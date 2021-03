Sokolové vyznačili stezku kolem katastru Potštejna, z recese je pěkný výlet

Je časné odpoledne a ač ještě před chvílí panovalo v Potštejně jaro, najednou se vrátila zima. Obloha se v mžiku zatáhla a na skupinu z místního Sokola padal hustý zmrzlý sníh.

Ledové krupičky a náhlá mlha přepsaly sokolům výletní plány na výhledy do okolí obce. Scházíme se u kostela svatého Marka a vyrážíme na Katastrální stezku, kterou místní sokolky vytvořily pro výletníky z obce. Jde trochu o recesi, která vznikla kvůli vládnímu omezení pohybu, jež umožňovalo procházky jen na území vlastní vesnice. Od 22. března se lidé mohou ve volném čase pohybovat po celém okrese.

„Měli jsme už předtím vytvořenou stezku pro děti s různými úkoly, ale museli jsme ji trochu pozměnit, neboť zasahovala do katastru vedlejší obce. V tu chvíli jsme hledali, kde katastr vlastně je. A z toho vznikla myšlenka na Katastrální stezku, která se snaží kopírovat hranice Potštejna a ukázat zajímavá místa, která by turisté jinak třeba ani nenavštívili,“ popisuje starostka zdejšího Sokola Renata Viktorinová.

Impulsem bylo i to, že pohyb mezi vesnicemi pečlivě hlídali místní policisté. Střežili třeba cestu mezi Potštejnem a Zámělí nedaleko kostela, kde jsme před výšlapem nechali auta. Přesto se trasa na několika místech odchýlí pár metrů za hranici. To proto, aby se výletníci nemuseli brodit ledovou Orlicí nebo kličkovat mezi auty na silnicích. Obejít musí také kamenolom na Černé skále. Jinde zase musejí přeskakovat potok nebo se drápat do prudkého kopce.

„Stezka je udělaná jako okruh, začátek a konec má v Potštejně nedaleko domů, aby se na ni lidé snadno dostali. Má sedm různě dlouhých úseků, které jsou odlišené barvami, aby si každý mohl odškrtnout, že byl třeba na zelené nebo na fialové,“ říká spoluautorka stezky Michaela Bednářová, která vytyčila trasu v mapě.

Trasy mají 25 kilometrů

O značení se postaralo sedm dobrovolníků. Stezka má 25 kilometrů a napojit se na ni lze na začátku kteréhokoliv barevného úseku. Za absolvování dostanou děti diplom, nyní pouze elektronicky, v budoucnu i papírový do ruky.

„Chtěli jsme zapojit hlavně děti a aby měly v průběhu cesty nějakou zábavu, na každý úsek jsme zařadili jednu otázku. Třeba jaké je nejvýše položené místo na stezce,“ pokračuje Bednářová.

Cílem bylo dostat zájemce ven do přírody. „Cítili jsme, že je tady po takové činnosti hlad,“ přiznává Viktorinová.

Z vyhlídky shlížíme dolů na hrad Potštejn

Na trasu se napojujeme u nedávno opraveného křížku Na Štěpnici. Husté sněžení nás však po chvíli donutí plán přehodnotit a na další úsek se přesunout auty. První etapa vede k altánu pod zříceninou hradu Velešov, další k lomu a třetí k vyhlídce Kapraď.

Když se tam vyškrábeme, přichází nečekaná odměna. Zima jako by ustoupila a na obloze si bere slovo slunce. Přímo pod námi jsou oba zdejší hrady, tedy zříceniny - Velešov a Potštejn. Ten známější vůbec poprvé vidím jinak než pohledem vzhůru. Jako vymalovaný svěžím jarním sluncem se rozprostírá přímo pode mnou.

„Jsme v místě, kde se potkávají dvě části našeho okruhu. Fialová končí a oranžová část začíná. Lidé mohou buď pokračovat dál, sestoupit do obce, nebo se vrátit na start předchozí etapy,“ ukazuje na ceduli s mapou Renata Viktorinová.

Šipky nechají v terénu měsíc, pak GPS

Trasu v terénu ukazují jednoduché barevné značky s logem Sokola. Organizátoři je chtějí v přírodě nechat měsíc. Kvůli ohlasům i mimo Potštejn plánují, že ještě před jejich odstraněním stezku zaznamenají do GPS souřadnic, aby si ji zájemci z okolí mohli projít i po skončení nouzového stavu. Ve vesnici se setkali s řadou ohlasů. Na Katastrální stezku už vyrazily desítky výletníků.

„Brali jsme to jako úžasný nápad a výzvu stezku zdolat. Hned jsme se šli podívat do mapy, kudy vede, rozdělili jsme si ji do několika dnů a každý den absolvujeme část. Strašně se nám tu líbí a hlavně jsme rádi, že se dostaneme ven, že děti jdou s námi do přírody a že objevujeme i místa, která jsme dřív neznali,“ chválí iniciativu sokolů Ilona Matýsová.

Potštejn není jedinou obcí, kde v době vládních omezení vznikly zážitkové trasy v přírodě. Podobné aktivity už několikrát připravil třeba Dům dětí a mládeže Sluníčko v Týništi nad Orlicí. Do zdejších lesů loni umístil třeba vánoční putování, nyní jde o trasu s tematikou Velikonoc.