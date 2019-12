Nosorožce ze Dvora Králové vypustili ve Rwandě do přírody, jsou pod dohledem

Převoz do Rwandy Červnový náročný převoz nosorožců černých ze Dvora Králové do Rwandy trval třicet hodin a byl to největší převoz těchto zvířat z Evropy do Afriky v historii. Zvířata mají pomoci s obnovou tamní populace zničené po krvavé genocidě v 90. letech minulého století. Velvyslanec Rwandy Igor Cesar to na jaře označil za historický okamžik pro celou zemi. Nakládání zvířat do přepravních beden trvalo čtyři hodiny a obešlo se bez komplikací. Do Rwandy s nimi letěly i skoro čtyři tuny krmiva.