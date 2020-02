Někteří Snežku podceňují, ale je to paní hora. Naučí pokoře a respektu

Když rodina Blahových před osmi lety koupila Českou poštovnu Anežka na vrcholu Sněžky, tehdy třicetiletý Dalibor Blaha netušil, do čeho jde. Obchodník ze 150 kilometrů vzdálené Moravské Třebové rychle zjistil, že se neobejde bez vybavení do extrému v batohu. „Za dobu, co jsem tady já, tu každý rok průměrně jeden člověk zemře,“ říká správce poštovny, kterou rodinná firma nyní prodává. „Chceme se vrátit zpátky do nížin,“ dodává.