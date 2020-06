Vojáci likvidují nebezpečné látky nalezené na cvičišti v Doupovských horách

Pozemek, kde se chemikálie našly, patří obci Doupovské Hradiště.



„Dostali jsme zprávu od policie, že se na našem pozemku nachází nebezpečný odpad. Na základě toho jsem psala na ministerstvo obrany a zažádala o průzkum celého území bývalého vojenského cvičiště. A že chci, aby tam byla provedena sanace. Z mého podnětu sem armáda poslala chemické vojsko, postavili se k tomu zodpovědně a my s nimi úzce spolupracujeme,“ uvedla starostka Doupovského Hradiště Jarmila Bošková.

Armáda oblast kvůli sanaci a průzkumu ihned uzavřela. „Požádali jsme vlastníka, tedy obec, aby nám prostor krátkodobě propůjčila, a stal se tedy vojenským prostorem a my ho mohli podle potřeby střežit. Prostor máme zapůjčený do září, předpokládáme, že do té doby sanaci stihneme. Pokud ne, požádáme o prodloužení,“ informovala mluvčí Generálního štábu Armády ČR Magdalena Dvořáková.

Podle ní obyvatelé obce nebyli a nejsou nijak ohroženi. To potvrdila i starostka. „Jsme asi šest kilometrů vzdušnou čarou od toho místa. Jelikož to vyšetřuje Vojenská policie, tak si ten prostor střeží a nikdo se tam nedostane,“ řekla Bošková a doplnila, že sama neví, o jaké látky konkrétně jde.

Více informací nechce poskytnout ani armáda. „Jednak se mohou třeba najít ještě další látky, jednak Vojenská policie zahájila úkony trestního řízení s podezřením na spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti,“ řekla Dvořáková.

Propůjčení prostoru armádě podle starostky nijak nenaruší plány obce. „Se zhruba dvouhektarovým pozemkem nemáme žádné plány, výpůjčka neovlivní rozvoj obce. Jsem ráda, že se o to armáda postará a že to hlavně nepůjde na náklady obce, protože by nás to velmi finančně zatížilo,“ doplnila Bošková.