“ podotýká Velčovská.