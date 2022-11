Rokytnice dál vyjednává s firmou kvůli teplu, na papíře zatím nic není

„Hlavní je, že jsme se dokázali dohodnout a že lidi mají teplo,“ sdělil ředitel teplárny Luděk Koch.

Ovšem dohoda na nové smlouvě nebude jednoduchá, podle radnice zřejmě bude třeba vypsat výběrové řízení. Ve hře je i odkup kotelen městem, což odmítá firma. Kochem navrženou cenu 15 milionů korun, do níž zahrnuje i ušlý zisk, však zase odmítá radnice.

„Navrhujeme zapojit nezávislou poradenskou společnost k vytvoření komerční analýzy a doporučení nejvýhodnějšího řešení pro naše město,“ sdělil lídr opozice Jiří Štěpán (Rokytnice PRO).

Dlouhého jednání se v úterý večer účastnili kromě Kocha a zastupitelů Rokytnice také předsedové společenství vlastníků z bytovek, které teplárny vytápí. Radnice nakonec přistoupila na většinu podmínek z minulého týdne, tedy na cenu 386 korun bez daně za výrobu gigajoulu tepla a na doplatek za zvýšené náklady na vytápění od dubna ve výši necelých 510 tisíc korun.

Firma tak v úterý po 21. hodině obnovila provoz tří kotelen. Strany se dohodly na vytápění zatím jen do konce roku. Do té doby musí najít shodu na nové smlouvě. Koch ji chce do roku 2027, stejně jako v původním kontraktu.

Rokytnice letos zdražovala už dvakrát

Městská firma Centep bude i nadále teplárnám dodávat pelety, s čímž začala už v srpnu. Rada města kvůli tomu už v říjnu schválila navýšení ceny tepla pro odběratele na 1 485 korun, včetně daně, za gigajoule. Cena má platit od prosince.

Rokytnice letos zdražovala už dvakrát. Od ledna se platilo 715 korun, od července 909 korun. Z rozdílu vyplývá, že jen na palivo připadá částka kolem 850 korun za gigajoule, zbytek jsou náklady na výrobu tepla a distribuci.

„Rada v říjnu cenu zvýšila, přestože neměla smluvně vyřešeno, kdo, jakým způsobem a za kolik bude topit. Klidně se mohlo stát, že bychom se s Kochovými nedohodli,“ přiznal Štěpán. Úřad podle něj ani v úterý večer nevysvětlil, jak měl smluvně ošetřeny dodávky tepla po 6. říjnu.

Dosud se jednalo po mailech

Zatímco stovky lidí trávily chladné večery v bytovkách, kde od sobotního rána nefungovaly radiátory ani dodávka teplé vody, vedení Rokytnice vyjednávalo s provozovatelem tří místních kotelen firmou Ekoenergy Moravia.

Spor se vede nejen o cenu za gigajoule tepla, ale také o délku kontraktu či případný odkup technologií, které jsou ve dvou pronajatých objektech města a v jednom případě na městském pozemku jako kontejnerová kotelna. Dosud se jednalo po mailech a telefonních linkách.

Za zdlouhavé vyjednávání kritizuje vedení města i opozice. Podle lídra uskupení Rokytnice PRO, bývalého hejtmana Jiřího Štěpána, vedení mlžilo, když na zastupitelstvu 31. října tvrdilo, že dodávky tepla jsou zajištěny. Město by podle něj mělo co nejrychleji vyjednat alespoň krátkodobé řešení.

„Za spor mezi dodavatelem a městem, ani za chybná rozhodnutí z minulosti nemohou být trestáni obyvatelé,“ zdůraznil Štěpán, který se sám pustil do vyjednávání.

Rok starý problém

Potíže rokytnického dodavatele tepla se poprvé objevily už na konci loňského roku. Kromě rostoucích cen elektřiny firmu zasáhl hlavně nárůst ceny dřevěných pelet. Firma s městem jednala o mimořádném zvýšení ceny tepla. Radnice s ní v březnu uzavřela dodatek smlouvy, podle nějž cena vzrostla na 639 korun za gigajoule bez DPH.

„Zákon umožňuje zvýšit cenu o 40 procent. Řekli jsme, že pokud firma chce zvyšovat dál, musíme vypovědět smlouvu a zvolit jiný vhodný způsob, jak to zasmluvnit,“ připomněl tehdejší starosta Petr Hudousek (Na horách doma).

Radnice tvrdí, že novou smlouvu připravila už v březnu. Podle Kocha však nežádala pokračování dodávek, ale odkup technologií, aby si mohla teplo vyrábět sama. To firma dlouho odmítá, protože na výstavbu kotelen si před lety vzala úvěr, který ještě splácí.

„Chtěli jsme řešit pouze pokračování ve výrobě tepla, to je naše podnikání. Nemáme zájem kotle prodat, chceme pokračovat podle smlouvy do roku 2027,“ sdělil MF DNES Luděk Koch.

Ztrátový provoz

I po zvýšení ceny byl provoz ztrátový, firma se dostala do dluhů a 23. srpna zastavila dodávku teplé vody, protože neměla na nákup pelet. Ty obratem začala do kotelen dodávat městská firma Centep a teplá voda znovu tekla už druhý den. Město firmě nabídlo cenu 212 korun za gigajoule za to, že z dodaných pelet vyrobí teplo.

„Okamžikem, kdy dodavatel tepla přistoupil na dodávku paliva ze strany města, původní smlouva o dodávkách tepla fakticky skončila. Spolupráce v novém formátu trvala do 4. listopadu bez problémů,“ uvedl starosta Luboš Michalec (Sdružení pro Rokytnici).

Radnice se obrátila i na Energetický regulační úřad (ERÚ). Obě strany s ním jednaly formou telekonference 14. září a pracovníci úřadu je informovali o možnostech i rizicích, jaké by mohly nastat v případě, že jedna ze stran vypoví smlouvu.

„Musím se hrubě ohradit, protože nemám jedinou informaci o tom, že by s námi ERÚ jednal, natož aby nás upozorňoval na nějakou nečinnost nebo špatné jednání,“ zpochybnil tvrzení úřadu starosta pro televizi Nova.

Podle Kocha byl Michalec u všech jednání už od dubna. Než se stal starostou, pracoval na úřadě jako investiční technik a kauzu podrobně znal. V radě také pokračují dva z původních radních.

Topili jsme z dobré vůle

Klíčové je, že radnice 6. října odstoupila od smlouvy o dodávkách tepla. Koch tvrdí, že od té doby topil jen z dobré vůle. Na otázku, zda mu radnice poslala alespoň dočasnou objednávku na dodávku tepla, odpověděl záporně. Podle ředitele Centepu Romana Hirky se na podmínkách dohodli: „Byla to ústní dohoda. Obraťte se na mluvčí města.“

Jenže radnice mluvčí nemá a tajemnice úřadu Taťána Břízová, která podle Kocha měla hlavní slovo v jednání, odmítla existenci objednávky komentovat: „Rozhodně nejsem kompetentní vám poskytovat jakékoliv informace.“

Přitom právě na tajemnici se odvolává i bývalý starosta Hudousek: „Vycházel jsem z informací od paní tajemnice, která jednala s právníky. Připadalo nám to řešení naprosto v pořádku. Nemůžeme přestat topit, takže jsme to ukončili. Formou objednávky on bude topit dál a rozeběhnou se jednání o nové smlouvě. Otázku objednávky musí vysvětlit nové vedení města, proč ji nedostal nebo jak to je.“

Problém je, že bez smluvního vztahu dodavatel tepla nemusí dodávat. ERÚ sice může vydat předběžné opatření, kterým smlouvu dočasně nahradí, ale levné to nebude. „Ani takové nařízení nemůže zajistit dodávky za nižší než nákladovou cenu,“ uvedl mluvčí ERÚ Michal Kebort.