Hořice získaly v roce 2022 obřího trpaslíka, Hradec první primátorku

1 Otevřela sportovní hala

Skoro 50 milionů korun stála výstavba sportovní haly na hradeckém Pouchově, která otevřela v únoru. Jsou tu dvě tělocvičny, terasa pro diváky, moderní šatny i zázemí pro zaměstnance a sportovce. Původní dřevěná sokolovna postavená v roce 1947 měla sportovcům místního Sokola sloužit jen 10 let, nakonec však vydržela 71 roků. Tělocvičná jednota usilovala o stavbu nové haly desítky let.

2 Boj o Rozárku

Hradečtí zastupitelé sice schválili záměr obnovy sjezdovky na Novém Hradci Králové, jenže ostře proti jsou zoologové. Tým přírodovědců na severním svahu nalezl široké spektrum živočichů včetně v Česku sto let nezvěstného druhu drobného motýla – vzpřímenky Ornixola caudulatella. Ochránci se domnívají, že město by kvůli cennému území mělo celý projekt přehodnotit. S nápadem na obnovu lyžařského svahu s umělým povrchem přišel hradecký podnikatel Petr Smola.

3 Schody do nebe? Hotel

Více než 30 let stával u plaveckého bazénu v lokalitě Aldis v Hradci Králové panelák někdejší krajské odborové rady, místními zvaný Schody do nebe. Do roku 1993 sloužil jako ubytovna dělníků, avšak dokončení se až do demolice v roce 2019 nedočkal. Nyní tam stojí moderní šestipatrový hotel s více než sto pokoji, kongresovými sály, restaurací, vyhlídkovou terasou, wellness či fitness centrem.

4 Zámecký kopec prokoukl

Rozsáhlá rekonstrukce zámeckého kopce v centru Náchoda za téměř čtvrt miliardy korun po více než dvou letech v prosinci skončila. Šlo o jednu z největších dokončených investic Národního památkového ústavu a o největší investici státu do památek na východě Čech. Stavbaři z firmy Gardenline pod renesančním zámkem zajistili svahy, obnovili cesty, postavili lávky a schodiště a kopec odvodnili. Stavba začala v létě roku 2020 po předchozích šesti letech příprav.

5 Obří trpaslík už stojí

Největší zahradní trpaslík na světě je po mnoha letech příprav hotový, když v říjnu dostal čepici z rekordního kusu kamene. Dílo Kurta Gebauera, který na jeho realizaci čekal dlouhých 28 let, váží asi 200 tun a dosahuje výšky 11 metrů. Trpaslík bude coby poutač z pískovce lákat návštěvníky k sochám ze sympozií v Hořicích. Většina ze 49 kamenů pochází z lomu v Dubenci, další jsou z Ostroměře. Některé z nich už začínají po letech získávat patinu.

21. října 2022

6 Stará štola z 50. let

Jeskyňáři pokračovali v uvolňování historického důlního díla Kovárna v nitru Sněžky. Podstatou projektu byla záchrana zavalené štoly Prokop z 50. let minulého století na dně Obřího dolu a rozšíření prohlídkové trasy. Stará štola byla zcela zavalena, stavbaři odtud vyvezli asi 500 kubíků zeminy. Pro turisty bude podzemí průchodné odshora až na dno Obřího dolu, kam ústí právě štola Prokop s pozůstatky důlní železnice. Na místě zůstala i technika z 50. let, kterou tam horníci nechali.

7 Opět otevřel Dobrošov

V květnu po téměř stomilionových opravách opět otevřela předválečná pevnost Dobrošov. Rekonstrukcí prošly všechny tři nadzemní objekty i podzemí tvrze. Vzniklo nové návštěvnické centrum, kde je expozice věnovaná vývoji československého opevnění a událostem období mobilizace. Přístupné jsou i pěchotní sruby Můstek a Jeřáb a dělostřelecký srub Zelený. Mezi nimi je v podzemí 1 750 metrů spojovacích chodeb a 750 metrů podzemních prostor v hloubce 20 až 39 metrů pod povrchem terénu.

4. května 2022

8 Souhlas se zdražením

Půl roku po začátku budování multifunkčního stadionu se stavební firma Strabag a hradecká radnice dohodly na zdražení díla o 59 milionů korun. Pro město to však není až tak nevýhodné: Strabag se navíc zavázal ke zbourání staré východní tribuny, na jejímž místě vybuduje parkoviště s dobíjecími stanovišti pro elektromobily, v severní části nové tribuny zřídí šatny pro mládežnické oddíly a počet sedaček zvýší z původních osmi tisíc na maximální projektovanou kapacitu 9 300.

9 Opravená Kost zestárla

Dva roky trvala devadesátimilionová revitalizace hradu Kost v Českém ráji. Změny jsou patrné už na první pohled, další čekají uvnitř, jako například videoprojekce, jež po stoletích mapuje proměny hradu. Návštěvníci poznají změny už díky novému dláždění, ale i sanaci odolnějších hradebních zdí. Pomocí archeologických nálezů se podařilo zjistit, že hrad je ještě o sto let starší, než se dosud uvádělo. Historie tedy sahá až do 13. století.

6. července 2022

10 Zemřel malíř Ščigol

Michail Ščigol, jeden z nejvýraznějších malířů, kteří se kdy ocitli na východě Čech, zemřel 20. července. Bylo mu 76 let. Rodák z Čeljabinska (26. 8. 1945) přes tři dekády žil v Železnici u Jičína, kam ho zavedla synova nemoc. Proslul hlavně cykly věnovanými Valdštejnovi, Vladimíru Komárkovi, jenž ho nesmírně ctil, Chorvatsku, Notre Damu, Tančícímu domu či Železnici. Také Franzi Kafkovi, jemuž věnoval Deníky F. K. Rád do Čech zval své kolegy z Ukrajiny, měl smysl pro humor, vzácnou sebeironii i grotesku.

11 Velkolepá koncertní benefice

Událostí podzimu byla série tří autorských koncertů Polického symfonického orchestru v obřím šapitó na letišti v Martínkovicích. Peníze z benefice Sen šly na seniory a nemohoucí. Benefici zhlédlo v září pět tisíc návštěvníků. Autorský projekt s řadou hostů propojil koncert s muzikálem, divadlo s novým cirkusem a vynesl téměř 800 tisíc korun.

12 Studenti mají krásnou fakultu

Po dvouleté rekonstrukci otevřela hradecká univerzita budovu filozofické fakulty na náměstí Svobody v centru města. Stavba začala v září 2020. „Kompletní rekonstrukce interiéru trvala dva roky a vyšla na 216 milionů korun,“ uvedl rektor UHK Kamil Kuča. Byla to vůbec jedna z největších investic školy. Opravená je střecha, stavbaři provedli změny vnitřních dispozic, na dvoře stojí několikapatrová přístavba.

13 U dálnice roste zásadní obchvat

Začala stavba opožděného obchvatu Jaroměře. Přípravu komplikovaly spory o pozemky. Dvanáctitisícová Jaroměř se však bude potýkat s proudy aut a kamionů ještě dva roky. Dálnice D11 končí zatím na okružní křižovatce v Hořenicích. Městu se doposud ulevilo jen od tranzitní dopravy na Krkonoše, ale kamiony na Náchod a Polsko zatím dál jedou přes centrum. Řešením bude obchvat dlouhý 6,55 kilometru, přeložka silnice I/33.

22. září 2022

14 Činohra má velký titul

Hradecké Klicperovo divadlo uvedlo jako druhé po Londýně nejnovější hru světového dramatika Floriana Zellera Bílý jelen v režii uměleckého šéfa Pavla Kheka. Jiří Zapletal a Filip Richtermoc už před mnoha lety výtečně hráli v Zellerových dramatech Ten třetí a Kdybys umřel. Nyní k oběma aktérům přibyli Kamila Sedlárová, Jan Vápeník, Martina Nováková, Natálie Holíková a Vojtěch Říha. Recenze MF DNES udělila novince 90 procent.

15 Skiareál roste krizi navzdory

Zatímco některé skiareály zvažují, zda kvůli drahotě vůbec spustí sezonu, a areál v Petříkovicích dokonce definitivně skončil, Orlické Záhoří buduje pod hřebeny Orlických hor nové lyžařské centrum za více než sto milionů korun. Sjezdovka dlouhá skoro 1,7 kilometru je už vykácená. Stojí na ní sloupy pro repasovanou čtyřsedačkovou lanovku. Letos se ještě nerozjede, ale už za rok chce obec s dvěma stovkami stálých obyvatel konkurovat nejbližšímu skiareálu v šest kilometrů vzdáleném polském Zielenieci.

16 Domácnosti i škola bez tepla

Spor radnice s teplárnou o nárůst ceny odnesly na začátku listopadu v Rokytnici v Orlických horách stovky domácností. Nejvíc jim chyběla teplá voda. „Ještě že nemrzne,“ shodovali se místní. Přerušení dodávek tepla postihlo také základní školu a Ústav sociální péče na Stříbrném vrchu. Firma Ekoenergy Moravia přerušila dodávky kvůli tomu, že město už dříve odstoupilo od smlouvy, aniž by uzavřelo novou písemnou dohodu. Dodávky byly o pár dnů později obnoveny, ale spor není zcela vyřešen dodnes.

17 Pětikoalici vede první primátorka

Sedm týdnů trvalo vyjednávání o nové vládě Hradce Králové. Pětikoalice má nakonec v zastupitelstvu převahu 21 hlasů. První hradeckou primátorkou v historii se stala prorektorka Univerzity Hradec Králové Pavlína Springerová. Lídryně HDK dostala 20 hlasů od 34 přítomných zastupitelů. Springerová se bude opírat o koalici HDK, ODS, Pirátů, hnutí Rozvíjíme Hradec a uskupení Změna a Zelení. Nečekaně vleklé spory při vyjednávání naznačily, že čtyřleté vládnutí nebude snadné.

18 Buvolí pár se těší pozornosti

Hradec Králové má nové obyvatele. Do přírodní památky Na Plachtě se přestěhoval buvolí pár, v prosinci přicestoval z nedalekého Zooparku Stěžery. Buvoli vodní doplnili trojici divokých koní, kteří se v přírodní památce pasou již několik let. Buvoli vodní milují válení v bahně, což přírodní památce pomůže.