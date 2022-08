Opozice vyčítá vedení Jičína rekordní dluh a katastrofální stav silnic

Funkci starosty bude obhajovat Jan Malý z hnutí ANO, který stojí v čele města od roku 2014. Vládnoucí koalici tvoří se Sdružením pro Jičín a Volbou pro město.

Opozice kritizuje vedení radnice kvůli stavu silnic a chodníků, vyčítá i postup při přípravě nového autobusového nádraží či zadlužení.

„Jičín vstupuje do dalšího období s dluhem 180 milionů korun, největším v historii. Neřešená je katastrofální situace stavu komunikací. Bude vyžadovat nemalé finance, a ty město vyčleněné nemá. Stejná situace je i s autobusovým nádražím s náklady představujícími více než 300 milionů korun. Neutěšené je i parkování, zejména na sídlišti Nové Město Jih,“ kritizuje lídr kandidátky ODS s podporou STAN Ladislav Brykner.

Současné vedení „ostřeluje“ rovněž Jičínský demokratický klub v čele s Petrem Šindelářem, podle něhož zcela ignoruje náměty opozice. Uznává sice, že některé projekty se podařily, ale poukazuje na stav komunikací a nedodělané autobusové nádraží:

„Pro město velikosti Jičína je zcela nevhodným konceptem. Také se marně snažíme prosadit zásadní zvýšení rozpočtu. Největším problémem je současný styl řízení města v podání vedoucí koalice.“

„Většinu cílů jsme splnili“

Starosta Malý poukazuje na složitost přípravy výstavby autobusového nádraží, tvrdí, že vyžaduje delší čas. „Je vypracována studie a bude na novém zastupitelstvu, aby tuto složitou věc, na niž panují různé názory, posunulo dál,“ reaguje starosta.

Podle něj se většinu cílů koalici podařilo splnit. Projekty, které se nepovedlo dotáhnout, jsou rozpracované: „Nepovedlo se vybudovat cyklostezku z Jičína do Železnice, avšak ta je v přípravě a nyní už u správního orgánu, tedy krajského úřadu. V plánu byla i knihovna. Projektovou dokumentaci máme dávno zpracovanou a čekáme na dotační titul, který byl vypsán letos. Žádost jsme podali mezi prvními. Myslím si, že se rekonstrukce podaří. Naše působení hodnotím jako velmi úspěšné.“

Problematiku autobusového nádraží by opozice řešila výrazným zjednodušením projektu.

„Spočívá v odkupu původní čekárny se sociálním zázemím na rohu stávajícího nádraží a Jungmanovy ulice, která je na prodej. Její nákup a rekonstrukce nepřesáhne částku několika milionů a cestující by se mohli dočkat důstojného zázemí už v příštím roce,“ říká Ladislav Brykner.

Místostarosta a jednička kandidátky Sdružení pro Jičín Petr Hamáček vyzdvihuje, že město zvládlo pandemii i příliv uprchlíků z Ukrajiny.

„Povedlo se dotáhnout největší investiční akci v novodobé historii Jičína, a to výstavbu infrastruktury v lokalitě Kasárna, kde vznikne nová čtvrť. Máme za sebou mnoho významných investičních akcí ve školství, kultuře, sportu i sociální oblasti. Připravili jsme řadu projektů tak, aby se i v budoucnu mohl Jičín rozvíjet. Za volební období se proinvestovalo těžko uvěřitelných téměř 500 milionů korun. Příkladem je výstavba multifunkčního sálu ve Valdštejnské lodžii, rekonstrukce podkroví ZŠ Husova včetně vybavení, polyfunkční komunitní centrum, rekonstrukce sportovního areálu včetně aquacentra, regenerace panelového sídliště, rekonstrukce ulic Na Tržišti, Jaselská a Konecchlumská a mnoho dalšího.“

Projekty v šuplíku

Současné i budoucí investice města vidí ve zcela jiném světle Jičínský demokratický klub. I s ohledem na inflaci a ceny energií.

„Je třeba provést revizi projektů, které za nemalé částky nechalo město zpracovat do šuplíku. V současné době, kdy si město vzalo půjčku ve výši 180 milionů korun na zasíťování prostoru Kasárna, bude třeba každou investici řádně promyslet a především investovat tam, kde je to nezbytně nutné,“ podotýká Petr Šindelář.

Podle něj je velkou výzvou řešení dopravní situace: „Prvním předpokladem je vybudování centrálního parkoviště poblíž centra v místě po technických službách, nejlépe jako parkovací dům. Je nutné vyřešit parkování v okolí nemocnice. Řešením je opět realizace plánovaného parkovacího domu. Problémy s parkováním je třeba řešit i na sídlišti na Novém Městě a U Stadionu.“

Na kritiku dopravní situace a parkování starosta Jan Malý namítá, že to město řeší komplexně a připravuje projekt, který se zabývá všemi druhy dopravy a její provázaností. Výsledkem by mělo být zlepšení na všech frontách: „Strategický plán mobility by se měl vypracovat v letech 2022 až 2024. Zahrnuje oblasti, které řeší dopravu ve městě, cyklistickou dopravu, pohyb chodců či veřejnou i nákladní dopravu a také parkování.“

„Například na sídlišti Husova vznikla nová parkovací místa. Na sídlišti Nové Město Jih bylo vybudováno odstavné parkoviště pod kamerou. Paneláky, dědictví minulosti, jsou blízko sebe a aut mnoho. Řešení nás ještě čeká,“ uznává lídr Volby pro město a místostarosta Jan Jiřička.

Snížení teploty v kancelářích

Už před minulými volbami se v Jičíně diskutovalo o parkování poblíž Valdštejnské lodžie. Zatímco vedení města hovoří o řešení situace a brzké realizaci, opozice je opačného názoru. „Nikam se to neposunulo,“ podotýká Šindelář.

„Bude vypracována projektová dokumentace, která nám ukáže, kde parkoviště budou a jak situaci upravit, aby nebyla tak živelná jako nyní. Místa by měla vzniknout u vlakové stanice, další před vjezdem do obory a také u Čestného dvora,“ vysvětluje Malý.

„Došlo na směny a výkupy potřebných pozemků, máme k dispozici studii. Realizace je jednou z priorit nového volebního období,“ doplňuje Jiřička.

Nové zastupitelstvo čeká i řešení dopadů inflace a zdražování energií. Podle starosty Malého se na ně radnice usilovně připravuje: „Oslovili jsme bývalé dodavatele elektřiny a plynu, kteří nám nabídli nepřijatelné podmínky. Uzavřeli jsme proto smlouvu se zprostředkovatelem a budeme se snažit nakupovat na komoditní burze. Prvním opatřením bude snížení teploty v našich kancelářích, další se budou týkat i svícení a klimatizace. Snažíme se získat co nejvíce informací, abychom mohli správně rozhodnout. Budeme se zabývat i provozem divadla, sportovní haly, tělocvičen nebo bazénu.“

„Město za posledních osm let vynakládalo desítky milionů korun na projekty, které nebylo nutné realizovat. Příkladem je pronájem vánoční výzdoby za 400 tisíc či lavička Václava Čtvrtka za 136 tisíc korun. Je potřeba začít opravdu šetřit a zvažovat všechny výdaje,“ kritizuje Ladislav Brykner.