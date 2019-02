Majitel pozemku pod budoucí silnicí vydírá kraj požadavky i mlčením

Jenže jednání o odkupu malého cípu louky v záplavovém území, kterou zjara pravidelně zaplavuje voda z Orlice, se kraji už léta nedaří dotáhnout do konce.

Potřebuje přitom jen 267 čtverečních metrů v samém rohu pozemku, aby tudy mohla vést přeložka silnice II/305 z Týniště nad Orlicí do Albrechtic, která je hlavní příjezdovou silnicí nejen do obce, ale i do týnišťské místní části Štěpánovsko.



Kraj přeložku připravuje už deset let. Před pěti lety zvítězila trasa za 155 milionů korun bez daně těsně vedle současné silnice. Dojde k narovnání cesty, aby odolávala tlaku vody při povodních lépe než nynější těleso.

Projekt je už tři roky prakticky hotový, k zisku územního rozhodnutí a stavebního povolení však chybí jediná věc – pozemek Josefa Tužila (psali jsme v článku Silnice kolem Orlice bude z nejdražších v kraji, čeká na jeden pozemek).

Ostatní parcely patří obci nebo kraji, případně se na jejich využití kraj již dohodl s vlastníky.

„Jednání vedeme od roku 2016. Majitel dotčeného pozemku odmítá jednat, nekomunikuje. Požadoval odkup za vyšší cenu než odhadní a prodat pozemek chtěl v celé výměře. S tím rada kraje souhlasila, ale vlastník se k podpisu odsouhlasené smlouvy následně nedostavil,“ popisuje ředitel Údržby silnic Královéhradeckého kraje (ÚS) Jiří Brandejs.

Stav? Super havarijní

Majitel přitom silničářům slíbil, že smlouvu podepíše, již loni v červnu. Pak ale zatáhl za brzdu a začal si klást stále nové požadavky. Protože je stavba pro obec i kraj důležitá, hejtmanství se mu snaží vyhovět, jenže majitel dál dělá mrtvého brouka.

„Nabízel jsem mu i osobní schůzku, ale na to nereagoval,“ připomíná náměstek hejtmana pro dopravu Martin Červíček (ODS), který se do jednání osobně vložil.

Tento týden přijel o silnici diskutovat se starosty i hejtman Jiří Štěpán (ČSSD). Komunikace je totiž pro kraj klíčová, spojuje Týniště s Borohrádkem a patří do kategorie A.

Kraj sice již v minulosti opravil navazující úsek z Albrechtic do Borohrádku, ale když se nepodaří postavit přeložku, hrozí dokonce uzavření silnice. Cesta záplavovým územím vede totiž po vyvýšeném náspu a několika inundačních mostech.

„Její stav je podle systému hospodaření s vozovkou Pavex hodnocen jako super havarijní. Nejhorší je stav mostů, které mají značně degradovaný beton a výztuž,“ varuje Brandejs.

„Přirozeně nás to nenechává klidnými. Kdyby se – nedej bože – mosty musely zavřít, mělo by to naprosto zásadní vliv na každodenní život občanů, kteří tuto cestu využívají,“ obává se starosta Jaromír Kratěna (Patrioti Albrechtic nad Orlicí).

Silničáři už dříve museli nosnost mostů snížit. Nyní po nich mohou jezdit jen auta do 8 tun a takzvaná výhradní zatížitelnost je 14,4 tuny. Patří k nejhorším v kraji a musejí procházet pravidelnými prohlídkami. Problémem je také úzký profil silnice, kvůli kterému auta na mostě přes Orlici jezdí kyvadlově.

Vzal si silnici jako rukojmí, říká šéf silničářů

Majitel pozemku nově požaduje po kraji splnění několika podmínek, které však se samotnou stavbou silnice nijak nesouvisí. Jde o úpravy u jiných jeho pozemků v obci. Jenže požadavky vznesl jen neformálně a k dalšímu jednání se nedostavil. Chce třeba, aby kraj zajistil vyčištění jeho pozemku, na kterém údajně stavaři při budování krajského domova pro seniory nechali suť.

„Kraj se už minimálně dva roky snaží od něj získat vymezení toho prostoru, protože to je na poli, které má několik hektarů. Ani to se nedaří dohodnout. Byli už několikrát na místě, měl jim to ukázat, ale nepřišel,“ říká starosta.

Další jeho požadavek se týká zřízení parkovacího místa u rodinného domu na návsi, v němž však majitel nebydlí. Manželé Tužilovi před dvěma lety vedli spor s obcí o průběh hranice pozemku před domem. Nakonec se dohodli mimosoudně. Zaměření prokázalo, že v právu byla obec.

„Tehdy jsem byl u projednání té věci přímo na místě. Šlo o pár metrů chodníku. Jestli se stavba zadírá na této věci, tak je to k smíchu,“ poznamenává starosta Týniště nad Orlicí Libor Koldinský (TOP 09).

Jenže právě pocit křivdy je nyní nejspíš příčinou toho, že majitel nekomunikuje. Po kraji údajně požadoval úpravu pozemkové hranice a vybudování parkovacího místa u domu. Jenže sousední pozemek není krajský, ale obecní, a na obec se muž neobrátil.

„Slyšel jsem, že něco rozporuje na tom, co jsme spolu oficiálně podepsali. My od něj ale nemáme žádné oficiální požadavky. Už dva roky s námi nekomunikoval. Nemůžeme dělat majetkové úkony bez nějakého podnětu,“ upozorňuje Jaromír Kratěna.

„Pan Tužil si vzal silnici jako rukojmí k řešení svých dlouholetých sporů s obcí. I přes snahu naší společnosti tyto spory vyřešit výsledky jednání jsou mařeny a neuznávány,“ potvrzuje Jiří Brandejs.

„To jsou takové zástupné věci, které bychom nějak vyřešili, kdyby se na tom lámala stavba takto důležité silnice. Ale těžko řešit něco, když s vámi někdo nejedná a jen to vzkazuje,“ reaguje starosta Albrechtic.

Nikdo neotevřel

Redaktor MF DNES se majitele pozemku několikrát snažil kontaktovat. Opakovaně zvonil u jeho domu v Dobrušce, ale přestože v okně byl patrný pohyb, nikdo neotevřel a nereagoval ani na vzkaz v poštovní schránce.

Kraj se loni snažil vyjednat alespoň souhlas s využitím pozemku, aby mohl získat územní rozhodnutí a evropskou dotaci na stavbu. Ani to se však nepodařilo, a tak kraj dotační výzvu nestihl.

„Čas běží a zdroje nečekají na to, až se rozhodneme. Požadavků na opravu silnic je hodně. V kraji máme rozpracováno 300 staveb a každá z nich si opravu zaslouží,“ říká Martin Červíček a připomíná, že kraj peníze nakonec žádal na jiné komunikace, které byly již připraveny.

„Poslední možnost podat žádost o dotaci z programového období IROP do roku 2020 byla loni v prosinci. Prozatím není známo, zda bude další programovací období pro financování krajských silnic z EU vypsáno. S ohledem na vysokou cenu stavby ji není možné financovat z jiných prostředků,“ upozorňuje Jiří Brandejs.

Kraj tak nyní neví, z čeho by nákladnou přeložku zaplatil. Stavba za předpokládanou cenu 155 milionů korun bez daně má být kvůli sérii mostů nejdražším silničním projektem kraje. V přepočtu na kilometr má stát skoro dvojnásobek než úsek D11 z Hradce Králové do Jaroměře.

„Chci věřit, že se domluvíme, i když je to komplikované. Postoj majitele mě samozřejmě mrzí, ale nějak se dohodnout musíme,“ uzavírá Červíček.