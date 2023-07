Výsadku dvorských nosorožců se v Africe daří, první mládě porodila Jasiri

Dvorský safari park obdržel informaci o narození malého nosorožce od kolegů ze Rwandy během noci.

Otcem je dánský asi osmiletý samec Mandela, matkou je podobně stará Jasiri, která na svět přišla ve Dvoře Králové se zhruba poloviční váhou, než je u tohoto kriticky ohroženého druhu obvyklé.

„Když se Jasiri narodila, vážila pouhých 17 kilogramů namísto obvyklých asi 35 kilogramů. Byla tak maličká, že nedosáhla mámě na struky, a mléko pro ni tak museli dvorští ošetřovatelé pod vedením kurátora Jirky Hrubého víc než týden od matky odebírat a Jasiri krmit,“ vzpomíná na první dny Jasiri vedoucí mezinárodních projektů Safari Parku Dvůr Králové Jan Stejskal.

Jasiri překonala těžký začátek. Vyrostla ve zdravého nosorožce, který mohl být vybrán pro transport do Afriky v projektu Nosorožci do Rwandy.

„Teď, přesně čtyři roky od příjezdu do národního parku Akagera, má vlastní mládě, které v novém prostředí prospívá, a vše nasvědčuje tomu, že se mu dobře daří,“ podotýká Jan Stejskal.

Přesun pěti nosorožců dvourohých východních (neboli černých) se uskutečnil ve spolupráci Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA), rwandské vlády a organizce African Parks v roce 2019. Cesta do národního parku Akagera obnášela 6 tisíc kilometrů.

Zvířata si v Africe zvykala, už jsou divoká

Historický přesun začal v Safari Parku Dvůr Králové, kde se všech pět zvířat sešlo v listopadu 2018. Pětice nosorožců zahrnovala tři samice a dva samce ve věku od dvou do devíti let.

23. června 2019

Tři nosorožci ze Dvora, jeden z Flamingo Landu ve Velké Británii a jeden z Ree Park Safari v Dánsku byli po příjezdu do Akagery nejprve umístěni do ohrady s výběhem, kde se aklimatizovali na nové prostředí. Jasiri, Mandela a Olmoti úspěšně dokončili adaptační proces a po šesti měsících aklimatizace byli vypuštěni do parku.

Vypouštění probíhalo postupně a opatrně, přičemž jejich přechod do volné přírody sledoval specializovaný tým stopařů. Postupem času se tito tři nosorožci plně přizpůsobili svému okolí a dnes už se chovají jako zcela divoká zvířata.

V záchraně kriticky ohrožených nosorožců dvourohých východních i dalších druhů safari park pokračuje. Na záchranné projekty přispívají pětikorunou i návštěvníci, kteří si koupí vstupenku Wildlife.