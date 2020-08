Lidé protestovali za nové koupaliště, z radnice nikdo nepřišel

Jásot dětí skotačících ve vodě, dospělí odpočívající na dekách, postávající u stánků s občerstvením nebo živě diskutujících v mnoha hloučkách roztroušených po celém areálu. Koupaliště v Novém Městě nad Metují na Náchodsku navštívily v sobotu odpoledne přes dvě stovky lidí.

Při vstupu do betonového bazénu však nikdo plavky nepotřeboval. Původní nádrž je už roky zarostlá travou, mechem, břízkami či vrbou. V nejhlubší části, kam se při deštích stahuje voda a bahno, se nachází hustý porost orobince. Děti proto musely vzít za vděk několika nafukovacími bazény, do nichž vodu napumpovali dobrovolní hasiči.



„Každý jste dostal u vstupu číslo, později budeme losovat a tři z vás si bazény odnesou domů,“ zazněl z reproduktoru hlas jednoho z pořadatelů Karla Falty.

Koupaliště ožilo, jak to už roky nepamatuje. Předcházela tomu však brigáda, při níž se dobrovolníci museli doslova proklestit vysokým porostem zanedbaného areálu. Důvod setkání byl prostý. Lidé chtěli vědět, jak dva roky od vzniku petice za obnovu plovárny pokračují práce na její přípravě.

„Mělo by se už konečně udělat. Strašně to tady chybí, protože všude jinde je plno a tady by to krásně vyniklo,“ řekla Zuzana Dinterová.

„Bydlíme v bytě a člověk nemá kam s dětmi vyrazit k vodě. Můžeme do parku, do lesa a to je všechno. Za vodou musíme jet do Dobrušky, Opočna nebo na staré koupaliště v Bystrém. Je to ale všechno z ruky a člověk už musí vzít auto. Klidně ať je přírodní, hlavně aby už bylo,“ prohlásil další z návštěvníků Stanislav Šolc.

Jestliže měli účastníci happeningu představu, že jim přijde o záměrech radnice poreferovat někdo z vedení města, tvrdě se zmýlili. Na akci dorazilo jen pár zastupitelů. Ostatní představitelé se v lepším případě omluvili kvůli dovolené. I tak si lidé vyslechli alespoň zprávu z činnosti komise pro koupaliště.

„Máme za sebou dva roky práce. Nejdříve se zkoumala voda, ukázalo se, že kapacita zdejšího vrtu je osminásobná, než co potřebuje koupaliště. Chtěli jsme získat dotaci na regeneraci brownfieldu, která je až 80 procent. Bohužel se nemůže čerpat na stavby v záplavovém území stoleté vody, což je právě zde. Proto jsme nyní ve fázi návrhu protipovodňového valu. Měřit má 160 metrů, bude 150 centimetrů do země a 30 až 80 nad povrch. Zastupitelstvo nám schválilo 300 tisíc korun na dokončení projektu valu. Čím dřív vznikne, tím dřív budeme moci žádat o dotaci na koupaliště,“ přednesl člen pracovní skupiny Vladimír Brož.

Plovárna v úzkém údolí Metuje bývala kdysi jednou z nejhezčích v okolí a vyhledávaným cílem výletníků. Denně tam chodívalo na osm stovek lidí. V roce 1998 však odešel z koupaliště nájemce a budova podruhé vyhořela. Město si v roce 2011 pořídilo projekt i stavební povolení pro nový areál, ale na akci za více než 100 milionů korun nesehnalo dotaci. Obavy byly i kvůli vysokým provozním nákladům.

Petičníci, kteří předloni posbírali 2 200 podpisů, však prosazují výstavbu biotopového koupaliště, kde se nepoužívá chemie. Roční náklady na provoz by podle nich neměly přesáhnout půl milionu korun. Studii Letního areálu u Metuje zdarma navrhl místní architekt Vojtěch Lichý. Podle původních propočtů měla stát kolem 25 milionů korun bez započtení daně. Areál by sloužil pro 500 návštěvníků, bazén by doplnila jednopodlažní dřevostavba se zázemím a občerstvením, v sousedství se počítá s hřišti pro volejbal a badminton, letním kinem, lezeckou stěnou, dětským hřištěm a parkovištěm.

„Jsme přesvědčeni, že do tohoto území to patří. Když si to řádově třetina občanů přeje, měli bychom to udělat,“ řekl Milan Slavík (ODS), jediný zastupitel, který v sobotu na akci vystoupil.

Město dosud získalo dopravní studii, jenže kdyby se provedla veškerá opatření kvůli úzkým příjezdovým ulicím, náklady za nové koupaliště by vyšplhaly asi na 58 milionů korun včetně daně. Podle petičního výboru by však stačila střídmější varianta s částkou 37 milionů. Město vydalo za přípravy už 360 tisíc korun. V červnu zastupitelé schválili dalších 300 tisíc, aby se dotáhly projekty protipovodňových opatření. Už se také mění územní plán, protože ten současný nepovoluje v areálu nadzemní objekty.