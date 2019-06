Dvorští nosorožci si ve Rwandě zvykají na akácie, vítaly je stovky lidí

Nosorožci, z nichž tři pocházejí přímo ze dvorské zoo a další dva ze zahrad v Anglii a Dánsku, strávili v přepravních bednách více než třicet hodin. Ošetřovatelé je ve Dvoře Králové za pomocí těžké techniky začali nakládat v neděli ve čtyři hodiny ráno.

„Na transport byli nosorožci trénováni několik týdnů, veterinář Pete Morkel jim navíc během cesty aplikoval tišící prostředky, aby předešel stresu zvířat,“ sdělil vedoucí mezinárodních projektů ve dvorské zoo Jan Stejskal.

Před devátou hodinou konvoj za doprovodu dvou vozidel celní správy vyrazil na pražské Letiště Václava Havla. Boing 747 kromě pěti nosorožců, ošetřovatelů a veterináře odvezl do Rwandy také tři tuny sena a 900 kilogramů pelet s minerály.

V pondělí ráno se nákladní auta s bednami vydala na několik hodin trvající cestu do národního parku Akagera. Brány parku konvoj překročil ve 13 hodin, přijíždějícím nosorožcům mávaly a tleskaly stovky lidí.

„Za další přibližně dvě hodiny později začala být zvířata vypouštěna do bom, menších ohrad oplocených dřevěnými kůly. Jako první šel samec Manny, pátá z bedny vylezla nejmladší Jasiri. V bomách zůstanou nosorožci několik prvních týdnů, aby měli dostatečný čas seznámit se s novými podmínkami,“ sdělila mluvčí dvorského safari parku Andrea Jiroušová.

Dva ošetřovatelé, kteří cestovali na palubě letadla, zůstanou s nosorožci ve Rwandě dva týdny, pak je vystřídají dva kolegové ze Dvora Králové. Budou mimo jiné dohlížet na to, aby si zvířata zvykla na novou stravu – akácie. S přechodem jim pomohou téměř čtyři tuny dovezeného krmiva. Z bom se nosorožci postupně přesunou do větších výběhů.

Nosorožce vypustí asi za rok do severní části parku

„Jakmile si zvyknou, přemístí se do velkých výběhů majících rozlohu okolo deseti hektarů, kde bude pokračovat další fáze aklimatizace. Posledním krokem bude jejich vypuštění do volné přírody v severní části parku, které by mohlo nastat přibližně za rok,“ naznačila mluvčí.

Pro celou Rwandu je příjezd pěti nosorožců černých z Evropy mimořádnou událostí. Od roku 2017 je v Akageře skupina 18 zvířat přivezených z Jihoafrické republiky. Mezitím se už rozrostla o tři mláďata.

„Jsme svědky mimořádné chvíle, která je vyvrcholením mezinárodní spolupráce pro zajištění lepší budoucnosti nosorožců ve volné přírodě. Příjezd nosorožců je rovněž známkou toho, že se Akagera rozvíjí správným směrem a dokazuje naše odhodlání v ochraně zvířat,“ uvedl ředitel národního parku Jes Gruner.

Zvířata hlídá i letadlo, park najímá strážce se psy

Rwanda v 90. letech minulého století prodělala brutální genocidu, dnes ale patří mezi nejbezpečnější africké země. Také opatření v přísně střeženém národním parku tvořeného savanami jsou na velmi vysoké úrovni. Nosorožcům by nemělo hrozit žádné nebezpečí.

„V posledních letech se podařilo výrazně zlepšit vymáhání práva, ekonomickou situaci parku a také tam vytvořit spolehlivou komunitu lidí. To jsou klíčové faktory, díky kterým se povedlo téměř vymýtit pytláctví. A tak se do Akagery kromě nosorožců v minulých letech vrátili rovněž lvi,“ upozornila Andrea Jiroušová.

Tamní ochranáři mají speciálně vycvičené stopovací hlídky a vytrénované psy, Akagera je také pod leteckým dohledem. Ve volné přírodě zbývá poslední zhruba pět tisíc nosorožců černých, východního poddruhu, ke kterému patří dvorská zvířata, je už jen několik stovek.

Dosud největší transport realizoval dvorský safari park v roce 2009, kdy do keňské rezervace Ol Pejeta vyslal čtyři extrémně ohrožené nosorožce severní bílé.

Nakládání nosorožců se uskutečnilo v dvorské zoo v neděli: