Nové Město zastavilo přípravu obnovy koupaliště, ač si ho lidé tolik přejí

Dvanáct z dvaceti zastupitelů tak na listopadovém zasedání rozhodlo, že město nevydá 300 tisíc korun za pořízení projektu protipovodňového valu.

Radní návrh zdůvodnili zejména šetřením kvůli covidu-19 i nutnou finanční investicí do zchátralého hotelu Metuj narychlo zakoupeného zpět do městského majetku, když v něm na jaře skončil soukromý domov seniorů. Převládla obava, že tam může vzniknout ubytovna. Radnice už zadala studii na užití hotelu pro seniorské a startovací byty.



„Vedle toho nás v nejbližších letech čekají i další investice, například rekonstrukce budovy kina odhadnutá nejméně na 60 milionů korun, rekonstrukce ulic U Zázvorky, Nerudova, Pod Výrovem a Čelakovského nebo příspěvek města na rekonstrukci zimního stadionu s odhadem nejméně 10 milionů. Ve všech případech na rozdíl od koupaliště jde o majetek, který již existuje a je užíván občany města,“ vysvětluje místostarosta Libor Hovorka (dříve za ODS, nyní nezařazený).

Letní areál u Metuje s biotopovým koupalištěm si vysnili občanští aktivisté v čele s podnikatelem Vladimírem Brožem a věnovali mu obrovské úsilí.

Před dvěma lety shromáždili pod peticí 2 200 podpisů příznivců, místní architekt Vojtěch Lichý areál pro 500 lidí zdarma navrhl.

Koupaliště bylo jedním ze silných volebních témat, ale nově vzniklá koalice ho na podzim 2018 do svých priorit nezahrnula. Vznikla ale pracovní skupina, která prověřovala možnost stavby. Město dosud vydalo za přípravy na obnovení koupaliště 360 tisíc korun, ověřila se například vydatnost vrtu a studie zkoumala dopravní napojení.



Bez protipovodňového valu ale není možné vyjmout chatovou osadu se zarůstajícím betonovým bazénem ze záplavového území stoleté vody. Tím také padá možnost, že by město mohlo získat až 80procentní dotaci na regeneraci brownfieldu.

16. srpna 2020

„Platná vyhledávací studie jednoznačně potvrdila nejvhodnější místo pro vybudování letního areálu u řeky Metuje. Občané si koupaliště v nějaké formě přejí, což dlouhodobě dokládají i dotazníková šetření k tvorbě Strategického plánu, naposledy v roce 2014. Vedení města se svým postojem přestalo chovat jako řádný hospodář, protože tímto krokem přišlo v případě vybudování protipovodňového valu o možnost čerpání dotací, které by pokryly většinu výdajů pro vybudování koupaliště. Bez dotací je stavba koupaliště v podstatě nefinancovatelná,“ říká opoziční zastupitelka Irena Kupková (za ODS).

Jsou potřebnější protipovodňové stavby, tvrdili

Někteří zastupitelé však namítali, že pokud jde o protipovodňová opatření, bylo by potřebnější vybudovat nákladný propustek v Krčíně na ochranu domů než val u neexistující plovárny. Propustku se však místní lidé dožadují na městě roky bez úspěchu.

Několik politiků také zopakovalo, že se město v budoucnu může k projektu koupaliště vrátit. „Nepředpokládám však, že to bude ještě v tomto volebním období,“ podotýká místostarosta.

Zástupci ODS, kteří plovárnu prosazovali nejsilněji, chtějí záměr zdvihnout znovu po volbách 2022. Od jarního rozkolu s místostarostou totiž opustili koalici.

Plovárna v úzkém údolí Metuje bývala kdysi jednou z nejhezčích v okolí a vyhledávaným cílem výletníků. Denně tam chodívalo na osm stovek lidí. V roce 1998 však odešel z koupaliště nájemce a budova podruhé vyhořela. Město si v roce 2011 pořídilo projekt i stavební povolení pro nový areál, ale na akci za více než 100 milionů korun nesehnalo dotaci. Obavy byly i kvůli vysokým provozním nákladům.

Na koupání zbude řeka

Biotopové koupaliště by mohlo stát podle aktivistů 37 milionů korun, kvůli dopravním opatřením v úzkých příjezdových ulicích by to však podle radnice mohlo být až 58 milionů. Ozývají se však i hlasy, že část lidí biotopové koupání nechce a raději by byla pro klasický bazén.

Koupaliště vyhrává opakovaně v anketách na téma, co si Novoměstští nejvíc přejí. Díky tomu ho má Nové Město i ve strategickém plánu. Výsledky nynějšího dotazníku k novému plánu budou známy až koncem listopadu, ale zřejmě lidé koupaliště znovu vyzdvihnou. Naposledy příznivci koupaliště uspořádali v srpnu happening v prázdném bazénu.

„Holt nám na koupání zůstane řeka, Janov nebo Rozkoš. Je to škoda, protože našemu městu by nějaká plovárna v přírodě slušela, ale když není zájem... Život jde dál, tak třeba po volbách se ještě něco může změnit,“ glosoval ve facebookové skupině Jdeme na koupálko Pavel Hamerník.