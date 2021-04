Zápach i v posledním patře. Sídliště nechce pod okny další kontejnery

Na první pohled by lidé z Benešovy třídy byli sami proti sobě. Bulvár s patinou socialismu se rozpadá před očima, hradecká radnice do nejnutnějších oprav každoročně investuje statisíce korun. Jenže obyvatelům jde v podstatě jen o to, aby město a projektanti neopakovali elementární chyby, kterých se dopustili při první etapě oprav. Jejich náprava stojí další velké peníze.

Logických a oprávněných připomínek měli místní dost. Některé se podařilo vyřešit kompromisem, ale několik zásadních zůstalo.

Největší kritika se valí na umístění kontejnerů na odpad. Projekt počítá s tím, že budou na západní straně těsně pod okny mnoha bytů včetně garsonek, které mají okna jen na jednu stranu. Stejně tomu bylo už při jinak úspěšně zvládnuté rekonstrukci prostřední části Benešovy třídy a trvalo déle než rok, než si zoufalí obyvatelé vymohli přestěhování kontejnerů tam, kde nikomu nevadí.

Stejný omyl se má opakovat. „Nyní máme kontejnery pod rampami na svém pozemku, kde nehrozí zápach ani nepořádek v okolí domů. Jenže podle dokumentace pro územní rozhodnutí mají být kontejnery nově přesunuty do zadní části domu přesně pod okna. Když se to stalo v první etapě, zápach byl cítit až v posledním patře. To se přece nesmí opakovat,“ zdůrazňuje Roman Hylena, který bydlí v domě u polikliniky.

Když město před rokem a půl kvůli dokumentaci pro územní rozhodnutí potřebovalo získat podpisy většiny majitelů bytů, někteří obyvatelé díky slibu, že kontejnery budou dál od domů, přestali dělat potíže.

„V případě našeho domu jsme dospěli k řešení, že kontejnery by stály na provizorním parkovišti. Údajně na to byly i peníze. Díky těmto informacím jsme úspěšně přesvědčovali některé obyvatele, aby proces neblokovali. Měli jsme slib, že nejpozději letos na jaře se začne stavět. Jenže se nic neděje a podle našich informací se na to zřejmě peníze vytratily,“ pokračuje Hylena.

Podle náměstka primátora pro oblast majetku města Pavla Marka (ANO) největší brzdou přesunu problematických kontejnerů by však peníze být neměly.

„Technické služby mají na úpravu kontejnerových stání svůj vlastní rozpočet a v něm poměrně velkou částku,“ konstatuje Marek.



Nespokojeným radí stížnost co nejrychleji protlačit na jednání komise místní samosprávy (KMS): „Přesun kontejnerů na odpad je jedním z bodů územního řízení, jednotlivé etapy jsou nějak vyprojektované, ale je možnost s tím ještě pohnout. Jde jen o to, aby KMS co nejrychleji definovala konkrétní připomínky, aby se to nezaseklo. Byli jsme upozorněni, že pokud by se to posunulo, celá věc by byla nerealizovatelná. Bude to také otázka kompromisů, uvidíme, jak moc dokážeme vyhovět.“

Další kritika se opírá do osvětlení

Otázka kontejnerů je sice pro mnoho místních zcela zásadní, ale připomínek ke konkrétním stavebním úpravám pokračující revitalizace Benešovy třídy se sešla dlouhá řada. Jde například o nevhodně umístěná parkovací místa pro invalidy či o obavy z nepřehledné křižovatky před poliklinikou, protože na místě frekventovaného podchodu je plánována retenční nádrž na vodu. Další kritika se opírá do osvětlení, do něhož v již opravené části bulváru zatéká. Problematické jsou rovněž stříšky se žlabem uprostřed, který při větším dešti nepojme vodu.

„Je téměř jisté, že projekt dělali lidé, kteří na Benešově třídě v životě nebyli, protože se opakují totožné chyby z první etapy. Opravdu jsme rozzlobeni a pokud na naše zásadní připomínky nikdo nebude reagovat, souhlas vedoucí ke stavebnímu povolení nedáme,“ říká jedna z obyvatelek třídy, která si nepřála být jmenována.

Další opravy? Další zdržení

Na papírový přesun kontejnerů dál od oken se chvátá, přestože pokračování revitalizace ve skutečnosti spíš zamrzlo. Jen co město nedávno oznámilo úspěšnou dohodu s majitelem elektroobchodu, který byl zdánlivě poslední překážkou, přišla ledová sprcha.

Stavební úřad zastavil územní řízení a martyrium shánění podpisů většiny majitelů bytů pro pokračující územní rozhodnutí se nejspíš bude muset opakovat. Před dvěma lety město odhadovalo, že by práce mohly začít právě letos, nyní je zřejmé, že dojde k podstatnému zdržení.



„Harmonogram, se kterým jsme pracovali před dvěma lety, již skutečně není aktuální, bohužel tím, že jsme čekali na jeden souhlas, se spousta věcí protáhla. Nyní budeme muset aktualizovat podklady pro podání nové žádosti o územní rozhodnutí,“ uvedl pro Deník náměstek primátora pro investice Jiří Bláha (ODS). Sám nedokáže odhadnout, jak dlouho bude obnovené územní řízení trvat.

Podle Pavla Marka by městu pomohla změna zákonů. Ty hovoří o tom, že souhlasit musí většina majitelů bytů, kterých však na Benešově třídě jsou téměř dva tisíce.



„Územní rozhodnutí mělo časovou toleranci, do které mělo být vyřešeno, ale vše se bohužel protáhlo a bude se muset dělat znovu. Naneštěstí se bude absolvovat to samé, ale je možné, že dojde k nějaké legislativní změně, protože shánět takové množství souhlasů je naprosto šílená věc. Mělo by to být tak, že partnerem města by byla jednotlivá společenství vlastníků a nikoli každý majitel bytové jednotky. To by nám značně usnadnilo situaci,“ dodává Marek.