Sdílené koloběžky míří do Hradce, město promarnilo šanci je regulovat

Bylo jen otázkou času, kdy také do Hradce Králové zamíří desítky, možná i stovky sdílených elektrokoloběžek. Zdá se, že město hned na začátku promarnilo možnost nejen počet elektrických dvoukolek zregulovat, ale také jim dát jasné mantinely, kam nesmějí nebo jakou rychlostí se mohou pohybovat.

Zastupitelé minulý týden neschválili memorandum se společnostmi Bolt a Li.me, které mělo vymezit jasná pravidla. Připravené memorandum nedostalo šanci, což však neznamená, že sdílené koloběžky mají v Hradci Králové utrum. Naopak, do města mohou vtrhnout bez omezení a pravidel. Jestli se to stane, bude zřejmé už brzo.

„Nemáme nástroje, jak koloběžky do města nevpustit. Je to iniciativa dvou společností, ne nikoho z nás. My se pouze memorandem snažíme dát limity a řád. Předpokládám, že i když memorandum neschválíme, ony tu službu stejně spustí,“ řekl před zastupiteli vedoucí odboru rozvoje města Karel Vít.

„Radnice nemá žádné legislativní nástroje ani pravomoci tuto službu ve městě zakázat,“ uvedl primátor Alexandr Hrabálek (ODS). Doufá, že koloběžkové firmy se ve městě budou chovat slušně.

Zákaz vjezdu

Bolt letos spustil sdílené elektrokoloběžky v Brně, Ostravě a Liberci. Ve více než stovce evropských měst má asi 130 tisíc strojů a zakládá si na pověsti firmy, která dodržuje pravidla. V Hradci by tak nemělo docházet k problémům s živelným parkováním a kdyby zastupitelé schválili memorandum, potíže by neměly být ani s rychlou jízdou v centru města.

Zákaz vjezdu měl v případě platného memoranda platit třeba na náplavku, do Žižkových, Sukových a Jiráskových sadů a na pěší zóny. V památkové rezervaci nebo u zimního stadionu by pak softwarová aplikace omezila hodinovou rychlost na maximálně 13 kilometrů.

„S vedením města jsme jednali o vstupu do Hradce Králové. Domluvili jsme se na podmínkách provozování koloběžek a bylo v plánu zahájit jejich provoz v nadcházejících týdnech. Zastupitelstvo města na svém zasedání tento týden vrátilo veškerá jednání na začátek. Budeme nadále s městem jednat. Chceme odpovědět na všechny otázky a rozptýlit jejich obavy. Jsme otevřeni kompromisům,“ ubezpečil Martin Zajíc, manažer společnosti Bolt pro kola a koloběžky pro Česko a Slovensko.

Podle něj chtěla firma do Hradce přivézt 200 elektrokoloběžek a zřídit pro ně sto vyhrazených parkovacích míst.

Obavy některých zastupitelů z koloběžek shrnula Věra Pourová (ANO).

„Měli bychom se vážně zamyslet, jestli je opravdu vhodné pustit do města i do centra elektrokoloběžky. Kolo je něco jiného. Koloběžka jede daleko rychleji, a když ji potkám na chodníku, mám obavy, a to nejsem z kategorie nejstarších. Nedokážu si při té rychlosti a kvalitě našich chodníků představit, že se mezi pěšími budou pohybovat i elektrokoloběžky. To samé platí i pro silnice. Pokud bychom je nechali jezdit po městských lesích, problém by to nebyl,“ míní bývalá náměstkyně primátora pro správu majetku města.

Pavel Marek (ANO), který Pourovou ve funkci vystřídal, se však snaží obavy rozptýlit:

„Pohybující se koloběžka ve městě může lidem připadat nebezpečná, ale podobný pocit můžete mít z cyklistů. Je to to samé. Navíc dnes už neplatí, co bylo na začátku tohoto podnikání, kdy si firmy nebraly servítky a koloběžky se válely po ulicích. My jsme to konzultovali s Pardubicemi, kde Bolt už nějakou dobu působí. Máme zato, že jde o jednu ze serióznějších společností. Řekli jsme si, že v případě schválení memoranda budeme provoz nějakou dobu testovat, co na to říkají občané Hradce. Memorandum se však neodsouhlasilo, město nemá žádnou dohodu s provozovatelem a teď záleží jen na něm, jak to bude. Je to škoda.“

„Jsou elektrokoloběžky rozumným nápadem z hlediska bezpečnostního? Zaznamenala jsem řadu bezpečnostních rizik. člověk na koloběžce je považován za cyklistu, přestože jeho pozice je zcela odlišná. Elektrokoloběžky po městě jezdí poměrně rychle, jezdí se bez přileb a dochází k porušování pravidel. Nezdá se mi rozumné podporovat to a ptám se: To budeme podporovat i provozovatele segwayů, kolonožek a dalších prkýnek?“ dotazovala se zastupitelka Pavlína Springerová (HDK).

Už rok v Hradci Králové slouží systém sdílených kol společnosti Nextbike, která přivezla sto bicyklů a zřídila 40 stanic. Stejně tak i elektrokoloběžky by si bylo možné půjčit jen přes mobilní aplikaci. Známé by byly i ceny: v prvních pěti minutách by se za každou minutu platily čtyři koruny, poté by minutová sazba byla tři koruny.

„V plánu je parkování na vyhrazených místech, která jsou označena v aplikaci i vizuálně na ulici. Jsou to klasické cyklostojany nebo prostranství, kde koloběžky nikomu nebudou překážet. Pokud uživatel koloběžku správně nezaparkuje, aplikace mu neumožní ukončit jízdu,“ řekl Martin Zajíc.