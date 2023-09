Hradec si pod lízátky prohlíží nový stadion, zaujala i luxusní lavička

Tisíce lidí si v neděli nenechaly ujít slavnostní otevření nového fotbalového stadionu v Malšovicích za tři čtvrtě miliardy korun. Oslavy vyvrcholí večerním utkáním domácích fotbalistů proti Sigmě Olomouc, koncertem kapely Monkey Business a závěrečnou světelnou show.

Návštěvníci si celý den mohli prohlédnout stadion i zevnitř. Hlavní atrakcí byla kabina s dresy, lavička domácího týmu a VIP sektor.

Přestože hlavní část oslav organizátoři naplánovali na odpoledne, už ráno do Malšovic dorazily stovky návštěvníků. Parkoviště v okolí arény byla zaplněná již před 10. hodinou, kdy program začal. Řidiči tak museli nechávat auta na travnaté ploše u silničního okruhu. Také louka, kterou pořadatelé stejně jako parkoviště u koupaliště Flošna pro slavnostní otevření stadionu vyčlenili, byla před polednem z velké části obsazená. Odpolední nápor pomáhaly zvládat posílené spoje městské hromadné dopravy.

Hradecký fotbalový klub převzal částečně zkolaudovaný stadion, jehož stavba začala před dvěma lety, už na začátku srpna a stihla se zde odehrát dvě prvoligová utkání. Veřejnost si na slavnostní otevření musela měsíc počkat. Nabitý program, který město ve spolupráci s fotbalovým klubem a konsorciem stavebních společností připravilo, byl však dostatečnou satisfakcí.

Návštěvníci už při cestě z parkoviště k multifunkční aréně nešetřili chválou. „Je dobře, že je zachovali. Ke stadionu patří,“ komentoval jeden z přicházejících návštěvníků zrekonstruované osvětlovací stožáry, takzvaná lízátka, která jsou symbolem hradeckého stánku.

Před stadionem si děti zkoušely na mobilních hřištích nejrůznější sporty. Hrály fotbal, florbal, stolní tenis a badminton nebo se trefovaly do basketbalového koše. Vyzkoušet si mohly také netradiční disciplíny, jako je moderní šerm nebo pole dance. Rodiny s nejmenšími dětmi se koncentrovaly především u stanovišť s vozidly složek integrovaného záchranného systému. Kromě policie a hasičů dorazila i armáda s polní nemocnicí. Velkým tahákem, kde si rodiče museli vystát frontu, byl simulátor bagru.

Hlavně ať kluci dneska vyhrajou

V centru pozornosti byl však novotou vonící fotbalový stadion. Možnost prohlédnout si zázemí pro hráče a rozhodčí, tribunu i prvoligové hřiště zblízka přilákala široké spektrum návštěvníků. Od dětí až po seniory. „To je hezký, že tam mají připravenou sváču na večer,“ utrousila starší žena při pohledu do kabiny domácího týmu na stůl s banány, hroznovým vínem a jablky. „Hlavně ať kluci dneska vyhrajou,“ převedl pohotově její partner řeč na úplně jiné téma.

Největším magnetem byla lavička hradeckého celku s luxusními vysokými sedadly a výhledem na hřiště, jaký mají při zápasech trenéři, členové realizačního týmu a náhradníci. Jen málokdo prošel kolem, aniž by si na chvíli nesedl do černobílých křesel a neudělal selfie.

„Dneska nějak málo běhají,“ vžíval se s úsměvem na tváři do role trenéra jeden z návštěvníků. Jiný zase manželce nadšeně ukazoval, kde přesně bude večer sedět na tribuně při utkání s olomouckou Sigmou. „Tamhleta bílá sedačka vpravo,“ ukazoval před sebe s pyšným výrazem.

Neméně vděčný zážitkem bylo pro účastníky kromě dopolední exkurze také posezení ve VIP sektoru hned nad lavičkami, kde se nachází několik řad pohodlných sklápěcích sedaček potažených umělou kůží. Někteří fanoušci tam vydrželi sedět dlouhé minuty. Povídali si, pročítali zprávy v telefonu nebo jen tak spokojeně koukali na prázdné hřiště před sebou. „Jo, tak to je jiná liga,“ srovnával jeden z nich měkké sedačky ve VIP prostoru s obyčejnými plastovými na tribunách.

Nedá se to srovnávat

Dokonalý výhled na zelený pažit a tribuny, které při večerním zápase zaplní znovu okolo devíti tisíců diváků, si z VIP sektoru užívala také Kristýna Dlouhá se dvěma malými dětmi. „Syn hraje fotbal a byl zvědavý, jak to tady vypadá. I mně se to tady líbí. S tím, co tady bylo předtím, se to nedá srovnat. Určitě se přijdeme podívat i na zápas,“ poznamenala.

Prohlédnout si místa, kam se veřejnost běžně nedostane, přišli i Hradečáci, kteří se jinak o fotbal příliš nezajímají. „Je to nádherný, moc se jim to povedlo. Myslím si, že jak hráči, tak diváci mají perfektní zázemí. Takových stadionů u nás moc není. Nejsem velký fanoušek, ale asi se na nějaký zápas přijdu podívat. Pokud teda seženu lístky, zatím je dost plno,“ sdělil Jindřich.

Pro fanoušky, kteří na hradecký fotbal chodí celý život, byla prohlídka moderního stadionu balzámem na duši. Vladimír Placák votrokům fandí 50 let a ujít si nenechal hned první zápas v nové aréně. Na prohlídku stadionu přišel i s manželkou. „Je to úžasný, při zápasech je úplně jiná atmosféra. Doufám, že to klukům pomůže, aby splnili předsezonní cíl skončit nejhůř do desátého místa. Pevně věřím, že budeme mít brzy bohatého a schopného majitele, což bude pro klub další krok dopředu,“ řekl.