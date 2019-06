Nosorožci z Dvora Králové znovuosídlí Rwandu, vysílačky ponesou v rohu

Tři nosorožci pocházejí přímo ze zdejší zoo, dva ze zahrad v Dánsku a Velké Británii. Na převoz do přísně střeženého národního parku Akagera, kde mají pomoci s obnovením tamní populace, se zvířata několik měsíců připravovala společně ve Dvoře Králové.

Na cestu se vydá samice Jasmína, Jasiri a nosorožec Many, doplní je samec Mandela z Ree Park Safari v Dánsku a samice Olmoti z britské zahrady Flamingo Land. Ani jednomu ze zvířat není více než devět let.

Právě věk byl klíčovým kritériem pro jejich výběr, mladí jedinci si lépe zvyknou na nové prostředí.

Nosorožci ze Rwandy při krvavé genocidě zcela zmizeli. V posledních letech se však vracejí, v roce 2017 ochranáři umístili do Akagery na severovýchodě země osmnáct nosorožců z jihoafrické soukromé rezervace.

„Jsou to první nosorožci ve Rwandě od genocidy v 90. letech. Skupina zvířat z České republiky doplní různorodost genofondu nově vznikající populace. Věřím, že si nosorožci na nový domov úspěšně zvyknou a začnou se tam co nejdříve rozmnožovat,“ uvedl ředitel safari parku Přemysl Rabas na čtvrteční tiskové konferenci ve Dvoře Králové.

Je to první tak velký převoz s podílem tří zoologických zahrad

Je to poprvé, kdy do Afriky pojede takto velký transport ve spolupráci několika evropských zoologických zahrad. Velvyslanec Rwandy Igor Cesar to označil za historický okamžik pro celou zemi:

„Převoz nosorožců do Rwandy je dalším krokem k obnovení divoké přírody v naší zemi, zároveň je skvělou ukázkou spolupráce rwandské vlády a Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií,“ řekl. Ve volné přírodě zbývá posledních pět tisíc nosorožců černých.

Ošetřovatelé začnou zvířata nakládat do přepravních beden v neděli už ve čtyři hodiny ráno, kolem osmé hodiny mají nákladní auta vyrazit na pražské Letiště Václava Havla. V 18 hodin odstartuje přímý let do rwandského hlavního města Kigali, potrvá sedm hodin.

Při nakládání dostanou jen lehká sedativa

Po přistání se konvoj nákladních vozů vydá do národního parku Akagera, cesta zabere také zhruba sedm hodin. Nakládání, při kterém zvířata dostanou slabší dávku sedativ, a transport celkem zaberou přibližně třicet hodin.

Zvířata bude doprovázet pětičlenný tým, tvoří ho kromě dalších dva dvorští ošetřovatelé a světoznámý africký veterinář a uznávaný specialista na transporty Pete Morkel. Odborníci budou „pasažéry“ celou dobu kontrolovat, zhruba hodinu po vzletu je chtějí nakrmit a napojit.

Národní park Akagera Rozprostírá se na severovýchodě země, na území větším než 1100 kilometrů čtverečních. Vznikl v roce 1934 a patří mezi nejstarší národní parky v Africe. Zahrnuje rozsáhlé oblasti savan, buší a jezer. Nejhorším obdobím si prošel v roce 1994 po skončení rwandské genocidy, kdy vracející se uprchlíci zabrali velká území rezervace. V roce 2009 Vládní rada pro rozvoj Rwandy uzavřela dvacetiletou dohodu s neziskovou organizací African Parks s cílem obnovit kdysi prosperující národní park. V roce 2017 se do jeho jižní části přesunula skupina 18 nosorožců z JAR. Dva roky předtím zde našla nový domov první smečka lvů. V celé Africe dnes podle odborníků žije kolem pěti tisíc nosorožců dvourohých. Rwandští jedinci náleží k východnímu poddruhu, který celkem čítá asi 900 kusů.

„Jsou to mladá zvířata, přesto pro ně převoz představuje stres. Nosorožci černí jsou výbušní, jejich nálada se může změnit poměrně rychle,“ upozornil Pete Morkel.

Vysílačky budou mít zvířata v rozích

Ochranáři v národním parku nosorožce vypustí do bom – oplocených ohrad z dřevěných kůlů.

„Hned po příjezdu budou v prostředí, které je velmi podobné tomu, které znají ze Dvora Králové. V bomách zůstanou alespoň měsíc, pak se přesunou do většího výběhu,“ naznačil další postup africký veterinář.

Závěrečnou fází bude vypuštění zvířat do „volné přírody“ poloostrova v severní části národního parku s rozlohou tři tisíce hektarů. Celý proces může zabrat přibližně rok.

Nosorožci černí mají poměrně krátké rohy, ošetřovatelé je proto nebudou před transportem zkracovat. V Akageře do nich dokonce umístí vysílačky, které budou monitorovat pohyb po rezervaci.

Přípravy na transport začaly už před několika měsíci, nosorožci z Dánska a Velké Británie do Dvora přijeli loni na podzim.

Samice nesměla zabřeznout

„Museli jsme systém celého transportu připravit dopředu, aby zvířata věděla, jakým způsobem s nimi budeme zacházet. Zároveň jsme na míru postavili bedny. Pokud není vyhovující, může být pro nosorožce nebezpečná,“ uvedl zoolog Jiří Hrubý, který s nosorožci také poletí na palubě a bude pomáhat s jejich aklimatizací v novém prostředí.

Ošetřovatelé v jednom výběhu spojili tři nejmladší nosorožce Mandelu, Olmoti, Jasiri. Starší jedinci Jasmína a Manny se seznamovali přes hrazení, aby se zabránilo případnému zabřeznutí samice před transportem.

Od jara se těžkotonážní savci vážící kolem jedné tuny učili vcházet nejprve do „falešných beden“ vytvořených z kůlů, potom do skutečných přepravních ocelových beden. V posledních týdnech trénovali každý den.

„Největší obavy jsme měli z toho, jak přípravy bude snášet Jasmína, která je z celé skupiny asi nejvíc nervózní. Nicméně musím říct, že doposud vše probíhá tak, jak jsme si naplánovali. Zvířata s námi výborně spolupracují a myslím si, že na převoz jsou připravená,“ ubezpečil zoolog.

Náklady na transport překročí čtyři miliony korun. Jen letecká doprava vyjde na 3,5 milionu, zhotovení přepravních beden stálo více než 600 tisíc. Peníze zahrada získala i od individuálních dárců a z benefičních akcí. Se sháněním peněz pomáhala modelka Veronika Vařeková, která je patronkou převozu.

Rwanda je dnes už bezpečná země

Dvorská zoo v minulosti vyslala nosorožce do Tanzanie a Keni, převoz do Rwandy chystá od roku 2016. Jedním z důvodů byl posun, které malý středoafrický stát od krutých 90. let udělal.

„Rwanda dnes patří mezi nejbezpečnější země v Africe a je zapálená do ochrany životního prostředí a divoké přírody. Každý z nosorožců, kteří z České republiky přijedou, má svůj příběh. Jsem rád, že návštěvníci národního parku Akagera budou mít možnost se o jejich příbězích dozvědět,“ řekl velvyslanec Igor Cesar.

Tamním ochranářům se takřka podařilo vymýtit pytláctví, po zavedení přísných opatření v roce 2010 klesl počet upytlačených zvířat do tří let o 97 procent.

Safari park za posledních deset let poslal do Afriky osm nosorožců. V roce 2009 přepravil do keňské rezervace Ol Pejeta čtveřici kriticky ohrožených nosorožců severních bílých, ve stejném roce odjeli do národního parku Mkomazi v Tanzanii tři nosorožci černí.

V roce 2016 je následovala mladá samice Eliška. Zahrada patří v chovu nosorožců dvourohých mezi absolutní světovou špičku, ve Dvoře Králové se narodilo už 46 mláďat, zatím poslední loni v prosinci. Základ k jejich chovu položil na přelomu 60. a 70. let tehdejší ředitel Josef Vágner.

S transporty zvířat má instituce velké zkušenosti. Jen v loňském roce zoo realizovala 49 převozů. Kromě osmi nosorožců do Afriky v minulosti vrátila antilopy vrané, přímorožce šavlorohé nebo buvoly kaferské.