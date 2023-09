Bývalý tenisový ráj v Hradci chátrá. Klub staví jinde nový za 200 milionů

Kurty LTC jsou na kouzelném místě. Mají skvělý přístup z druhého městského okruhu, a přitom leží v místě plném zeleně u slepého ramene Orlice. Ještě před pěti lety se tu na začátku prázdnin hrál 61. ročník mládežnického turnaje O čtyři poháry Hradce Králové, jezdily si sem zahrát celebrity, bývala tu restaurace a na upravených kurtech se střídali hobby tenisté.

A teď? Z deseti kurtů se příležitostně hraje pouze na dvou, na centrkurtu před rozpadajícími se tribunami a na dvojce. Ty jediné jsou ve vlastnictví spolku LTC. Dalších dvorců se zmocnila příroda. Dva nejbližší k chátrající hale jsou zarostlé náletovými stromy, na ostatních na antuce roste do výšky pasu tráva.

Nehraje se však ani na dalších třech kurtech, které svým stavem ostře kontrastují se sousedními vzorně udržovanými dvorci patřícími Tenisovému klubu Eden.

Pozemkové spory

Letos brzy na jaře spadl přes silnici jeden z letitých topolů před restaurací. Pořezané špalky se dodnes válí ve vysoké trávě, kde se daří několika až dvoumetrovým náletům. V tristním stavu je nejen komplex bývalé restaurace, ale i hala, v níž dostali příležitost trénovat mladí fotbalisté.

Příčinou rychlého rozpadu kdysi vyhlášeného areálu jsou pozemkové spory několika vlastníků. Spolku LTC patří kromě někdejší restaurace a centrkurtu s chátrajícím hledištěm jen dvorec číslo dva. Další pozemky jsou soukromé i státní. Spory mají dvacetiletou historii.

„Je to velmi komplikovaný případ, který se vleče roky. Jen samotná údržba nás stojí velké peníze. Už to nebylo možné provozovat dál, protože stála desetkrát víc než eventuální výdělky. Soukromníci si tu pořídili pozemky, mají nějaké záměry, ale evidentně to nejde rychle tak, jak si představovali. A příroda je holt strašně rychlá. Dokumentují to například padesátileté topoly, které spadly přes silnici, ale protože ležely na soukromých pozemcích, na cizím nikdo dělat nechtěl,“ uvedl Petr Havel, prezident klubu LTC Hradec Králové.

Plány vlastníků pozemků nejsou známé. „Dokud nebudeme mít jednotný názor na účel celého areálu, je zbytečné o tom mluvit. A dohoda je, jak se zdá, hodně daleko,“ míní rodina jednoho z majitelů.

„To vlastníci si musí říct, kam to nasměrují, a nemusí to být nutně jen tenis, protože Hradec má podle mého názoru kurtů dostatek, ale nebyly by špatné například dvorce s umělým povrchem. To necháme na dohodě s vlastníky,“ říká Petr Havel.

Kaňka Hradce

Naděje pro klub LTC svitla předloni, kdy měl zájem o vstup nejen movitý investor, ale hlavně tenisová skupina, která v Hradci Králové už přes 20 let provozuje svou akademii. Vychovala například olympijskou vítězku Kateřinu Siniakovou a stojí za ohromným boomem Teniscentra DTJ v areálu u soutoku. Areál LTC je navíc pro šéfa Sportovního klubu Tenis Hradec Králové Pavla Hepa srdeční záležitostí.

„Měli jsme možnost areál LTC koupit. Vážně jsme o tom přemýšleli a intenzivně se o něj zajímáme i dál, protože jsme tam tenisově vyrůstali, na kurtech strávili tisíce hodin a není nám jedno, že je to kaňka Hradce. Bohužel je tam rozjeto několik majetkových i pozemkových soudních sporů. Měli jsme k tomu spoustu porad, jestli to bude řešitelné, dokonce jsme jednali i se zástupci státu. Jenže jen vyřešení pozemků by mohlo stát až 80 milionů, pak by mohlo následovat několik dalších let soudních sporů, které zavinily všechny strany, a teprve pak bychom mohli začít projektovat sportoviště,“ upozornil Pavel Hep.

Už se staví

Nelze se divit, že vedení akademie obrátilo pozornost na městský areál SK Malšovice. Když hradečtí provozovatelé akademie vloni na jaře představili vizi moderního centra se sedmi venkovními kurty, halou se třemi dalšími dvorci, wellness zónou, posilovnou, ale i hotelem se 40 lůžky, zastupitelé projekt posvětili. Nyní je už starý areál srovnán se zemí. Hotové jsou pilotáže, základové pasy, na řadě je lití základových desek a pak už stavba do výšky.

„Do Vánoc bychom byli rádi pod střechou a mezi srpnem a říjnem příštího roku chceme zkolaudovat a otevřít,“ řekl Pavel Hep. Ten cenu nového areálu odhadl na 200 milionů korun. Klub si zajistil úvěr ve výši 150 milionů, ale s Národní sportovní agenturou (NSA) a Královéhradeckým krajem už jednal o dotaci, bude mít schůzku i se zástupci města.

Přestože areál neotevře dříve než za rok, věří klub SK Tenis HK, že exhibice u příležitosti slavnostního otevření se zúčastní Kateřina Siniaková. Osloví také její deblovou partnerku Barboru Krejčíkovou a dalšího tenisového profesionála Tomáše Macháče.

Co však bude s pustnoucím areálem LTC, není jasné. Namísto rychlé záchrany se nad centrem spíš stahují mraky.

„Pro nás je to příliš zapletený majetkový rébus, který spáchali všichni účastníci. Navíc už 22 let provozujeme vlastní akademii, nyní jsme dokončili příjezdovou komunikaci k areálu Tenis-Centra DTJ a ještě rok budeme stavět u jízdárny. Možná by tomu mohlo věnovat energii město,“ uvedl předseda úspěšného klubu.