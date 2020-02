Hejtman kontroloval dětský domov, hradecká koalice se kvůli tomu hádá

Koaliční hádky často vznikají pro maličkost. Takový je i spor hejtmana Jiřího Štěpána (ČSSD) s náměstkyní Martinou Berdychovou (Východočeši), jejž odstartovala hejtmanova návštěva v Dětském domově v Sedloňově.

Na adresu kraje údajně již před několika měsíci přišlo několik podnětů od bývalých i současných zaměstnanců domova, které popisovaly prý nebývale velkou fluktuaci personálu, závažné technické nedostatky, nepořádek i mizernou atmosféru atmosféru.

Když pak v neděli 19. ledna při tragickém požáru zahynulo osm klientů domova pro hendikepované ve Vejprtech, Štěpán se rozhodl pro neohlášenou návštěvu v Sedloňově.



„To, co jsem spatřil, opravdu nebylo uspokojivé. I ze svého laického pohledu jsem viděl podněty, které mě zarazily. Technické vybavení dětského domova by určitě mělo vypadat lépe, potvrdila se i fluktuace zaměstnanců. Sice nejsem bezpečnostní technik ani stavař, ale viděl jsem některé věci, které podle mého názoru lze opravit poměrně rychle, například závady nábytku. Některé závady byly i náročnějšího charakteru, například instalace vody,“ říká Štěpán.



Problémem není přepadová kontrola hejtmana v Sedloňově, v podstatě by se daly přivřít oči i nad závadami, které v dětském domově odhalil.

Skutečnou nesnází pro koalici je, že informace o návštěvě a technických nedostatcích unikly z krajského úřadu. Ani téměř tři a půl roku od voleb si vedení hejtmanství nedokázalo vytyčit jasné mantinely pravomocí.



Neshodnou se, jestli hejtmanův postup byl nepřiměřený

„Považuji to za nepřiměřený zásah. Jsem ráda, když jakýkoli člen rady i hejtman jezdí do našich příspěvkových organizací, jen si to musíme lépe komunikačně nastavit. Na rozdíl od svých kolegů znám tu situaci detailněji a dlouhodobě. Politické věci bychom si měli řešit mezi sebou a netahat do toho někoho, komu by to mohlo hodně ublížit, což děti v dětském domově jsou,“ zdůrazňuje náměstkyně Berdychová.

„Nemyslím si, že to jsou nepřijatelné zásahy. Stejně jako já i každý člen rady, ale i zastupitel kraje může jet kamkoli a do jakéhokoli zařízení. Otázka však je, jak to bude vykomunikováno. Má návštěva také nebyla kvůli jednomu podnětu. Vše bylo dlouhodobějšího charakteru, řešil jsem to už od konce minulého roku a informace, které jsem dostával, ve mně nebudily dojem, že je vše v pořádku, a proto jsem to chtěl na vlastní oči vidět. Jak se říká, lepší jednou vidět než stokrát slyšet,“ nesouhlasí hejtman se slovy o nepřijatelném zásahu.

Domov přišel o ředitele, nová ředitelka je tam krátce

Podle Berdychové by drobné závady mohl spatřit kdokoli v kterémkoli podobném zařízení. V Sedloňově se prý potíže datují do doby, kdy se bývalý ředitel potýkal s těžkou nemocí, které nakonec podlehl.

„Nová ředitelka je tam asi jeden rok, snaží se to dávat dohromady, ale není to ještě vyřešeno zcela podle představ, ale věřím, že je vše na dobré cestě. Hlavně tam však potřebujeme stabilitu, aby všichni táhli za jeden provaz. Samozřejmě tam potřebujeme zlepšit i materiální zázemí,“ pokračuje náměstkyně.

Šéfka sedloňovského domova má i podporu obce. „Něco se kolem toho děje, ale jde to mimo obec, protože zřizovatelem je kraj. Můžu říct, že s paní ředitelkou jsme velmi spokojení,“ říká sedloňovská starostka Hana Ježková.

Hejtman tvrdí, že kontrolou mají projít všechna zařízení

Další dětské domovy jsou také ve Vrchlabí, Potštejně, Kostelci nad Orlicí, Dolním Lánově nebo v Nechanicích. Mohou se i tato zařízení chystat na kontrolu? Hejtman údajně podobné přepadové akce nechystá, ale k některým změnám nejspíš dojde. Tragédie ve Vejprtech je varováním.

„Mělo by dojít nejen k monitoringu všech sociálních zařízení, které jsou v majetku kraje, ale i v zařízeních, které zřizují obce. Nyní by měla následovat obecná kontrola v dětských domovech,“ upozorňuje Štěpán.

„Půjde především o dodržování požárně-bezpečnostních předpisů. Hlavně starší objekty by měly mít autonomní hlásiče požáru, ale i odnosové plachty kvůli případné evakuaci. V pořádku musí být únikové cesty včetně protipožárních dveří. Vše musí plnit svůj účel,“ říká hejtman.

Ústavy potřebují změny, děti z domovů mají potíž se uchytit

Aspoň v tom se hejtman shoduje s náměstkyní. „Přemýšlíme i o tranformaci ústavní péče. Řešíme, jak dětem pomoci při startu do nového života, ale nejde to všechno vyřešit ze dne na den,“ konstatuje Berdychová.

Souhlasí s tím i náměstek pro sociální oblast Vladimír Derner (KDU-ČSL), který upozorňuje také na složitý legislativní problém, který má jen velmi těžko uspokojivé řešení.

„Děti v domovech postupně procházejí působností hned tří resortů. Do tří let o ně pečují kojenecké ústavy, a tedy zdravotnictví, do 18 let je přebírá ministerstvo školství a poté – s nadsázkou – někdy řeší jejich přesun do některých nápravných zařízení ministerstvo spravedlnosti. Výchova v těchto institucích nemá příliš velké úspěchy. Odchovanci dětských domovů se dostávají do konfliktu se zákonem častěji, i jejich zapojení do života je horší,“ připomíná Derner problém, o kterém se příliš často nemluví.