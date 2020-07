Díky vzácným druhům bude letecká střelnice u Hradce přírodní památkou

Padaly tady bomby i stíhačky Za minulého režimu se takové zprávy nesměly dostat na veřejnost a dnes už se na ně zapomnělo. Cvičné bombardování hradeckých lesů si vyžádalo několik vážných leteckých havárií i tragikomických nehod. Ta nejtragičtější se stala 7. dubna 1964, kdy přímo na střelnici zahynul pilot Zdeněk Hornych. Při střelbě na pozemní cíl mu před přechodem do útoku začal hořet letoun. Vybuchla palivová nádrž, ve výšce 500 metrů se odtrhla zadní část trupu a letovod 3. letky se katapultoval. V malé výšce se však nestačil zcela otevřít padák a pilot zahynul. Další letadlo u Bělče spadlo 1. července 1976. Pilot nadzvukového letounu MiG-21R měl naplánovaný noční navigační přelet, z hradeckého letiště se odlepil ve 22.59 hodin, jenže ve stoupání mu vysadil motor. Když se ho ani napotřetí nepodařilo spustit, zkušený pilot Zdeněk Beránek namířil stroj na neobydlený prostor střelnice, zavřel kohout paliva a ve výšce 600 metrů - sedm minut po startu - se katapultoval. MiG se zaryl hluboko do země na poli u Třebechovic, pilot bez újmy přistál asi 700 metrů od trosek a kromě požáru po výbuchu stíhačky nedošlo k žádným větším škodám ani zranění. Poslední porouchané letadlo se už do střelnice trefilo. MiGu-21MA pilota Jana Hendrycha se utrhla lopatka v motoru, člen 47. průzkumného leteckého pluku stroj navedl na cvičiště a úspěšně se katapultoval. U Hradce Králové se cvičili i vyloženě nezkušení piloti. Proto se stávalo, že stokilové atrapy bomb padaly i mimo střelnici. „Dodnes tu takové bomby nacházíme a leckdy i na docela vzdálených místech, kde bychom je nečekali, třeba při čištění příkopů. Asi před 15 lety tu byl ohromný pumový sběr, o který se postarali sběrači kovů. Zlikvidovali jich spoustu, ale ne všechny,“ upozornil ředitel Městských lesů Hradec Králové Milan Zerzán. O velkou paniku se v 80. letech postaral zaseknutý kulomet. Pilot měl zasáhnout cvičný cíl na střelnici, zbraň však „pokropila“ i široké okolí a zasáhla dokonce tehdejší sídlo ředitelství východočeských státních lesů na kopci u Vysokého Chvojna vzdálené vzdušnou čarou šest kilometrů. Také pamětníci osady Kováků vzdálené od střelnice asi kilometr jižně vzpomínají na den, kdy si pilot MiGu-15 popletl jejich osadu s cvičištěm a na chaty střílel z kulometu. Jiná havárie dala 30hektarovému území lesa pojmenování Na spáleništi. Při cvičném letu v roce 1990 pilot odhodil neřízenou raketu, zasáhl koruny stromů a způsobil požár. To byla poslední kapka. Letecká střelnice byla zrušena. (zál)