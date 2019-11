Hradec shání souhlas s opravou Benešovy třídy od tisíce majitelů bytů

Před pěti lety skončila první etapa rekonstrukce Benešovy třídy, další jsou zatím stále v nedohlednu. Město se aspoň začalo shánět po souhlasech vlastníků bytů.

Hradec podepsal se zástupci společenství vlastníků jednotek (SVJ) smlouvu o spolupráci. Pro společenství začíná pátrání po vlastnících, od nichž je zapotřebí souhlas se stavbou.

Bohužel však není jednoznačné, kolik podpisů je potřeba. Město sice tvrdí, že podle současného výkladu legislativy jich stačí 75 procent, ač ještě v červenci hovořilo o nutnosti sehnat všechny do jednoho. Na Benešově třídě je přitom odhadem kolem 1400 majitelů, mnoho jich byty pronajímá a vypátrat je může být neřešitelné. SVJ na to mají tři měsíce.

„Město pro žádost o územní rozhodnutí potřebuje 75 procent souhlasných stanovisek vlastníků ke stavebním úpravám na jejich pozemku. Jakmile budou podpisy, zahájí se územní řízení,“ říká náměstek primátora pro oblast investic Jiří Bláha (ODS).

„Stále platí, že se snažíme sehnat všechny hlasy. Až kdyby se to nepovedlo, budeme hledat jiné řešení. U některých případů nakládání s majetkem stačila jen nadpoloviční většina. Každopádně věřím, že vyhraje zdravý rozum,“ doufá náměstkyně primátora Věra Pourová (ANO) pro správu majetku města.

Když nebude souhlas všech, postačí od tří čtvrtin?

Předseda Komise místní samosprávy (KMS) Moravské Předměstí sever Bedřich Kabilka sice není spokojen, že souhlasy vlastníků jsou starostí SVJ, domnívá se však, že podmínka pětasedmdesáti procent by mohla být splnitelná.

„Zajímalo by mě, zda budou tři čtvrtiny stačit. V silách SVJ je získat dost souhlasů, ale samozřejmě záleží na skladbě obyvatel. Problém by nemusel být v domech, kde jsou bývalí vojáci, pracovníci vězeňské služby nebo lékaři. V dalších je však víc nájemníků než vlastníků a to už bude potíž,“ míní Kabilka.

„Bral bych jako velkou úlevu, kdyby se skutečně ukázalo, že by stačil souhlas jen od 75 procent. Jenže se obávám, aby se neukázalo, že skutečnost bude jiná. Někteří vlastníci, kteří své byty pronajímají a žijí v cizině, jsou prakticky nedohledatelní,“ upozorňuje zastupitel Pirátů Pavel Vacek, jenž na Benešově třídě žije.

Podle hradecké zastupitelky Táni Šormové (KSČM), jež má stálé bydliště na chátrajícím bulváru, je dobrá každá iniciativa, která nutné opravy dokáže zrychlit. Má však také obavy, že začátek rekonstrukce může být v nedohlednu:

„Nejlepší by bylo, kdyby stačilo, že souhlas dají jen výbory SVJ. Mám nepříjemný pocit, že tento výklad legislativy bude významně ovlivňovat spoustu jiných staveb po celé republice. Poslední varianta hovořila o sto procentech, najednou se objevilo, že bude potřeba pouze 75 procent, ale já jsem neviděla žádný doklad, který by to potvrzoval. Bojím se, že se nakonec ukáže, že to nestačí.“

Tendr by se mohl konat už za čtyři roky. Pokud vlastníci svolí

Náměstek Bláha zmínil i harmonogram, z něhož vyplývá, že další etapa rekonstrukce Benešovy třídy by mohla začít v roce 2024. Dalším krokem po sesbírání podpisů má být územní řízení, k němuž město má připravenou dokumentaci.

Územní řízení může trvat tři až pět měsíců, teprve poté si město může nechat vypracovat projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení. Posledním krokem před výběrovým řízením je prováděcí dokumentace.

„Je to sice běh na dlouhou trať, ale pokud budou vlastníci nemovitostí táhnout s městem za jeden provaz, nevidím důvod, proč by to nešlo. Výběrové řízení by v případě příznivých podmínek mohlo být vypsáno v roce 2023. To se může zdát dlouho, avšak převážná většina termínů je daná zákonem,“ vysvětluje Bláha.

Město tvrdí, že dělá maximum. Ale lidé se toho nemusí dožít

Po dlouhých pět let se na Benešově třídě pouze flikují jen ty nejzávažnější vady. Opravy její střední části za několik stovek milionů korun skončily v listopadu 2014. Severní a jižní část se však nedočkaly dotace, a tak i nadále chátrají.

Město zažádá o úvěr v okamžiku, kdy bude na dohled vydání stavebního povolení. Nyní sleduje upřesňování dotačních programů pro regeneraci veřejných prostranství s výhledem, že příští rok by již mohlo být jasné, zda vůbec a v jaké výši Hradec na podporu dosáhne.

Místní obyvatelé se jen těžko smiřují s plánem vypsat tendr až v roce 2023.„Když jsme chystali první etapu, ani ve snu by mě nenapadlo, že stavební povolení se bude vztahovat pouze na střední část Benešovy třídy. Když nyní vidím, že se do výkladu kanceláře, kde visí plány na rekonstrukci, dívá někdo starší 70 let, říkám si, kdoví jestli se toho dožije. I já se do nich dívám a nejsem si úplně jistý,“ neskrývá pesimismus Kabilka.

Zároveň však Bedřich Kabilka město chválí: „Opravy střechy, výměna schodů, zpevnění sloupků, aby nedošlo ke zřícení, jsou dobré a město se pochlapilo. Jenže je to jen provizorium.“

Podle náměstkyně Pourové dělá vedení města maximum: „Benešovu třídu se snažíme posouvat k lepším zítřkům. Není možné, aby zůstávala v současném stavu. Děláme dílčí opravy, snažíme se komunikovat s místními podnikateli, ať se zlepší aspoň malý kousek. Největší komplikací je však zdlouhavost stavebních procesů, se kterými opravdu nic neuděláme.“

Hradecká Benešova třída značně chátrá:

VIDEO: Další části Benešovy třídy v Hradci se rozpadají Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu