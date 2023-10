Trable se školními obědy v Jičíně, rekonstrukce největší kuchyně se protahuje

V okresním městě tak pokračuje složitý systém náhradního stravování, do kterého se musely zapojit prakticky všechny veřejné vývařovny ve městě. Jídelna v Poděbradově ulici totiž vařila nejen pro vlastní školu, ale vyvážela obědy i do základní školy 17. listopadu, do škol v Soudné, Libuni a Robousích.

„Cizí strávníci byli po dobu rekonstrukce vyloučeni. Každý den, kdy kuchyň není v provozu, způsobuje obrovské problémy ve městě. Všechny veřejné jídelny jedou na doraz, aby tuto jídelnu nahradily,“ uvedl místostarosta Petr Hamáček (KDU-ČSL).

Jídelnu v Poděbradově ulici nechala radnice rekonstruovat kvůli potížím s izolací podlahy. Voda z kuchyně zatékala do suterénu, navíc bylo třeba modernizovat technologie a upravit vnitřní dispozice. Stavaři vyměnili také rozvody inženýrských sítí.

Dva miliony navíc

Práce za 12,5 milionu korun včetně daně začaly v dubnu a měly být hotové na konci prázdnin. Zakázku získala hradecká firma Elektro Mosev. Když však dělníci vybourávali podlahu, došlo k poškození původní elektroinstalace, která měla v kuchyni zůstat.

„Ukázalo se, že rozvody elektřiny byly jednoduše zabetonované v podlaze bez jakékoliv ochrany. Při vybourání proto byly poškozeny a elektroinstalace se musela nově vyprojektovat a udělat znovu. V kuchyni je to jedna z nejsložitějších věcí,“ vysvětlil Hamáček.

Práce podražily o dva miliony korun. Kromě elektroinstalace cenu o 155 tisíc zvýšila i větší výměra obkladačských prací.

„Stávající obklady v kuchyni byly na mnoha místech nesoudržné, proto bylo nutné je odstranit a provést zcela nové obklady včetně doplnění rohů s požlábkem. Po odbourání podlah se zjistilo, že zárubně dveří v kuchyni jsou zrezlé a bylo třeba je vyměnit. V suterénu bylo kvůli velmi špatnému technickému stavu také nutné upravit části navazující kanalizace,“ uvedl mluvčí Jičína Jan Jireš.

Vaří celý Jičín

Stavební část rekonstrukce už je téměř hotová. Technici nyní instalují nové vybavení kuchyně. Ta se má znovu otevřít 1. listopadu. Do té doby musí žáci prvního stupně docházet na obědy do jídelny městských sociálních služeb, druhý stupeň má obědy na ZŠ 17. listopadu.

„Je to pro nás komplikovanější, protože jedna cesta zabere 10 až 15 minut. To je samozřejmě problém, abychom organizačně zajistili bezpečnost žáků. Učitelé s nimi musí odcházet a přivádět je zpátky, ale zvládáme to,“ ujistila ředitelka ZŠ Poděbradova Michaela Štálová.

Výpadek přes tisíc obědů nahrazují kuchyně ZŠ Husova, která na jaře zvýšila produkci o 300 porcí, Oblastní nemocnice v Jičíně, která nahradila přes 270 obědů, ZŠ Železnická, která navíc dodává kolem 250 obědů a kuchyně Sociálních služeb města Jičína, kam dochází přes 200 žáků. Žáci prvního stupně ze ZŠ Husova docházejí na střední průmyslovou školu.

Aby vývařovny navýšení zvládly, pomáhají v nich kuchařky z opravované jídelny. Část učitelů místo obědů dostává stravenky a jídlo pro školy mimo Jičín vaří kuchařky v nemocnici.

„Není to úplně jednoduché, ale díky spolupráci naprosto všech to funguje,“ pochvaluje si ředitelka.

