Vrchol Sněžky obepíná plastová síť, řetězy proti drzým turistům nestačily

Po obvodu vrcholové části Sněžky proto ve středu dopoledne natáhli 350 metrů ochranných sítí, které jsou metr vysoké a lemují dosavadní řetězové zábrany. Rozmístili také dvacet dřevěných laviček.

V letní sezoně tam navíc bude na dodržování pravidel každý den dohlížet strážce národního parku. Cílem je ochránit extrémně ohrožené a vzácné živočichy i rostliny.

Sněžka je suverénně nejnavštěvovanějším místem v Krkonoších a jednou z nejvíce vytížených lokalit v celé republice. Podle údajů ze sčítačů na ni v sezoně jen z české strany vystoupí průměrně pět tisíc výletníků denně, při srpnové Svatovavřinecké pouti ale i dvojnásobek. Návštěvnost Krkonoš navíc neustále roste.

Turisté přitom mají na Sněžce vyhrazený prostor o velikosti zhruba fotbalového hřiště. Podle Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) je situace dlouhodobě neudržitelná, proto sáhla k poměrně radikálnímu řešení v podobě oranžových sítí.

Lidé se nechtěli tlačit s ostatními, proto lezli za řetězy

Dosavadní řetězy na Sněžce totiž nejsou tak velké, aby turisty od vstupu na alpínské trávníky v nejpřísněji chráněné zóně národního parku odradily.

„Čím dál častěji se v posledních letech stává, že návštěvníci nerespektují piktogramy se zákazem vstupu ani sloupky s řetězovými zábranami a vstupují na vzácné alpínské louky, které piknikováním ničí. Očekáváme, že ochranných sítí si už všimnou. Je to spíše takový symbol, aby si lidé uvědomili, že se zde nachází mimořádně cenné území, možná nejcennější biotop v celé zemi,“ říká ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch.



Podle vedoucího pracoviště ekologické výchovy Michala Skalky turisté zábrany překračují z několika důvodů. Chtějí být na přelidněné Sněžce dál od lidí nebo si myslí, že když půjdou dál, tak budou mít lepší výhled do Obřího dolu.

„Někteří návštěvníci se také domnívají, že řetězy tam jsou kvůli jejich bezpečí, aby nespadli dolů. Sítěmi chceme dát jasně najevo, že tady je to pro lidi a tady pro přírodu.“

Sněžka je domovem dvou velmi vzácných rostlin: pampelišky krkonošské a rozrazilu chudobkovitého, které nerostou nikdy jinde na světě. Vyskytuje se zde také extrémně vzácný kulík hnědý, na zemi hnízdí pěvuška podhorní a linduška horská. „Je pochopitelné, že lidé, kteří projdou kolem jejich hnízd, je ruší,“ doplňuje Michal Skalka.

Skládání kamenů narušuje tisícileté procesy

Neukáznění turisté ohrožují nejen živou, ale také neživou přírodu. Někteří za bariérou sbírají kameny a sestavují z nich věže či pyramidy. Aniž by si to uvědomovali, narušují geomorfologické procesy trvající desítky tisíc let. Loni v září dokonce vandal v „zakázané“ oblasti sestavil z kamenů kruhový obrazec a dokonce ho obarvil.

„Jsme denně terčem kritiky že nejsme schopni uhlídat Sněžku, protože ukázněné návštěvníky samozřejmě štve, že vidí někoho piknikovat za řetězy,“ tvrdí ředitel správy parku.

Ochranáři sítě upevnili v několika úsecích dlouhých od 30 do 90 metrů. Stejný typ zábrany už je také nedaleko odsud na vyhlídce u bývalé Obří boudy u Slezského domu. „Přípravou na tuto akci bylo kompletní zmapování vrcholu Sněžky. Pracovali jsme s ortofotomapou, která nám dala na centimetr přesné rozměry jednotlivých segmentů,“ uvádí mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Pletivo má velkou světelnost, aby neohrozilo hnízdící ptáky. Kvůli tomu, aby mohli prolétnout, je také umístěné několik centimetrů nad zemí. Sítě jsou však zároveň významným estetickým zásahem do celé lokality.

„Nelíbí se mi to, je to jako pěst na oko. Řetězy mi přišly decentnější, víc sem zapadly. Mě samotného by nenapadlo je překročit,“ uvedl Pavel Menc z Košumberku, který s vnukem vyrazil na Sněžku.

Hlídkovat budou strážci i policisté

Na rozdíl od minulosti bude v letní sezoně na Sněžce každý den hlídkovat strážce národního parku. Dosud sem docházeli spíše nárazově. Strážní službu posílí také policisté. Za vstupování mimo vyhrazený koridor mohou strážci udělit pokutu až deset tisíc korun. K těm však podle Robina Böhnische sahají spíš výjimečně.

„Takřka osmdesát procent přestupků v Krkonoších včetně Sněžky řešíme domluvou. Nicméně pokud to budou velmi křiklavé případy, tak už se nebudeme držet při stokorunách,“ naznačuje ředitel.

Kromě sítí ochranáři na vrcholové plošině rozmístili lavičky, aby si výletníci měli kde sednout a nelákalo je svačit za bariérou. V příštím roce by je měly nahradit nové designové lavice upevněné k zemi.

I když Krkonoše praskají pod náporem výletníků a na Sněžce se každý den pohybují tisíce lidí, Správa KRNAP se zatím návštěvnost nejvyšší hory regulovat nechystá. Na rozdíl od Poláků, kteří už v příštím roce plánují umístit na několika místech semafory. Když bude kapacita turistů na Sněžce naplněna, rozsvítí se červená a nikdo další nebude moci na vrchol přijít.

„Sněžka je z české strany regulována poměrně dobře, protože podmínkou zprovoznění lanovky z Pece byla maximální kapacita 240 osob za hodinu. Počty lidí, kteří jdou nahoru pěšky, jsou ještě pořád přijatelné,“ poznamenává Robin Böhnisch.