Beton ve Valdštejnské lodžii špatně schne, ale nový sál bude letos hotov

Stavaři si delší dobu lámali hlavu, jak by se dalo vysychání betonu urychlit, a nyní přišli s řešením.

„Podkladní vrstvy betonu jsou stále vlhké, již jsme se však dohodli na řešení. Přidělá se speciální vrstva, která umožní kontaktní lepení krytiny na desku, přestože má vyšší vlhkost, než by měla mít. Jde o separační vrstvu na bázi epoxidu,“ vysvětlil jičínský městský architekt Radek Jiránek.

Nyní společnost Ritus začala s nápravou, avšak než podlahu položí a bude se moci pokračovat s interiéry, to ještě nějaký čas potrvá. Podle jičínského místostarosty Petra Hamáčka (Sdružení pro Jičín) však firma smlouvě o dílo dostojí za dva měsíce:

„Za tu dobu se položí podlaha, což je otázka několika týdnů, a vybuduje se hlediště. Následovat bude měření kvůli akustice sálu. Její řešení se musí vyzkoušet a teprve poté se můžeme posunout dále. Je to významný posun, konečně se to odblokovalo.“

Nový společenský sál s kompletním zázemím, na který Jičín získal evropskou dotaci v programu V-A ČR-Polsko, nabídne stálou expozici o barokní architektuře z doby Albrechta z Valdštejna. Kromě toho se tam několik dní v měsíci budou konat různé akce. První z nich chtělo Valdštejnské imaginárium, které areál provozuje, uspořádat na podzim. Zpoždění však plány zhatilo.

Představení na listopad museli zrušit

„Expozici jsme měli dávno rozjet. Představení naplánovaná na listopad jsme kvůli zpoždění museli zrušit,“ řekl kastelán Valdštejnské lodžie Jiří Vydra.

Město trvalo na tom, aby ve společenském sále byla kvalitní dřevěná podlaha. Firma Ritus proto nainstalovala masivní betonovou desku, na kterou se dubová prkna položí. Použití jiného materiálu by v budoucnu mohlo zkomplikovat užití nových prostor.

„Třívrstvá dubová podlaha je ideální, zatímco tvrdá podlaha by některé druhy využití sálu vylučovala,“ upřesnil Jiránek.

Podle Jiránka nyní už nebude položení podlahy vyžadovat příliš mnoho času „Instalace na novou vrstvu nyní může být relativně rychlá, technologická pauza před pokládkou už není nutná.“

Firma Ritus zakázku vysoutěžila za 26 milionů korun včetně DPH. Kvůli problémům s podlahou jí město vyměřilo penále 4 tisíce korun denně. Kromě toho se při opravách objevily další nečekané problémy.

„Náklady za více než rok činnosti vzrostly o 10 milionů korun, nastaly však i jiné problémy. Co se týká podlahy, těžko říci, kde byla chyba. Myslím si, že je to objektivně nepředvídatelné. Nikdo nevíme, čím to je, že beton nevyschl. Nyní je však na hodnotách, kdy lze udělat jiné opatření. To však neomlouvá firmu, která je odborná a musí s tím pracovat,“ zdůraznil Hamáček.